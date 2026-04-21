جمهوری اسلامی امارات را به «تخریب کشاورزی ایران از طریق خشکسالی مصنوعی» متهم کرد
سفارت جمهوری اسلامی در کابل با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات حکومت ایران به مراکز غیرنظامی در امارات متحده عربی را تایید کرد و در صدد توجیه آن برآمد.
در این پست آمده است: «پس از نابودی مرکز مخفی بارورسازی ابر و تغییر آب و هوا در امارات توسط ایران، همه چیز یکشبه تغییر کرد. پس از انهدام مرکز مخفی تغییر اقلیم امارات توسط ایران، الگوهای جوی منطقه بهطور کامل دگرگون شد.»
سفارت جمهوری اسلامی افزود: «عراق و ایران اکنون بارشهای هفتگی سنگین و کاهش ۵ درجهای دما را تجربه میکنند. خشکسالی پایان یافته است. این مرکز صرفا تاسیساتی تحقیقاتی نبود، بلکه برای تخریب کشاورزی ایران و عراق از طریق خشکسالی مصنوعی طراحی شده بود.»