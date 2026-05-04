پولیتیکو نوشت قرار است مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، اواخر این هفته به ایتالیا سفر کند، آن هم تنها دو هفته پس از آنکه دونالد ترامپ به خاطر موضع ضد جنگ پاپ لئو چهاردهم به او حمله کرد و از جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، برای دفاع از پاپ انتقاد کرد.

به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، سفر برنامه‌ریزی شده روبیو به رم و واتیکان در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت، به عنوان تلاش برای «آب کردن یخ روابط» توصیف شده است.

انتظار می‌رود روبیو با آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه، و گویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، و همچنین پیترو پارولین، وزیر خارجه واتیکان، دیدار کند.

بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست که روبیو با پاپ و یا با ملونی دیدار خواهد کرد یا خیر.