رئیس کارگروه جام جهانی در کاخ سفید: دولت ترامپ انتظار دارد تیم ملی ایران به آمریکا سفر کند
اندرو جولیانی، رئیس کارگروه جامجهانی در کاخ سفید، در گفتوگو با پولیتیکو اعلام کرد مقامهای آمریکا با وجود تنشهای ژئوپلیتیک و نبود پیشرفت دیپلماتیک در مذاکرات میان واشینگتن و تهران، برای حضور ایران در این رقابتها برنامهریزی میکنند.
او گفت: «از طرف تیم ایران صحبت نمیکنم اما وقتی با رئیس جمهوری صحبت کردهام، از تیم ایران برای حضور در اینجا دعوت کرده است. رییس فیفا نیز دیروز اعلام کرد آنها خواهند آمد. بنابراین ما انتظار داریم اینجا باشند.»
این موضعگیری پس از هفتهها ابهام درباره احتمال حضور ایران در جام جهانی مطرح شد که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود. این ابهامها در پی جنگ جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش یافته بود. مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر خواستار انتقال مسابقات خود به مکزیک شده بود اما فیفا این درخواست را رد کرد.
جولیانی افزود دولت آمریکا انتظار دارد تیم ایران تا ۱۰ ژوئن برای برگزاری اردوی تمرینی خود وارد توسان در ایالت آریزونا شود و سپس برای دیدار با نیوزیلند و بلژیک به لسآنجلس و بعد برای بازی مقابل مصر به سیاتل سفر کند.
دونالد ترامپ پیشتر در گفتوگو با پولیتیکو گفته بود «برایم اهمیتی ندارد» که ایران در این رقابتها شرکت کند، اما سپس اظهار کرده بود برای امنیت آنها بهتر است شرکت نکنند. جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، نیز تلاشهای دیپلماتیک غیرعلنی برای حضور ایران در این رقابتها انجام داده است.
با وجود این اظهارات، موانع مهمی همچنان باقی است. آمریکا و ایران به توافق صلح پایدار نرسیدهاند و ممکن است وضعیت در هفتههای منتهی به مسابقات تغییر کند.
جولیانی همچنین گفت کارگروه جام جهانی در حال پیگیری دیدار دوستانهای میان ایران و پورتوریکو پیش از آغاز مسابقات است. او تاکید کرد طبق اطلاعات موجود، برنامه این دیدار تغییری نکرده است.
او افزود دولت آمریکا برای تسهیل روند ورود تیمها، از جمله از منظر صدور ویزا، تمهیدات ویژهای دارد.
دنیای فوتبال شب گذشته شاهد یکی از هیجانانگیزترین و پرماجراترین نبردهای تاریخ مدرن لیگ قهرمانان اروپا بود.
در حالی که غبار نبرد ۱۸۰ دقیقهای میان دو غول فوتبال اروپا، بایرن مونیخ و رئال مادرید، فرونشست، این شاگردان وینسنت کمپانی بودند که در میان فریادهای کرکننده هواداران خود در آلیانتس آرنا، جشن صعود به نیمهنهایی و تقابل با پاریسنژرمن را برپا کردند.
این دیدار که با نتیجه ۴ بر ۳ به سود بایرن (مجموع دو دیدار ۶ بر ۴) خاتمه یافت، فراتر از یک مسابقه فوتبال و شبیه به یک درام کلاسیک بود.
رئال مادرید که سه بار در طول مسابقه پیش افتاده بود، در دقایق پایانی کنترل اعصاب و بازی را به شکلی باورنکردنی از دست داد تا بایرن با بازگشتی خیرهکننده، بلیت صعود به نیمهنهایی را به دست آورد.
طوفان آردا گولر و اشتباهات عجیب
بازی به شکلی ناباورانه آغاز شد. تنها ۳۵ ثانیه از سوت آغاز گذشته بود که مانوئل نویر با اشتباهی فاحش، توپ را در فضای خالی به آردا گولر سپرد. .
ستاره جوان ترک با هوشمندی تمام از فاصله ۴۰ متری دروازه خالی را باز کرد تا شوک اولیه به باواریاییها وارد شود.
با این حال، بایرن سریعا واکنش نشان داد و الکساندر پاولوویچ در دقیقه ۶، روی اشتباه لونین، بازی را به تساوی کشاند.
در نیمه اول، در حالی که ضدحملات مرگبار امباپه و وینیسیوس بایرن را آزار میداد، آردا گولر بار دیگر با یک ضربه آزاد تماشایی در دقیقه ۲۹ گلزنی کرد.
هری کین ۱۱ دقیقه بعد، با زدن دوازدهمین گل فصل خود در لیگ قهرمانان، بازی را به تساوی کشاند.
در ادامه و پیش از پایان نیمه اول، کیلیان امباپه روی پاس وینیسیوس گل سوم رئال را به ثمر رساند تا مادریدیها با برتری راهی رختکن شوند.
فروپاشی انضباطی مادرید و درخشش دیاز و اولیسه
نیمه دوم تحت تاثیر تنشهای عصبی و تصمیمات داوری بود. ادواردو کاماوینگا که در دقیقه ۶۲ وارد زمین شده بود، در دقیقه ۸۶ مرتکب اشتباهی نابخشودنی شد.
او که یک کارت زرد داشت، پس از خطا روی کین، توپ را در آغوش گرفت و از دادن آن امتناع کرد. اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، بدون درنگ کارت زرد دوم و قرمز را نشان داد تا رئال ۱۰ نفره شود.
تنها دو دقیقه بعد، لوئیز دیاز با پاس فداکارانه جمال موسیالا و شوتی که پس از برخورد به میلیتائو تغییر مسیر داد، بازی را ۳-۳ مساوی کرد.
اما این پایان کار نبود؛ در وقتهای تلفشده، میشل اولیسه با ضربهای کاتدار و تماشایی، گل چهارم و تیر خلاص را شلیک کرد.
پس از سوت پایان، خشم مادریدیها به اوج رسید و آردا گولر نیز به دلیل اعتراض شدید به داور، در راه رختکن کارت قرمز دریافت کرد تا شب تلخ رئال با یک فصل بدون جام احتمالی، تکمیل شود.
آرسنال و عبور دشوار از سد اسپورتینگ
در دیگر دیدار شب گذشته، آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان اسپورتینگ لیسبون بود.
توپچیها که با ارائه یک بازی مبتنی بر کنترل و صبر، به دنبال حفظ نتیجه بودند، در نهایت با تساوی ۰-۰ و با تکیه بر پیروزی یک بر صفر بازی رفت، راهی نیمهنهایی شدند تا حریف اتلتیکو مادرید شوند.
اگرچه بازی برای هواداران آرسنال پر از اضطراب و استرس بود و اسپورتینگ با ساختار دفاعی مستحکم خود کار را دشوار کرده بود، اما شاگردان میکل آرتتا هشتمین کلینشیت خود را ثبت کردند.
آرسنالیها حالا تنها یک قدم با اولین فینال خود پس از سالها فاصله دارند.
امشب در چارچوب رقابتهای دور برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، فوتبالدوستان چشم به ورزشگاه آلیانتس آرنا دوختهاند، جایی که بایرن مونیخ و رئال مادرید برای بیستونهمین بار در تاریخ این مسابقات به مصاف هم میروند.
این دیدار در حالی برگزار میشود که باواریاییها با پیروزی ارزشمند ۲-۱ در بازی رفت در مادرید، گام بلندی برای صعود به نیمهنهایی برداشتهاند.
فرم ایدهال شاگردان وینسنت کمپانی شاگردان وینسنت کمپانی در بهترین فرم خود قرار دارند. آنها با رکورد خیرهکننده ۱۵ بازی بدون شکست (۱۳ برد و ۲ تساوی) در تمامی رقابتها، با اعتمادبهنفس کامل میزبان کهکشانیها خواهند بود.
پیروزی مقتدرانه ۵-۰ برابر سنپائولی در اخر هفته گذشته، فاصله آنها را با تیم دوم جدول بوندسلیگا به ۱۲ امتیاز افزایش داد و کسب سیوپنجمین عنوان قهرمانی در این رقابتها را تقریبا قطعی کرد.
هری کین که در بازی رفت موفق به گلزنی شد، امید اول خط حمله بایرن است.
بحران در مادرید در نقطه مقابل، رئال مادرید در بدترین روزهای فصل خود به سر میبرد.
تساوی ناامیدکننده ۱-۱ مقابل ژیرونا در روز جمعه، عملا امیدهای شاگردان آلوارو آربلوا را برای رقابت با بارسلونای صدرنشین از بین برد و اکنون فاصله با رقیب دیرینه به ۹ امتیاز رسیده است. غیبت تیبو کورتوا و رودریگو به دلیل مصدومیت و محرومیت شوامنی، کار را برای رئال سخت خواهد کرد.
تمام امید مادریدیها به ساقهای کیلیان امباپه است؛ فوقستارهای که با ۱۴ گل، بهترین گلزن این فصل رقابتهاست. اما مصدومیت از ناحیه صورت در تمرینات اخیر، حضور او در بازی امشب را در هالهای از ابهام قرار داده است.
تاریخ نشان میدهد رئال از ۱۴ سفر خود به مونیخ تنها ۳ بار پیروز بازگشته و ۹ شکست را تجربه کرده است؛ اماری که کار را برای جبران نتیجه سختتر میکند.
آرسنال - اسپورتینگ؛ در جستوجوی دومین صعود متوالی در دیگر دیدار حساس امشب، آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان اسپورتینگ لیسبون است.
توپچیها که بازی رفت در پرتغال را ۱-۰ به سود خود به پایان بردهاند، در موقعیت مناسبی برای صعود به جمع چهار تیم برتر برای دومین سال پیاپی قرار دارند. با این حال، شاگردان میکل آرتتا در روزهای اخیر با افت محسوسی روبهرو شدهاند. آنها در چهار بازی اخیر خود تن به ۳ شکست دادهاند که اخرین ان، باخت ۲-۱ خانگی مقابل بورنموث بود.
با وجود فرم ضعیف در لیگ برتر، ارسنالیها در لیگ قهرمانان شکستناپذیر بودهاند و از ۱۱ بازی خود به ۱۰ پیروزی و یک تساوی دست یافتهاند. در سمت مقابل، اسپورتینگ که برای نخستین صعود تاریخی خود به نیمهنهایی میجنگد، کار دشواری در لندن دارد.
آنها در مسابقات اروپایی خارج از خانه این فصل تنها یک برد کسب کردهاند، اما پیروزی روحیهبخش اخر هفته برابر استرلا، باعث شده آنها با انگیزه بیشتری به لندن سفر کنند تا شاید بتوانند طلسم ناکامی در خاک بریتانیا را بشکنند.
نشریه پولتیکو در گزارشی به تلاشهای جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی آمریکا پرداخته است.
به نوشته پولتیکو، در حالی که مذاکرات صلح اسلامآباد با شکست به پایان رسید، اینفانتینو هفتههاست که «دیپلماسی رفتوبرگشتی» خود را میان تهران و واشینگتن دنبال میکند.
رییس فیفا در میان تصمیم کشوری که نمیخواهد در خاک آمریکا بازی کند و میزبانی که میگوید برایش «اهمیتی ندارد» تیم ایران حضور داشته باشد یا خیر، به دنبال راه خروج میگردد.
با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، مقامات تهران آشکارا از عدم حضور تیم ملی در این جام جهانی سخن گفتهاند و وزیر ورزش خواستار انتقال بازیهای تیم ملی از لسآنجلس و سیاتل به مکزیک شده است؛ درخواستی که فیفا آن را رد کرد.
یک مقام ارشد فوتبال در آمریکای شمالی به پولتیکو گفت: «جیانی باید دو کار انجام دهد؛ اول، ترامپ را متقاعد کند که بازیهای ایران مشکلساز نخواهند شد؛ و دوم، تهران را راضی کند که از بازی در آمریکا نترسد. گزینههای دیگر مثل دومینو باعث سقوط فیفا میشوند.»
بازی با اعتبار فیفا
ایستادگی در برابر خواستههای تهران و واشینگتن، بزرگترین چالش ژیوپلیتیک برای اینفانتینو است.
او برای ساختن رابطهای نزدیک با ترامپ تلاش زیادی کرده، اما حالا این پیوند با اصول اصلی فیفا در تضاد قرار گرفته است.
غیبت تیمی که بر اساس لیاقت ورزشی صعود کرده، ضربه شدیدی به اعتبار فیفا و شخص اینفانتینو خواهد بود.
میگل مادورو، رییس سابق کمیته نظارت فیفا، معتقد است: «فدراسیونهای قدرتمندی مثل روسیه و چین به اینفانتینو فشار میآورند تا حضور ایران در جامجهانی تضمین شود. با فهم این موضوع متوجه میشویم که چرا اینفانتینو ناامیدانه به دنبال راهی برای نگهداشتن ایران در این رقابتها است.»
مشکلات از دسامبر گذشته شروع شد؛ زمانی که وزارت خارجه آمریکا برای تمام اعضای هیات اعزامی ایران جهت حضور در مراسم قرعهکشی ویزا صادر نکرد.
پس از تهدید ایران به کنارهگیری از مراسم، فیفا میانجیگری کرد و در نهایت گروه کوچکی به واشینگتن رفتند. در همان مراسم، اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اهدا کرد.
میزبانی در مکزیک و بازی احتمالی در دالاس
ایران پیشنهاد داده است بازیهایش به مکزیک منتقل شود و دولت مکزیک نیز برای این موضوع اعلام آمادگی کرده، اما فیفا به دلیل پیچیدگیهای لجستیکی با آن مخالفت کرده است.
حتی اگر بازیهای گروهی منتقل شود، در صورت صعود ایران، بازیهای مرحله حذفی حتما باید در آمریکا برگزار شود.
دراماتیکترین سناریو زمانی رخ میدهد که ایران و آمریکا هر دو در گروههای خود دوم شوند. در این صورت، این دو کشور باید ۱۳ تیر ماه در دالاس به مصاف هم بروند؛ دیداری که میتواند سیاسیترین مسابقه تاریخ فوتبال لقب بگیرد.
امشب در چارچوب مرحله برگشت یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دو دیدار حساس برگزار میشود و تکلیف نیمی از تیمهای صعودکننده به نیمهنهایی روشن خواهد شد.
لیورپول - پاریسنژرمن؛ در انتظار معجزه در آنفیلد
لیورپول امشب در حالی میزبان مدافع عنوان قهرمانی است که برای صعود، به یکی از آن شبهای تاریخی و بازگشتهای جادویی در آنفیلد نیاز دارد.
شاگردان آرنه اشلوت در بازی رفت در پاریس با نتیجه ۲-۰ شکست خوردند؛ دیداری که در آن لیورپول با رویکردی تدافعی و بدون حضور محمد صلاح در ترکیب اصلی، نمایش تهاجمی ضعیفی داشت.
پیروزی با گلهای دزیره دوئه و کواراتسخلیا در پاریس، شاگردان لوئیس انریکه را در وضعیت برتر قرار داده است.
با این حال، لیورپول پس از پایان دادن به زنجیره سه شکست متوالی با پیروزی ۲-۰ مقابل فولام در لیگ برتر، روحیه تازهای گرفته است.
آمارها نشان میدهد قرمزها در ۵ بازی اخیر خانگی خود شکست نخوردند و ۱۵ گل هم به ثمر رساندهاند.
در مقابل، پاریسنژرمن با استراحت کامل به مرسیساید آمده است. لوئیس انریکه که سال گذشته نیز در همین ورزشگاه طعم پیروزی ۱-۰ را چشیده، تاکید کرده که تیمش برای دفاع نمیآید: «کلید برتری این است که برای گلزنی بازی کنیم، نه دفاع.»
پاریسیها امسال در تمامی بازیهای خارج از خانه گلزنی کردهاند و با ثبت ۳۱ گل در ۱۱ بازی این فصل لیگ قهرمانان، خطری جدی برای هر تیمی محسوب میشوند.
اگرچه جو سنگین آنفیلد به کمک لیورپول خواهد آمد، اما آمادگی بالای شاگردان انریکه کار را برای کامبک قرمزها بسیار دشوار خواهد کرد.
اتلتیکو مادرید - بارسلونا؛ قلعه نظامی سیمئونه
در مادرید، بارسلونا، صدرنشین لالیگا، میهمان است و میخواهد شکست ۲-۰ بازی رفت را جبران کند.
در بازی رفت در نیوکمپ، اخراج زودهنگام پائو کوبارسی مسیر پیروزی را برای شاگردان دیگو سیمئونه هموار کرد. آنها با گلهای خولیان آلوارز و الکساندر سورلوث، پیروزی بازی رفت را از آن خود کردند.
بارسلونا، آخر هفته با درخشش لامین یامال و فران تورس، اسپانیول را ۴-۱ شکست دادند و فاصله خود با رئال مادرید را به ۹ امتیاز افزایش دادند.
اتلتیکو که در لالیگا با ۵۷ امتیاز در رده چهارم قرار دارد، آخر هفته با ترکیب ذخیره مقابل سویا تن به شکست ۲-۱ داد تا ستارههایش برای امشب تازهنفس باشند.
تاریخ به سود مادریدیهاست؛ آنها در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز در همین مرحله بارسلونا را حذف کردند.
هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پیش از بازی گفت: «ما کیفیت لازم برای تغییر شرایط را داریم و باید برای پیروزی و وقوع یک معجزه بجنگیم.»
با توجه به رکورد درخشان اتلتیکو در ورزشگاه خانگی و برتری ۲ گله بازی رفت، بارسلونا شب سختی برای عبور از سد دفاعی مستحکم شاگردان سیمئونه در پیش رو خواهد داشت.
رسانههای حکومتی با انتشار فهرستی از چهرههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی خبر دادهاند که اموال زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان و مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی ایران هم مصادره شده است. زهرا قنبری به دلیل تهدیدهای امنیتی علیه مادرش، از پناهندگی در استرالیا منصرف شد.
کاپیتان تیم ملی زنان پس از تهدیدهای امنیتی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا پناهنده شده بود، چند روز بعد و با تهدیدهای امنیتی علیه مادرش، از حضور در استرالیا منصرف شد و با تیم ملی زنان به ایران برگشت.
مسعود شجاعی هم در روز بیستم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در استوریای در صفحه اینستاگرام خود با گرامیداشت یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان درباره خانوادههای آنها نوشت: «چرا این اتفاقات زودتر رقم نخورد که چه بسا شاید الان عزیزانشان کنارشان بودند و این روزها را میدیدند و کنار هم جشن میگرفتند؟»
او نوشت: «در این چند روز گذشته که رویای آزادی وطنمان در حال تحقق است و چیزی نمانده تا شروعی برای ساختن روزهای درخشان و طلایی برای داشتن سرزمینی که نام بردن از آن باعث سربلندی و افتخارمان باشد، یکسره و خودآگاه خانوادههایی که در این مدت عزیزانشان را از دست دادهاند و با شجاعت بیمثال و جلوتر از خیلی از ما جان و آینده خود را فدای فردای بهتر کشورمان کردند، ذهن و فکرم را به شدت به خود مشغول کرده و به این فکر میکنم که چه در ذهن و دلهایشان میگذرد!»
در فهرستی که رسانههای حکومتی منتشر کردهاند، نام علی کریمی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم به چشم میخورد.