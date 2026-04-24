سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک کشتی با نام «EPAMINODES» را به دلیل آنچه «تخلفات دریانوردی و بی‌توجهی به اخطارها» عنوان شده، توقیف کرده است. به گفته سپاه، این کشتی مظنون به همکاری با ارتش ایالات متحده بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این کشتی طی شش ماه گذشته تحت رصد اطلاعاتی قرار داشته و در این مدت ترددهای متعددی به بنادر آمریکا داشته است.

در این گزارش آمده است که توقیف این کشتی پس از بی‌توجهی به هشدارهای صادرشده و به دلیل «تخلفات متعدد دریانوردی» انجام شده است. جزئیات بیشتری درباره محل توقیف، مالکیت کشتی یا واکنش احتمالی آمریکا به این اقدام منتشر نشده است.

