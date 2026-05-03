علیرضا استقامتی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: «اساتید برای استفاده از امکانات موجود ناچارند به‌صورت نوبتی و در صف از اینترنت استفاده کنند.»

او ادامه داد: «در چند نقطه دانشگاه امکان استفاده از اینترنت فراهم است؛ اما در خارج از دانشگاه، به‌ویژه در ساعات شب که بسیاری از فعالیت‌های علمی و آماده‌سازی سخنرانی‌ها و کلاس‌ها انجام می‌شود، دسترسی به اینترنت با اختلال مواجه است.»

استقامتی اضافه کرد: «ما سال‌ها به این روال عادت داشتیم که شب‌ها در منزل برای کارهای علمی، از جمله آماده‌سازی ارائه‌ سخنرانی‌ها، آموزش دروس و مرور منابع روز از اینترنت استفاده کنیم؛ اما در حال حاضر شب‌ها لپ‌تاپ‌هایمان خاموش است و نمی‌توانیم فعالیت علمی داشته باشیم.»