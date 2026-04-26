ارتش اسرائیل برای ۷ شهر لبنان در شمال رودخانه لیتانی هشدار تخلیه صادر کرد. در پی حملات شنبه حزبالله لبنان به نیروهای اسرائیلی، صبح یکشنبه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داد با قدرت به مواضع حزبالله در لبنان حمله کند.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد ایران ۴۰۰ کیلوگرم بوده و حالا ترامپ دروغگو میگوید باید ۴۵۰ کیلوگرم تحویل بدهید؛ این ۵۰ کیلو را از کجا اضافه کرده؟»
نیکزاد در ادامه، درباره اهداف سفر عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه گفت، او بدون اینکه بخواهد راجع به برنامه هستهای گفتوگو کند به پاکستان، عمان و روسیه سفر کرده است.
عراقچی شامگاه شنبه، پس از سفر به پاکستان، وارد عمان شد و امروز با سلطان عمان دیدار کرد. گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که قرار است وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دوباره به اسلامآباد بازگردد. قرار است او در این تور، به مسکو نیز سفر کند.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: «ما به هیچ وجه تنگه هرمز را به حالت قبل برنمیگردانیم، دستور آقا است»
سازمان نظام پرستاری اعلام کرد با توجه به محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل بهدلیل شرایط جنگی و با وجود اعلام امکان اعطای «اینترنت پرو» به اعضای این سازمان از سوی مقامات، تا زمان رفع محدودیت دسترسی عموم مردم به اینترنت بینالملل درخواست امتیاز ویژهای برای اعضای خود نخواهد داشت.
«اینترنت پرو»، نامی است که جمهوری اسلامی برای دسترسی طبقاتی به اینترنت برای اقشار خاص از آن استفاده میکند. مشابه آنچه پیشتر به خبرنگاران اختصاص یافته بود و به «سیمکارت سفید» مشهور شد.
قطعی اینترنت در جریان جنگ دوم که اکنون به ۵۸ روز رسیده، به گواه نتبلاکس، در تاریخ ایران و جهان بیسابقه است.
شهر کوچک پرهسر در رضوانشهر استان گیلان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی مانند صدها شهر دیگر ایران شاهد حضور گسترده معترضان بود. در جریان اعتراضهای این شهر دستکم دو نفر به دست ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
سونا یکتا ۲۵ ساله که بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد و امید کلابی ۳۰ ساله که ماموران حکومت با ضربات شدید باتون بر سرش او را کشتند.
سونا یکتا، مادر یک دختر ۳ ساله
این جاویدنام در جریان اعتراضات ۱۸ دی پرهسر با شلیک گلوله کشته شد. او مادر یک دختر ۳ ساله بود و در یک بوتیک لباس کودک کار میکرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سونا شب ۱۸ دی پس از خروج از محل کارش به جمع معترضان پیوست.
ماموران امنیتی در محدودهای نزدیک به پایگاه سپاه پاسداران در پرهسر به او شلیک کردند و جانش را گرفتند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تحویل پیکر سونا به خانوادهاش فشار آوردند و از همسرش اعتراف اجباری گرفتند.
سونا در زادگاهش در منطقه سنگده بالا به خاک سپرده شد و مراسم خاکسپاری و چهلماش در فضای امنیتی و با حضور نیروهای سرکوب برگزار شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی اختصاص داده است.
بر اساس مصوبه این کارگروه که ۱۵ فروردین به تایید مسعود پزشکیان رسیده و محمدرضا عارف، معاون اول او، آن را ابلاغ کرده، این مبلغ از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسید.