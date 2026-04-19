سنتکام: یک کشتی را که قصد ورود به بنادر ایران و نقض محاصره را داشت، از کار انداختیم
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، تایید کرد که نیروهای آمریکایی، یک کشتی را که قصد ورود به بنادر ایران و نقض محاصره را داشت، از کار انداختند.
آتیه آنلاین، وابسته به سازمان تامین اجتماعی، گزارش داد که آمارهای میدانی نشان میدهد که «بیش از ۲۰ درصد واحدهای صنعتی مناطق جنگزده بهطور کامل تعطیل شده و حدود ۷۵ درصد واحدها دچار آسیب جزئی تا متوسط هستند.»
بر اساس این گزارش، بمباران صنایع مادر مانند پتروشیمی، فولاد و نیروگاهها، قطع زنجیره تامین مواد اولیه و کاهش سفارشات، باعث رکود در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
آتیه آنلاین اشاره کرد در حوزه خدمات، بخشهایی مانند تبلیغات، رسانه، مشاوره فنی و مهندسی و خدمات فضای مجازی به دلیل اختلال زیرساختها و کاهش تقاضا دچار بحران شدهاند.
پیشتر غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، گفته بود بر اساس برآوردهای اولیه این وزارتخانه، بیش از یک میلیون شغل مستقیم و دو میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیکار شدهاند.
کانال تلگرامی امتداد در مورد هزینه اقتصادی قطع اینترنت در ایران به مدت بیش از ۱۲۰۰ ساعت، به نقل از فعالان بخش خصوصی، از جمله اعضای اتاق بازرگانی، نوشت که اگر خسارتهای غیرمستقیم جنگ در نظر گرفته شود، هزینه واقعی میتواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.
امتداد در مورد این خسارتهای غیرمستقیم به «افت فروش، از دست رفتن بازار، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش بهرهوری» اشاره کرد.
به نوشته امتداد، «این برآورد، مجموع زیان را در همین بازه به بیش از ۳ تا ۴ میلیارد دلار نزدیک میکند؛ عددی که نشاندهنده عمق ضربه به بدنه اقتصاد است.»
بر اساس این گزارش، احبار از «افت تا ۸۰ درصدی» فروش کسبوکارهای آنلاین حکایت دارد؛ کسبوکارهایی که طی سالهای اخیر بهدلیل فشارهای اقتصادی، به سمت فروش اینترنتی و شبکههای اجتماعی مهاجرت کرده بودند. امتداد اشاره کرد قطع یا اختلال در دسترسی، عملاً این مسیر را مسدود کرده و بسیاری از آنها را به نقطه صفر بازگردانده است.
در عین حال، در برخی مقاطع، ترافیک اینترنت ایران تا ۹۸ درصد کاهش یافته است؛ به این معنا که نهتنها خرید و فروش، بلکه ارتباطات کاری، خدمات مشتری و حتی عملیات داخلی شرکتها نیز مختل شده است. این سطح از اختلال، عملاً اقتصاد دیجیتال را به حالت تعلیق درمیآورد.
رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمانی که محاصره دریایی پابرجاست، شکافها نیز باقی است.»
او در عین حال، از سیاستهای ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی، مانند «پافشاری بر خواستههای نامعقول» و «وقتکشی با لفاظیهای بیمورد» انتقاد کرد.
شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، نوشت نفتکشهای مرتبط با جمهوری اسلامی که هنوز تحت تحریمهای ایالات متحده قرار نگرفتهاند، همچنان آزادانه به منطقه رفت و آمد میکنند.
این شرکت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد: «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، تحریمهایی را علیه ۳۹۷ نفتکش مرتبط با ایران اعمال کرده است، اما ۲۳۶ نفتکش دیگر وجود دارند که ما از آنها مطلع هستیم و دفتر کنترل داراییهای خارجی هنوز به آنها رسیدگی نکرده است.»
دونالد ترامپ ضمن متهم کردن تهران به نقض آتشبس با شلیک در تنگه هرمز از اعزام هیات آمریکایی به اسلامآباد خبر داد. همزمان، گسترش تمهیدات امنیتی در پاکستان و تکذیب اخبار مرتبط با برگزاری دور دوم مذاکرات از سوی تهران بر ابهامها درباره برگزاری دور تازه گفتوگوها افزوده است.
هرچند ترامپ بهوضوح از ادامه مذاکرات خبر داد، اما خبرهایی که ساعاتی پس از این پست از سوی رسانههای مختلف انتشار یافت، با ابهام در احتمال برگزاری مذاکرات و ترکیب تیم مذاکرهکننده همراه بود.
