محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، گفت: «قرار است فرودگاه امام به مقاصد مسقط و ترکیه پرواز برقرار کند و راه‌اندازی پرواز مشهد-مسقط نیز در دست بررسی است.»

او افزود: «فرودگاه مهرآباد با تعداد محدودی پرواز اعلام آمادگی کرده. فرودگاه‌های کرمان و یزد نیز بر اساس نوتام صادرشده، از امروز عملیاتی می‌شوند.»

امیرانی ادامه داد: «بازگشایی و پذیرش پرواز در دیگر فرودگاه‌ها منوط به صدور مجوز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.»