فرماندار ایالت کالیفرنیا: خشونت هرگز قابل قبول نیست
گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا، از این موضوع که همه شرکتکنندگان در ضیافت شام خبرنگاران در سلامت هستند، ابراز خوشحالی کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خشونت هرگز قابل قبول نیست.
کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خیلی خوب است که حال رییسجمهوری آمریکا و همسرش پس از وقایع اخیر خوب است.
او نوشت ما مراتب احترام خود را ابراز میکنیم. خشونت هرگز نباید راه حل باشد.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از اقدام سریع ماموران اجرای قانون برای محافظت از حاضران در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید قدردانی کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای امنیت کسانی که ممکن است در معرض خطر باشند دعا میکنم. خشونت و هرج و مرج در آمریکا باید پایان یابد.»
یک مقام افبیآی اعلام کرد که مظنون به سمت مامور سرویس مخفی تیراندازی کرده بود و گفت که حال این مامور خوب است.
او همچنین گفت که مهاجم، مسلح به تفنگ ساچمهای (شات گان) بود.
شاتگان (Shotgun) نوعی سلاح گرم است که معمولاً برای شلیک تعداد زیادی ساچمه یا یک گلوله بزرگ (اسلاگ) در هر بار شلیک طراحی شده است.
این سلاح بیشتر در فواصل نزدیک کاربرد دارد و بهدلیل پخش شدن ساچمهها، احتمال اصابت به هدف را افزایش میدهد. برد مؤثر آنها معمولاً کوتاهتر از تفنگهای معمولی است، اما در فاصله نزدیک قدرت تخریب بالایی دارند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال اعلام کرد که با تمام نمایندگان مسئول این رویداد صحبت کرده است و گفت که ظرف ۳۰ روز آینده زمان برگزاری ضیافت شام تغییر خواهد کرد.
او نوشت که به دلیل توصیه ماموران اجرای قانون، هتل را «فوراً» ترک خواهد کرد و من تا ۳۰ دقیقه دیگر در کاخ سفید یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهم کرد.
ترامپ همچنین نوشت: «بانوی اول، و همچنین معاون رییسجمهور و همه اعضای دولت در وضعیت عالی هستند.»
رئیس ارتباطات سرویس مخفی در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این سرویس «در حال بررسی حادثه تیراندازی در نزدیکی صفحه نمایش اصلی مغناطیسسنج در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید است.»
او نوشت: «رییسجمهور و بانوی اول در کنار تمام محافظان در سلامت هستند. یک نفر بازداشت شده است. وضعیت افراد درگیر هنوز مشخص نیست و نیروهای انتظامی به طور فعال در حال ارزیابی وضعیت هستند.»
او همچنین خبر داد که سرویس مخفی همراه با اداره پلیس شهر واشینگتن، تحقیقات در این مورد حادثه تیراندازی را شروع کردهاند.