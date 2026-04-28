پلیس ضدتروریسم بریتانیا در حال بررسی یک آتشسوزی در محله یهودیان لندن است
پلیس بریتانیا سهشنبه اعلام کرد که در حال بررسی یک آتشسوزی مشکوک در دیوار یادبودی در محله یهودیان در شمال لندن است.
اخیرا موجی از چنین حوادثی در پایتخت بریتانیا رخ داده است.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که این تحقیق توسط واحد پلیس ضدتروریسم هدایت میشود، هرچند این حادثه بهعنوان یک رویداد تروریستی طبقهبندی نشده است.
مقامات پلیس گفتند که هیچکس در این رابطه بازداشت نشده است.
این حادثه دوشنبه در محل یک دیوار یادبود رخ داد که به افرادی اختصاص دارد که در جریان سرکوب اعتراضات دیماه در سراسر ایران کشته شدند.
پلیس اعلام کرد که دیوار یادبود آسیبی ندیده است.