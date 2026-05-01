کاخ سفید جمعه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد جدید ایران به ایالات متحده که به مقامات پاکستانی ارائه شده، اعلام کرد جزئیاتی از گفتوگوهای دیپلماتیک خصوصی ارائه نخواهد کرد.
آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، به رویترز گفت: «ما جزئیات گفتوگوهای دیپلماتیک خصوصی را مطرح نمیکنیم. دونالد ترامپ بهروشنی گفته است که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد، و مذاکرات برای تضمین امنیت ملی کوتاهمدت و بلندمدت ایالات متحده ادامه دارد».
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد جمهوری اسلامی متن تازهترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، به پاکستان بهعنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده آمریکا تحویل داده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه پنجشنبه در یک گفتوگوی تلویزیونی تاکید کرد خاتمه جنگ و دستیابی به صلح پایدار، اولویت تهران در مذاکره با آمریکا است.
این در حالی است که امام جمعه تهران و علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشتر اعلام کرده بودند مذاکره درباره برنامه هستهای و تنگه هرمز پایان یافته است.
همزمان جمعه سیانان نوشت مشخص نیست که آیا پیشنهاد اخیر ایران برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره کافی خواهد بود یا نه.
یک منبع جمهوری اسلامی به سیانان گفت که تهران میتواند ازسرگیری مذاکرات را در صورتی ببیند که ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو کند و حکومت ایران بهطور کامل تنگه هرمز را بازگشایی کند.
ایالات متحده بهوضوح اعلام کرده است که ایران باید اجازه دهد هر کشتیای بدون قید و شرط از این تنگه عبور کند؛ مشخص نیست که آیا پیشنهاد اخیر تهران تا این حد پیش میرود یا نه.
این منبع گفت که جمهوری اسلامی همچنان بهشدت به ایالات متحده «بیاعتماد» است و درک نمیکند چرا ایالات متحده در دور قبلی مذاکرات در پاکستان، گفتوگوها را ترک کرد.