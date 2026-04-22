گزارشها از تعیین مهلت چند روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق حکایت دارد
در حالی که پیشتر گزارش شده بود دونالد ترامپ مهلتی برای تمدید آتشبس با [حکومت] ایران تعیین نکرده، اکنون منابع آمریکایی از ارائه یک بازه زمانی محدود به تهران برای بازگشت به مذاکرات خبر میدهند. بر اساس گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، ایالات متحده به [حکومت] ایران بین سه تا پنج روز فرصت داده است تا به توافق پیشنهادی پاسخ دهد، در غیر این صورت آتشبس کنونی ممکن است فروبپاشد.
در گزارشی جداگانه، به نوشته کانال ۱۲، منابع سیاسی در اورشلیم اعلام کردهاند که مهلت مورد نظر ترامپ تا روز یکشنبه تعیین شده است؛ زمانی که با بازه سه تا پنجروزه همخوانی دارد. این گزارشها در تضاد با گزارش قبلی رویترز است که به نقل از یک منبع اعلام کرده بود هیچ جدول زمانی رسمی برای تمدید آتشبس تعیین نشده است.
ترامپ روز گذشته، تنها چند ساعت پیش از پایان مهلت قبلی، از تمدید آتشبس دو هفتهای با [حکومت] ایران خبر داد، بدون آنکه زمانبندی مشخصی برای ادامه آن اعلام کند.