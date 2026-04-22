اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت هر فرد یا شناوری که «توان جمهوری اسلامی را از طریق تجارت و تامین مالی پنهانی تسهیل کند»، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت.
او افزود: «ما همچنان اموالی را که رهبری فاسد به نام مردم ایران به سرقت برده است، مسدود میکنیم.»
او با اشاره به ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد طی روزهای آینده «تاسیسات ذخیرهسازی جزیره خارک پر خواهد شد» و «چاههای نفتی شکننده ایران بسته خواهند شد.»
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین گفت محدود کردن تجارت دریایی جمهوری اسلامی «بهطور مستقیم شریانهای اصلی درآمد حکومت را هدف قرار میدهد» و تاکید کرد این وزارتخانه به اعمال «حداکثر فشار» در قالب کارزار «خشم اقتصادی» ادامه خواهد داد.
او اضافه کرد هدف این اقدامات، تضعیف نظاممند توانایی تهران برای «تولید، جابهجایی و بازگرداندن منابع مالی» است.