علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد ایران ۴۰۰ کیلوگرم بوده و حالا ترامپ دروغگو می‌گوید باید ۴۵۰ کیلوگرم تحویل بدهید؛ این ۵۰ کیلو را از کجا اضافه کرده؟»

نیکزاد در ادامه، درباره اهداف سفر عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه گفت، او بدون اینکه بخواهد راجع به برنامه هسته‌ای گفت‌وگو کند به پاکستان، عمان و روسیه سفر کرده است.

عراقچی شامگاه شنبه، پس از سفر به پاکستان، وارد عمان شد و امروز با سلطان عمان دیدار کرد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که قرار است وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دوباره به اسلام‌آباد بازگردد. قرار است او در این تور، به مسکو نیز سفر کند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: «ما به هیچ وجه تنگه هرمز را به حالت قبل برنمی‌گردانیم، دستور آقا است»