مقام نظامی جمهوری اسلامی: حمله به تاسیسات نفتی فجیره حاصل ماجراجویی آمریکا بود
یک مقام نظامی جمهوری اسلامی در گفتوگو با صداوسیما، گفت حمله به تاسیسات نفتی بندر فجیره در امارات متحده عربی حاصل «ماجراجویی آمریکا برای ایجاد یک معبر برای عبور کشتی ها در تنگه هرمز» بوده است.
او افزود آمریکا باید به «رفتار زشت استفاده از زور» پایان دهد.
وزارت دفاع امارات اعلام کرد چهار موشک شلیکشده از سوی ایران را رصد کرده که سه فروند رهگیری و منهدم شدند و یکی در دریا سقوط کرد. رویترز هم از آتشسوزی گسترده در یک سایت نفتی فجیره در پی حملات پهپادی خبر داد.
گفتوگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه: