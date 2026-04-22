دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از نظر مالی «در حال فروپاشی» است و «به شدت به پول نیاز دارد». او نوشت: «آنها می‌خواهند تنگه هرمز فورا باز شود... آنها روزانه ۵۰۰ میلیون دلار زیان می‌کنند.»

ترامپ همچنین گفت نیروهای نظامی و پلیس جمهوری اسلامی از پرداخت نشدن حقوق خود شکایت دارند و افزود: «آنها به کمک فوری نیاز دارند.»

رییس‌جمهوری آمریکا در پستی دیگر، با انتقاد از مقاله‌ای در روزنامه وال‌استریت ژورنال با عنوان «ایرانی‌ها ترامپ را ساده‌لوح فرض می‌کنند»، نوشت: «جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال مردم آمریکا و بسیاری دیگر را کشته و از هر رییس‌جمهوری به جز من سوءاستفاده کرده است.» او اضافه کرد: «اما کاری که من کردم درهم‌شکستن آنها بود.»