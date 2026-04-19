‌آتیه آنلاین، وابسته به سازمان تامین اجتماعی، گزارش داد که آمارهای میدانی نشان می‌دهد که «بیش از ۲۰ درصد واحدهای صنعتی مناطق جنگ‌زده به‌طور کامل تعطیل شده و حدود ۷۵ درصد واحدها دچار آسیب جزئی تا متوسط هستند.»

بر اساس این گزارش، بمباران صنایع مادر مانند پتروشیمی، فولاد و نیروگاه‌ها، قطع زنجیره تامین مواد اولیه و کاهش سفارشات، باعث رکود در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

آتیه آنلاین اشاره کرد در حوزه خدمات، بخش‌هایی مانند تبلیغات، رسانه، مشاوره فنی و مهندسی و خدمات فضای مجازی به دلیل اختلال زیرساخت‌ها و کاهش تقاضا دچار بحران شده‌اند.

پیش‌تر غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، گفته بود بر اساس برآوردهای اولیه این وزارت‌خانه، بیش از یک میلیون شغل مستقیم و دو میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بیکار شده‌اند.