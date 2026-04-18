معاون دفتر پزشکیان آمریکا را به «نقض عهد و سوءاستفاده» از بازگشایی تنگه هرمز متهم کرد
مهدی طیاطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان جمهوری اسلامی بهعنوان نشانهای از «حسن نیت»، عبور مشروط از تنگه هرمز را مجاز کرده بود، اما پس از آنچه او نقض عهد دوباره و سوءاستفاده از این گذشت بزرگ» توصیف کرد، این تصمیم را لغو کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران در راستای اثبات حسن نیت و صلحطلبی خود عبور مشروط از تنگه هرمز را ممکن ساخت. با نقض عهد دوباره و سوءاستفاده از این گذشت بزرگ برای بهرهبرداریهای تبلیغاتی باعث انسداد دوباره تنگه شد.»