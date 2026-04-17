تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور سوریه، در سخنرانی خود در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت: «ایالات متحده نیروهایش را از سوریه خارج کرد؛ اقدامی که کاملا برخلاف رویکردی بود که طی یک قرن گذشته دنبال میشد.»
او با اشاره به پیچیدگیهای منازعه سوریه، از جمله حضور داعش، تنشها با کردها و دروزیها و نیز نفوذ جمهوری اسلامی افزود سوریه طی ۵۰ سال با جامعه جهانی در تقابل بود.
باراک ادامه داد با این حال، سوریه اکنون به «یکی از باثباتترین و شگفتانگیزترین» کشورهای منطقه تبدیل شده، زیرا از رویکردی که برای نیمقرن به آن پایبند بود، فاصله گرفته است.
محمد معتمدیزاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: «روزی نیست که پیامهایی مبنی بر مخالفت با مذاکره از مردم دریافت نکنیم. مردم نسبت به مذاکره خوشبین نیستند و معتقدند که در گذشته هم در حین مذاکرات مورد حمله قرار گرفتهایم و این اقدامات را نوعی فریب میدانند.»
معتمدیزاده اضافه کرد: «بسیاری از مردم هنوز در خصوص مذاکرات توجیه نشدهاند.»
او ادامه داد: «باید این اطمینان را بهصورت کلی به مردم بدهیم و مردم هم این اعتماد را داشته باشند که این تصمیم، تصمیم حاکمیتی است. یعنی اگر امروز تیم مذاکرهکننده به مذاکره میرود، قطعا این اقدام بر اساس یک تصمیم حاکمیتی، با نظر رهبر انقلاب و سران قوا و بهطور کلی حاکمیت اتخاذ شده است.»
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از تداوم قطعی اینترنت در کشور بهشدت انتقاد کردند و گفتند زندگی روزمره و فعالیتهای شغلی آنان، بهطور فزایندهای تحت تاثیر پیامدهای منفی این اقدام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای ارسالی شهروندان آمده است.
- «یکی از آشناهامون دیشب از تهران پیام داد که به مدیرعاملهای شرکتها سیمکارت سفید میدن، ولی فقط میشه به واتساپ و تلگرام وصل شد، نه اینستاگرام. گفت کلی هم پول سیمکارت رو ازشون گرفتن. یعنی این داستان اینترنت فقط دزدی از جیب مردمه.»
- «۴۷ روزه اینترنت رو بهدلیل "به خطر افتادن امنیت ملی" قطع کردن. با دشمن آتشبس کردن و شام خوردن. تمام مقامات اینترنت دارن و به جیرهخورها هم اینترنت سفید دادن. ظاهرا تنها خطر موجود مردم عادیان.»
- «من استاد دانشگاهام و هیچ اینترنتی بهم تعلق نگرفته، گرچه برام اهمیتی نداره. اما به بعضی اساتید و دانشگاهها فقط اینترنت سفید دادن و به بعضی نه، و بهمون گفتن خودتون کلاسها رو برگزار کنید.»
- «زندگی در ایران خیلی خیلی سخت شده، سختتر از قطع اینترنت توسط رژیم در این ۵۰ روز. هیچ شغل و درآمدی برای مردم نیست، مشکلات مالی و معیشتی هر لحظه بدتر میشه، ولی هنوز امیدواریم. جاوید شاه.»
- «بعد از ۴۹ روز، در مقطعی ساعت ۹ صبح وصل شدم. بیمار اعصاب و روانم و با قطعی اینترنت دارم زجر میکشم. یا اینترنت رو وصل کنید یا بیاید به من هم مثل فرشتگان ۱۸ و ۱۹ دیماه تیر خلاص بزنید بیشرفها. پاینده ایران و جاوید شاه.»
- «من بعد از ۴۰ روز به اینترنت وصل شدم. خواستم بگم واقعا وضعیت خیلی بده، همهچی گرونه، نمیتونم به دانشگاه برسم، از کار بیکار شدم و مجبورم اسنپ کار کنم. واقعا امیدوارم هرچه زودتر این وضعیت تموم بشه.»
- «افزایش حداقل دوبرابری قیمتها و قطع اینترنت باعث تعطیلی کسبوکار ۱۱ ساله ما شد. خونهایی که ریخته شده رو فراموش نمیکنیم و توافقها برامون اهمیتی نداره.»
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محبوبه شعبانی، سیما انبایی فریمانی و آذر یاهو، سه زن زندانی سیاسی، پس از بازداشت در ماههای اخیر، با اتهامهای سنگینی چون «محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «همکاری با اسرائیل»، بهصورت بلاتکلیف در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که این سه زن در ارتباط با اعتراضات دیماه یا فعالیتهای فردی و مدنی بازداشت شدهاند و با گذشت هفتهها از زمان بازداشت، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پروندههای خود بیاطلاعاند و از دسترسی به وکیل، محروم ماندهاند.
بازداشت بهدلیل کمک به معترضان زخمی
از میان این سه زن، شعبانی، متولد سال ۱۳۷۲، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است که ۱۳ بهمن بهدست نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد.
او در حال حاضر در بند شش (بند زنان) زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود و اتهامش «محاربه» عنوان شده است. اتهامی که میتواند به صدور احکام سنگین از جمله اعدام منجر شود.
منابع مطلع گفتهاند اتهام «محاربه» علیه این زن بازداشتشده به دلیل کمکرسانی او به معترضان زخمی در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه مطرح شده و گفته میشود او با استفاده از موتورسیکلت، مجروحان را به مراکز درمانی و بیمارستان منتقل میکرده است.
اتهامهای متعدد برای یک فعال مدنی
انبایی فریمانی، شاعر و بازیگر تئاتر، متولد سال ۱۳۷۱، ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ بهدست نیروهای فراجا بازداشت شده است.
این زن که بهعنوان یکی از چهرههای فعال مدنی در شهر فریمان شناخته میشود، در حال حاضر در بند شش زندان وکیلآباد مشهد است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، اتهامهای مطرحشده علیه او شامل «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
با این حال، جزییاتی درباره مصادیق این اتهامها یا مستندات نهادهای امنیتی برای انتساب آنها به او منتشر نشده است.
گزارشها حاکی از آن است که انبایی فریمانی در حال حاضر از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم مانده و پرونده او با محدودیتهای شدید در اطلاعرسانی همراه است.
همچنین تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره دسترسی او به وکیل، زمان برگزاری دادگاه یا روند رسیدگی قضایی، منتشر نشده است.
اتهامهای امنیتی بر پایه فعالیت در فضای مجازی
یاهو، متولد سال ۱۳۶۶، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ بهدست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد بازداشت شد.
این زن زندانی سیاسی در حال حاضر در بند شش زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود و از زمان بازداشت با محدودیتهایی از جمله محرومیت از ملاقات و تماس با خانواده مواجه بوده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، اتهام «همکاری با اسرائیل» علیه یاهو مطرح شده است. اتهامی که به گفته منابع مطلع، نهادهای امنیتی آن را به فعالیتهای او در شبکههای اجتماعی، از جمله استفاده از استیکر «قلب» برای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نسبت دادهاند.
همچنین گزارش شده است یکی دیگر از موارد مورد استناد نهادهای امنیتی، رقصیدن او در خیابان در پی انتشار خبر کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور سابق ایران، عنوان شده است.
با گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت، اطلاعاتی درباره وضعیت دقیق پرونده، مستندات اتهامها، دسترسی او به وکیل یا زمان رسیدگی به پرونده قضایی او منتشر نشده و پروندهاش همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد.
در مجموع، وضعیت این سه زن زندانی سیاسی نمونهای از پروندههایی است که با بازداشت با اتهامهای سنگین، خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام، نبود شفافیت در روند رسیدگی قضایی و بلاتکلیفی طولانیمدت همراه شده است.
هرچند این روند در جمهوری اسلامی پدیدهای تازه نیست اما در ماههای اخیر شدت یافته است. روندی که همزمان با سرکوب اعتراضات دیماه و پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، بار دیگر به یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای خاموش کردن مخالفان بدل شده است.
در حدود ۴۰ روز گذشته، دستکم ۱۴ زندانی با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند که هفت نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند.
همزمان، صدها نفر دیگر نیز در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعداماند. این چشمانداز خطر تداوم این چرخه مرگ را پررنگتر کرده است.