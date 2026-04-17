مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی، از تداوم قطعی اینترنت در کشور به‌شدت انتقاد کردند و گفتند زندگی روزمره و فعالیت‌های شغلی آنان، به‌طور فزاینده‌ای تحت تاثیر پیامدهای منفی این اقدام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

در ادامه، گزیده‌ای از پیام‌های ارسالی شهروندان آمده است.

- «یکی از آشنا‌هامون دیشب از تهران پیام داد که به مدیرعامل‌های شرکت‌ها سیم‌کارت سفید می‌دن، ولی فقط می‌شه به واتس‌اپ و تلگرام وصل شد، نه اینستاگرام. گفت کلی هم پول سیم‌کارت رو ازشون گرفتن. یعنی این داستان اینترنت فقط دزدی از جیب مردمه.»

- «۴۷ روزه اینترنت رو به‌دلیل "به خطر افتادن امنیت ملی" قطع کردن. با دشمن آتش‌بس کردن و شام خوردن. تمام مقامات اینترنت دارن و به جیره‌خورها هم اینترنت سفید دادن. ظاهرا تنها خطر موجود مردم عادی‌ان.»

- «من استاد دانشگاه‌ام و هیچ اینترنتی بهم تعلق نگرفته، گرچه برام اهمیتی نداره. اما به بعضی اساتید و دانشگاه‌ها فقط اینترنت سفید دادن و به بعضی نه، و بهمون گفتن خودتون کلاس‌ها رو برگزار کنید.»

- «زندگی در ایران خیلی خیلی سخت شده، سخت‌تر از قطع اینترنت توسط رژیم در این ۵۰ روز. هیچ شغل و درآمدی برای مردم نیست، مشکلات مالی و معیشتی هر لحظه بدتر می‌شه، ولی هنوز امیدواریم. جاوید شاه.»

- «بعد از ۴۹ روز، در مقطعی ساعت ۹ صبح وصل شدم. بیمار اعصاب و روانم و با قطعی اینترنت دارم زجر می‌کشم. یا اینترنت رو وصل کنید یا بیاید به من هم مثل فرشتگان ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه تیر خلاص بزنید بی‌شرف‌ها. پاینده ایران و جاوید شاه.»

- «من بعد از ۴۰ روز به اینترنت وصل شدم. خواستم بگم واقعا وضعیت خیلی بده، همه‌چی گرونه، نمی‌تونم به دانشگاه برسم، از کار بی‌کار شدم و مجبورم اسنپ کار کنم. واقعا امیدوارم هرچه زودتر این وضعیت تموم بشه.»

- «افزایش حداقل دوبرابری قیمت‌ها و قطع اینترنت باعث تعطیلی کسب‌وکار ۱۱ ساله ما شد. خون‌هایی که ریخته شده رو فراموش نمی‌کنیم و توافق‌ها برامون اهمیتی نداره.»