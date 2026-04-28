سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات پاکستانی انتظار دارند در چند روز آینده یک پیشنهاد اصلاح‌شده از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ دریافت کنند.

پیشتر گزارش شده بود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از آخرین طرح پیشنهادی مقامات جمهوری اسلامی ناراضی است و آن را نخواهد پذیرفت.

این منابع آگاه گفتند که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قرار است پس از بازگشت به تهران از سفر روسیه با رهبران حکومت ایران مشورت کند.

این منابع ادامه دادند که این روند کند است، زیرا برقراری ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، که محل اقامتش محرمانه نگه داشته شده، دشوار است.

این منابع گفتند که این روند ادامه دارد و در حال تغییر است و بسیاری از چیزها بستگی به این دارد که آیا ایران با یک پیشنهاد اصلاح‌شده که برای آمریکا قابل قبول‌تر باشد بازخواهد گشت یا نه.

ترامپ در یک پست در شبکه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه گفت که ایران به آمریکا اطلاع داده است که در «وضعیت فروپاشی» قرار دارد و تأکید کرد که تهران می‌خواهد تنگه هرمز باز بماند، در حالی که «در تلاش است وضعیت رهبری خود را مشخص کند.»

پیشتر اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ در برابر تهران میان دو گزینه مردد است: انجام حملات نظامی تازه یا صبر برای ارزیابی این موضوع که آیا ادامه تحریم‌ها می‌تواند جمهوری اسلامی را به مذاکره درباره پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش سوق دهد یا خیر.

اکسیوس در ادامه نوشت برخی از مشاوران ارشد ترامپ بر این باورند که در حال حاضر باید محاصره تنگه هرمز حفظ و تحریم‌های اقتصادی بیشتری اعمال شود تا فشار بر حکومت ایران افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین با برخی چهره‌ها در خارج از دولت مشورت کرده و به او توصیه شده است برخی خروج از این بن‌بست، اقدام نظامی را علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهد.

به گفته یکی از مشاوران ترامپ، او به‌تازگی گفته: «تنها چیزی که [رهبران جمهوری اسلامی] می‌فهمند، بمب است.»