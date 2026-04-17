۲۰ کشتی در حال عبور از تنگه هرمز هستند
بر اساس دادههای رهگیری کشتیها، حدود ۲۰ کشتی در حال حرکت از خلیج فارس به سمت خروج از طریق تنگه هرمز دیده میشوند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، با انتقاد از نحوه اعلام بازگشایی تنگه هرمز از سوی عباس عراقچی نوشت توییت بدون توضیحات تکمیلی «بهترین فرصت را برای ترامپ مهیا کرد تا فراتر از واقعیت، خود را برنده جنگ اعلام کند و جشن پیروزی بگیرد.»
مهر در ادامه تاکید کرد مذاکرات مربوط به آتشبس تنها از سوی وزارت خارجه پیگیری نمیشود و افزود طبیعی است در چنین شرایطی لازم باشد همه اعضای تیم به صورت یکپارچه درباره تصمیمهای اتخاذشده توضیح دهند.
برد کوپر، فرمانده سنتکام اعلام کرد که ارتش جمهوری اسلامی دچار پراکندگی و آشفتگی قابل توجهی در فرماندهی و کنترل است.
کوپر گفت: «ما قادر هستیم محاصره بنادر و سواحل جنوب ایران را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهیم.»
فرمانده سنتکام افزود: «حملات ما توانمندیهای ارتش جمهوری اسلامی را بهطور قابل توجهی تضعیف کرده است.»
پس از آنکه آمریکا و جمهوری اسلامی جمعه ۲۸ فروردین اعلام کردند تنگه هرمز برای کشتیرانی تجاری بازگشایی شده است، قیمت نفت برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، بیش از ۱۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۸۸ دلار در هر بشکه رسید.
این پایینترین قیمت نفت در پنج هفته گذشته است. همزمان قیمت گاز در اروپا نیز ۱۰ درصد کاهش یافت.
همزمان با تایید خبر نزدیک شدن به توافق صلح با جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بازارهای سهام و اوراق قرضه رشد کردند و شاخص اس اند پی ۵۰۰ (S&P 500) با افزایش ۱.۲ درصدی در مسیر ثبت رشد هفتگی نزدیک به پنج درصد قرار گرفت.
در حالی که چند مدیر نفتی و کشتیرانی به فایننشال تایمز گفتند وضعیت همچنان نامطمئن است و نگرانیهایی درباره احتمال مینگذاری در تنگه یا تلاش جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل وجود دارد، به نظر میرسد تعدادی از کشتیهای غربی در حال آماده شدن برای خروج از خلیج فارس هستند.
دادههای ماهوارهای ردیابی کشتیها نشان داد حداقل ۱۵ شناور، از جمله نفتکش یونانی «استمنیتسا» و سه کشتی کانتینری متعلق به شرکت کشتیرانی فرانسوی CMA CGM، در حال حرکت به سمت تنگه هرمز هستند.
بسته شدن این آبراه طی هفت هفته گذشته باعث ایجاد بحران جهانی انرژی شده و اهرم فشار قابلتوجهی در اختیار تهران قرار داده بود.
اعلام بازگشایی تنگه هرمز یک روز پس از آن صورت گرفت که آمریکا اسرائیل را برای توقف حملات خود علیه حزبالله در لبنان تحت فشار قرار داد؛ موضوعی که یکی از شروط جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز بود.
با این حال نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که تردد کشتیهای نظامی از تنگه هرمز ممنوع است و کشتیهای تجاری نیز تنها با کسب مجوز از این نیرو اجازه عبور از این تنگه را خواهند داشت.
از سوی دیگر ترامپ تاکید کرده است محاصره دریایی آمریکا که این هفته برای جلوگیری از ورود یا خروج کشتیها از بندرهای ایران اعمال شد، تا زمان دستیابی طرفهای درگیر به توافق برای پایان جنگ ادامه خواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا همچنین از احتمال امضای توافق صلح در روزهای آینده خبر داده و گفته است این فرآیند باید بسیار سریع پیش برود زیرا بر سر بیشتر موارد مذاکره شده و توافق صورت گرفته است.
بهگفته ترامپ، آمریکا اورانیوم غنیشده ایران را تحویل خواهد گرفت و در مقابل داراییهای بلوکه شده ایران را آزاد نخواهد کرد و پولی جابهجا نخواهد شد.
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت که پیگیریهای مستمر مقامات جمهوری اسلامی برای اجرای تعهد ترامپ به اعمال آتشبس در لبنان نهایتا شب گذشته به نتیجه رسید و اسرائیل مجبور شد که آتش بس در لبنان را نیز بپذیرد.
تسنیم افزود که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بود که در صورت عدم اجرای تعهد ترامپ، ساعت ۲۰ شب گذشته به اسرائیل حمله کند و همه مقدمات لازم برای این منظور آماده شده بود.
تسنیم نوشت: «حتی لانچرهای پرتاب موشک نیز به حالت عملیات قرار گرفته بود تا اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کنند. چرا که عدم اجرای این تعهد، عملا نقض کامل آتشبس محسوب میشد و صبر جمهوری اسلامی نیز رو به اتمام بود.»
عزتالله ضرغامی وزیر پیشین میراث فرهنگی نیز در واکنش به اعلام بازگشایی تنگه هرمز در شبکه ایکس نوشت: «یه مسلمون نیست، یه خورده به مردم بگه چه خبره و داره چی میشه؟! مراقب روایات یاسآور دشمن و شکل گیری دوقطبیها هستید؟»
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «اختلافات قابلتوجهی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باقی مانده است، از جمله درباره مسائل هستهای، و گفتگوهای جدی مورد نیاز است.»
این مقام که نامش فاش نشده با این حال ادامه داد: «تهران آماده است در صورت برآورده شدن مطالباتش، درباره ماهیت صلحآمیز فعالیتهای هستهای خود به جهان اطمینان دهد.»
او گفت: «باز نگه داشتن تنگه هرمز منوط به پایبندی به شرایط آتشبس میان ایران و ایالات متحده است.»
این مقام جمهوری اسلامی اضافه کرد: «یک توافق اولیه میتواند در روزهای آینده حاصل شود، با این امکان که آتشبس تمدید شود.»
او گفت: «چنین توافق اولیهای میتواند فضایی برای گفتگو درباره رفع تحریمها و تامین غرامت برای خسارات جنگی ایجاد کند.»