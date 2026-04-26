به گزارش آسوشیتدپرس، جنگ‌های اخیر اسرائیل با حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن، از جمله حزب‌الله و حماس، برخلاف اهداف اعلام‌شده پیش نرفته و این موضوع جایگاه سیاسی نتانیاهو را در آستانه انتخابات متزلزل کرده است.

در آغاز کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اوایل اسفند ماه، نتانیاهو هدف این عملیات را تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، نابودی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و فراهم‌سازی شرایط برای تغییر حکومت عنوان کرده بود. با این حال، اگرچه توان نظامی حکومت ایران آسیب دیده، این حکومت همچنان تهدیدی برای منطقه و مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز محسوب می‌شود و سایر اهداف اعلام‌شده نیز تا زمان اعلام آتش‌بس در اواخر فروردین محقق نشده است.

این وضعیت تنها به جبهه ایران محدود نیست. جنگ اسرائیل با حزب‌الله در لبنان نیز پیش از دستیابی به نتایج نهایی متوقف شد. نتانیاهو اعلام کرده که به درخواست دونالد ترامپ با آتش‌بس موافقت کرده، اما تاکید کرده که اسرائیل «هنوز کار خود را با حزب‌الله تمام نکرده است». در حال حاضر، نیروهای اسرائیلی همچنان در نوار ۱۰ کیلومتری جنوب لبنان حضور دارند.

هم‌زمان، جنگ در غزه نیز به بن‌بست رسیده است. بیش از دو سال پس از حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳، این گروه تضعیف شده اما همچنان فعال است. این در حالی است که، به گفته گزارش، در این جبهه نیز ترامپ بر کاهش عملیات نظامی فشار وارد کرده است.

تحلیلگران می‌گویند مجموعه این تحولات باعث شده اسرائیل در هیچ‌یک از جبهه‌ها به «پیروزی قاطع» دست نیابد. یوآو لیمور، تحلیلگر نظامی، در این‌باره نوشت: «پس از بیش از ۹۰۰ روز جنگ، اسرائیل در هیچ جبهه‌ای به نتیجه تعیین‌کننده نرسیده و این تصور شکل گرفته که تصمیم‌ها نه در اورشلیم، بلکه در واشینگتن اتخاذ می‌شود.»

در مقابل، نتانیاهو این جنگ را موفقیت‌آمیز توصیف کرده و آن را اقدامی پیش‌دستانه علیه «تهدیدی وجودی» دانسته است. او تاکید کرده که اسرائیل توانسته «ماشین تخریب ایران» را پیش از عملیاتی شدن، در هم بشکند.

نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد

بر اساس این گزارش، نارضایتی از دولت نتانیاهو پس از حمله حماس در سال ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش یافته و همچنان ادامه دارد. اگرچه اسرائیل به برخی موفقیت‌های نظامی دست یافته، اما نتایج نامشخص جنگ‌ها باعث خستگی و ناامیدی در میان افکار عمومی شده است.

دالیا شایندلین، تحلیلگر سیاسی، گفت: «مردم ناامید شده‌اند، چون اهداف محقق نشده است.»

نتایج نظرسنجی موسسه دموکراسی اسرائیل نشان می‌دهد در هفته نخست جنگ با [حکومت] ایران، ۶۴ درصد از شهروندان به توانایی نتانیاهو اعتماد داشتند، اما پس از اعلام آتش‌بس، ارزیابی‌ها از عملکرد دولت منفی‌تر از مثبت شده است.

تردید درباره روابط با آمریکا

گزارش آسوشیتدپرس همچنین به افزایش تردیدها درباره روابط اسرائیل و ایالات متحده اشاره می‌کند. هرچند ترامپ همچنان به‌طور علنی از اسرائیل حمایت می‌کند، اما برخی اختلافات در اولویت‌ها مشاهده می‌شود.

در نظرسنجی یادشده، اکثریت پاسخ‌دهندگان معتقد بودند توافق احتمالی میان آمریکا و [حکومت] ایران ممکن است به اندازه کافی منافع امنیتی اسرائیل را در نظر نگیرد.

فشار داخلی و نارضایتی در مناطق مرزی

در مناطق شمالی اسرائیل، به‌ویژه نزدیک مرز لبنان، نارضایتی از آتش‌بس با حزب‌الله افزایش یافته است. ساکنان این مناطق که هفته‌ها زیر حملات موشکی قرار داشتند، این توافق را ناکافی می‌دانند.

در برخی شهرها، کسب‌وکارها همچنان تعطیل هستند و اعتراضاتی علیه دولت شکل گرفته است. یکی از ساکنان منطقه گفت: «این آتش‌بس یک اشتباه بود.»

انتخابات در پیش و چالش‌های سیاسی

دولت نتانیاهو در ماه‌های پایانی دوره خود قرار دارد و باید تا پایان اکتبر انتخابات برگزار کند. در همین حال، احزاب مخالف از جمله ائتلاف‌های جدیدی را برای رقابت با او شکل داده‌اند.

تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر نتانیاهو نتواند افکار عمومی را قانع کند که جنگ‌ها به امنیت پایدار منجر شده‌اند، با چالش جدی در انتخابات روبه‌رو خواهد شد.

نداو ایال، تحلیلگر سیاسی، در این‌باره گفت: «با آتش‌بس‌های ناپایدار که هر لحظه ممکن است فرو بپاشند، رأی‌دهندگان رضایت نخواهند داشت.»

گزارش آسوشیتدپرس نشان می‌دهد که ترکیب نتایج نامشخص جنگ‌ها، فشارهای داخلی و تردید نسبت به حمایت آمریکا، چشم‌انداز سیاسی نتانیاهو را در آستانه انتخابات پیچیده‌تر کرده است.

