میثم کاظمی؛ آتشنشانی که هنگام کمک به معترضان در پرند کشته شد
میثم کاظمی، آتشنشان و ورزشکار تهرانی، از جمله کسانی بود که خارج از ساعات کاری، در کنار مردم در اعتراضات دی حضور پیدا کرد. شامگاه ۱۹ دی ماموران حکومتی در پرند، ابتدا با ضربات باتون به سرش آسیب زدند و بعد به گردنش شلیک کردند.
گزارشها حاکی از آن است که او هنگام حضور در خیابان، در حال کمکرسانی بوده و در همین حین هدف شلیک قرار گرفته است.
نیروهای حکومتی پس از کشتهشدن میثم تلاش کردند معترضان را عامل مرگ او معرفی کنند.
خانوادهاش نیز تحت فشار قرار گرفتند تا با مصاحبه در رسانههای رسمی حکومتی این روایت را تایید کنند.
میثم از سال ۱۳۹۰ به عنوان آتشنشان حرفهای فعالیت خود را شروع کرده بود.
نزدیکانش او را فردی خوشقلب و دستبهخیر معرفی میکنند.
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان سوئد تاکید کرد این مردم ایران هستند که در نهایت سرنوشت کشور را تعیین میکنند و مسیر آینده را رقم میزنند.
شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه ۲۴ فروردین گفت: «صرفنظر از نتیجه عملیات نظامی، این نیروهای خارجی نیستند که سرنوشت ایران را تعیین میکنند؛ بلکه مردم ایران هستند که آینده خود را رقم میزنند.»
او افزود: «رسانهها از آتشبس میگویند، اما میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم هیچ آتشبسی برقرار نبوده است. هر روز در خیابانها ایستهای بازرسی برپاست و مردم را تهدید میکنند و میکشند.»
شاهزاده رضا پهلوی جنبش اعتراضی مردم ایران را «انقلابی علیه انقلاب ۱۳۵۷» خواند و خاطرنشان کرد حکومت هر گونه مشروعیت خود را از دست داده است.
ایالات متحده و جمهوری اسلامی بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتشبس موقت به توافق رسیدند.
با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلامآباد، تنشها بار دیگر بالا گرفته و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اعمال محاصره دریایی علیه حکومت ایران خبر داده است.
هشدار درباره ادامه سرکوبها در ایران
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان سوئد، با اشاره به ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران گفت: «حکومت صداهای مخالف را خاموش میکند، اینترنت را میبندد و به روی مردم غیرمسلح شلیک میکند. هزینه سرکوب فاجعهبار بوده و حکومت مردان و زنان را قتلعام کرده است.»
او با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان افزود: «حکومت بیش از ۴۰ هزار نفر را در دو شب قتلعام کرد و به بیمارستانها و خانهها رفت و مردم معترض را کشت.»
شاهزاده رضا پهلوی هشدار داد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به سقوط نزدیک شده و مردم ایران «نسخه بازآراییشده» آن را نخواهند پذیرفت.
او تاکید کرد: «خواست مردم ایران تغییر زندانبان نیست، بلکه آزادی است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که ترامپ در روزهای اخیر بارها با اشاره به کشته شدن شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرده در عمل نوعی «تغییر رژیم» در ایران رخ داده است.
در سوی دیگر، شهروندان و فعالان حقوق بشر، به حضور چهرههایی چون محمدباقر قالیباف، احمد وحیدی، غلامحسین محسنی اژهای و احمدرضا رادان در راس ساختار قدرت اشاره و کارنامه آنان را در نقض حقوق شهروندان یادآوری کردند.
انتقاد از رویکرد کشورهای اروپایی
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه مواضع کشورهای اروپایی را در قبال جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد: «اروپا شتابزده با حکومتی که مردم خود را میکشد و از دولتهای اروپایی اخاذی میکند، مماشات میکند. اروپا باید از حقوق بشر دفاع کند.»
او گفت مردم ایران برای به ثمر نشستن انقلاب، جان خود را به خطر میاندازند و تنها از جامعه جهانی میخواهند به مقامهای سرکوبگر جمهوری اسلامی «مشروعیت، قدرت و سرپناه» ندهند.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین به سیاست خارجی بیثباتکننده حکومت ایران اشاره کرد و افزود: «جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود بهعنوان یک دولت عادی رفتار نکرده و با صادر کردن نیروهای نیابتی از بیروت تا بغداد و صنعا به ایفای نقش پرداخته است.»
او یادآور شد: «جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین تنها نظارهگر نیست، بلکه به روسیه کمک نظامی میکند و این اقدام تهدیدی علیه اروپاست. تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، جهان در امنیت نخواهد بود.»
بر اساس گزارشها، یکی از شروط ایالات متحده در مذاکرات اسلامآباد، قطع حمایت تهران از حزبالله و حوثیهای یمن بوده است. جمهوری اسلامی این موضوع را نپذیرفته است.
تامین مالی و تسلیحاتی گروههای نیابتی در منطقه در شرایطی ادامه دارد که مردم ایران در سالهای اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی، از جمله تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بیکاری، دستبهگریبان بودهاند.
شاهزاده پهلوی: اگر انقلاب اسلامی رقم نمیخورد، ایران به کره جنوبی خاورمیانه بدل میشد
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت اگر انقلاب اسلامی به وقوع نمیپیوست، ایران به کره جنوبی خاورمیانه تبدیل میشد، اما اکنون بهدلیل سیاستهای حکومت در حال تبدیل شدن به کره شمالی است.
او افزود: «ما بهدنبال این هستیم که معایب گذشته را کنار بگذاریم و محاسن آن را در آینده به کار بگیریم.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «ما برای دوران پس از جمهوری اسلامی برنامههای فراوانی داریم تا بتوانیم یک گذار باثبات را به مرحله عمل برسانیم.»
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، معترضان پرچم شیر و خورشید را در خیابانها، از تهران تا شهرهای کوچک و روستاها، برافراشتند. برخی تصاویر منتشرشده نشان میدهد آنان هنگام بالا بردن پرچم گرد آن جمع شدهاند، دست میزنند و شعار «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده» سر میدهند.
گفتوگوی ایراناینترنشنال با تعدادی از معترضان حاکی از آن است که آنها پرچم شیروخورشید را نماد ایران در برابر جمهوری اسلامی میدانند.
پرچم شیر خورشید را به خیابان بردم و میدانستم ممکن است کشته شوم یکی از نخستین ویدیوهای منتشر شده از انقلاب ملی که در شامگاه ۱۸ دی ماه در یزد منتشر شده، نشان میدهد، معترضان پرچم شیروخورشید را بر بالای یک بیلبورد بزرگ، روبهروی پایگاه بسیج در بلوار «صدوقی» بالا میبرند و یکی از حاضران که در حال ثبت این صحنه است، میگوید: «پرچم شاهنشاهی به فرمان شاهزاده.»
همان شب ویدیوی دیگری از شهسوار در استان اصفهان منتشر شد که مردم در میان جمعیت، پرچم جمهوری اسلامی را آتش میزنند و پرچم شیروخورشید را به اهتزاز درمیآورند.
یک جوان حدود ۲۳ ساله که در شب ۱۸ دی در مشهد پرچم شیروخورشید را در خیابانها بالا برد به ایراناینترنشنال گفت: «میدانستم تکتیراندازها از بالای ساختمانها من را شناسایی و ممکن است به سمتم شلیک کنند یا وحشیانه بازداشت شوم، اما نمیتوانم پرچم شیروخورشید که نماد ایران علیه جمهوری اسلامی است را با خودم به خیابان نبرم.»
او گفت سالهاست این پرچم را بر دیوار خانهاش نصب کرده و منتظر فرصتی بوده است تا با خود به خیابان ببرد.
حمله سرکوبگران حکومت پس از شادی به اهتزاز درآمدن پرچم شیروخورشید در اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ماه، یک جوان در خرمآباد در حالی که صورتش را پوشانده بود از میان جمعیت خودش را به مجسمه «زکریای رازی» در میدان این شهر رساند و میان تشویق مردم و شعار «جاوید شاه» پرچم شیروخورشید را در آغوش این مجسمه گذاشت. یکی از معترضان که آن شب در اعتراضات این شهر حضور داشت به ایراناینترنشنال گفت که بعد از جمع شدن مردم زیر این مجسمه و به اهتزاز درآمدن پرچم شیروخورشید که با صدای کف و سوت حاضران همراه بود، نیروهای سرکوب حکومت به صورت پرتعداد به جمعیت حملهور شدند و معترضان را به رگبار بستند. او گفت: «در هنگام حمله جوانی که پرچم را در دست داشت آن را به گردنش بست و فرار کرد اما هنوز نمیدانیم که آیا او زنده است یا نه.»
روایت یک نوجوان از برافراشتن پرچم شیروخورشید به روایت شاهدان عینی در اعتراضات تهران و مشهد، معترضان پرچمهای شیروخورشید را در کاغذهایی با ابعاد مختلف چاپ کرده بودند و در دست داشتند.
یک دختر نوجوان که خود را با نام مستعار «آریانا» به ایراناینترنشنال معرفی کرد، گفت شامگاه ۱۸ دیماه در یکی از خیابانهای تهران، پرچم شیروخورشید را در میان جمعیت معترضان بالا برده است. او درباره دیدههایش در آن شب گفت: «جمعیت باورنکردنی به خیابان آمده بود. موقع شعار دادن بعضیها اشک میریختند و بعضیها صدایشان از خشم میلرزید.»
آریانا در توصیف لحظهای که پرچم شیروخورشید را بالا برده بود، گفت: «صورتم را پوشانده بودم و منتظر زمان مناسب بودم تا آن را از کولهپشتیام بیرون بیاورم و بالا بگیرم. به محض بالا بردن پرچم، اشکهایم جاری شد و فقط صدای مردم را میشنیدم که به من نزدیک شدند و شعارها را فریاد زدند.»
او درباره احساس شخصیاش در آن لحظه نیز گفت: «برای اولین بار در زندگیام غرور و امیدی را احساس کردم که سالهاست جمهوری اسلامی برای از بین بردنش تلاش کرده و هر بار با شدت بیشتری شکست خورده است.»
فریاد حیدر حیدر سرکوبگران حکومت بر پیکر معترضان کشته شده در ویدیوی دیگری که از بالا بردن پرچم شیروخورشید در شامگاه ۱۸ دی ماه در اصفهان منتشر شده، جوانی در میدان «ارتش» این شهر از یک سازه فلزی بالا میرود و در میان تشویق حاضران و سردادن شعار «جاوید شاه»، پرچم شیروخورشید را نصب میکند. بر اساس گزارشها، ماموران سرکوب جمهوری اسلامی در همان شب به جمعیت معترضان حملهور شدند، اما مردم آنها را عقب راندند و حوالی ساعت ۲ بامداد بار دیگر به محل بازگشتند و با شلیک گلوله معترضان را به گلوله بستند. بر اساس گزارشها نیروهای حکومتی تا اذان صبح بالای پیکرهای معترضان ایستاده بودند و شعار «حیدر حیدر» سر میدادند.
دانشجویی که با پرچم شیروخورشید در دستش کشته شد بنا بر گزارشها، جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان حدود سیهزار و پانصد معترض را کشت که بسیاری از آنان نوجوانان و جوانانی در مسیر پیشرفت تحصیلی، شغلی، ورزشی و هنری خود بودند. به گفته نزدیکانشان، آنها تصمیم گرفتند در ایران بمانند و برای آزادی وطنشان بجنگند.
مجید زنگنه، دانشجوی ۲۵ ساله رشته ادبیات نمایشی، یکی از کشتهشدگان بود. او ۱۸ دیماه در مشهد، مقابل کلانتری «قاسمآباد»، در حالی که پرچم شیروخورشید را در دست داشت، با شلیک گلوله سرکوبگران حکومت به سینهاش هدف قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت.
یکی از نزدیکان او به ایراناینترنشنال گفت: «مجید حاضر بود برای نابودی جمهوری اسلامی و نجات هموطنانش، جان خود را فدا کند تا نسلهای بعد در کشوری آزاد و مترقی زندگی کنند.»
او تعریف کرد که خانواده مجید در روستایی کوچک زندگی میکنند و او برای رسیدن به رشته مورد علاقهاش که ادبیات نمایشی بود، تلاش زیادی کرده بود. به گفته این منبع آگاه، مجید آرزو داشت دخترهای خواهرش که نوجوان هستند، در ایران آزاد و بدون جمهوری اسلامی زندگی کنند.
پرچم شیروخورشید در مراسم خاکسپاری جاویدنامان در مراسم تشییع پیکر علی خالدی، معترضی که ۱۸ دیماه در «لردگان» از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت کشته شد، دو شهروند پرچم شیروخورشید را با صدای سرنای یک نوازنده محلی در میان شعارهای «پهلوی برمیگرده» برافراشتند. همچنین در مراسم خاکسپاری ابوالفضل کاووسی، ورزشکار ۲۰ ساله و تنها فرزند خانوادهاش که ۱۹ دیماه با شلیک گلوله ماموران جمهوری اسلامی در «جرقویه» اصفهان کشته شد نیز حاضران پرچم شیروخورشید را بر مزار او گذاشتند و با صدای بلند شعار دادند: «این گل پر پر شده هدیه به میهن شده.»
جاویدنامی که وصیت کرد او را در پرچم شیروخورشید دفن کنند مجتبی (شاهمراد) شهپری، معترضی که در انقلاب ملی ایرانیان با گلوله ماموران حکومتی در ایذه مجروح شد و خانوادهاش مدتی بعد پیکرش را در یک سردخانه در اصفهان پیدا کردند، وصیت کرده بود که پیکرش را هنگام دفن در پرچم شیروخورشید بپیچند.
معترضان در ایذه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز پرچم شیروخورشید را بارها در اعتراضات برافراشتند. تصاویر متعددی از اوول کورکور، کمر طهماسبی و مصطفی احمدپور و محمود احمدی، معترضانی که مدتها در راه مبارزه با جمهوری اسلامی جانشان را دادند، منتشر شده که پرچم شیروخورشید را در دست دارند.
پرچم شیروخورشید ممسنی درخشید معترضان در مراسم چهلم جاویدنامان انقلاب ملی که هفتم اسفند در نورآباد ممسنی برگزار شد، تصاویر جاویدنامان را روی بنرهای بزرگ منتشر کردند و در حالی که پرچمهای شیروخورشید و عکسهای رضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی را در دست دارند، شعار «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده» سر دادند. یکی از شعارهای سرداده شده در این مراسم نیز این بود: «این سند جنایت اسلام است، این گل پرپر شده ایران است.»
معترضی که در این مراسم حضور داشت به ایراناینترنشنال گفت: «پرچم شیروخورشید مرز میان جمهوری اسلامی و ایران است و قابل مصادره نیست.»
انتشار ویدیوهای مراسم چهلم جاویدنامان در ممسنی با وجود قطعی اینترنت در ایران، با واکنش گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی همراه شد؛ بسیاری از کاربران شجاعت حاضران را ستودند و این تصاویر را بهطور گسترده بازنشر کردند و آن را نشانهای از تداوم اعتراضات دانستند.
منابع محلی گزارش دادند که پس از برگزاری این مراسم، نیروهای حکومتی بیش از ۱۰ نفر از شهروندان ممسنی را بازداشت کردند؛ افرادی که تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
دانشآموزانی که پرچم شیروخورشید را در کلاس برافراشتند در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دانشآموزان نیز در برخی مدارس پرچم شیروخورشید را بر دیوارهای کلاس نصب کردند و شعار «جاوید شاه» و «پهلوی برمیگرده» سردادند. یک دانشآموز پسر کلاس یازدهم به ایراناینترنشنال گفت که آنها پس از نصب پرچم بر دیوار کلاس، با اینکه دوربینها را از کار انداخته بودند و از اعتراضشان فیلمبرداری کرده بودند از سوی مدیر مدرسه بازخواست و اسامیشان به نهادهای امنیتی داده شد. به گفته او بازجویان، برای شکنجه یکی از دانشآموزان او را مجبور کردند تا پرچم جمهوری اسلامی را در مدرسه در دست بگیرد و متنی را که آنها به عنوان «ندامتنامه» نوشته بودند، با صدای بلند بخواند.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر): این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده بر اساس ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، در جریان انقلاب ملی ایرانیان، شماری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف نیز اقدام به برافراشتن پرچم شیروخورشید کردهاند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده شاخصترین آنها اهتزاز این پرچم در دانشگاه شریف (آریامهر) بود که همزمان با آن دانشجویان پرچم جمهوری اسلامی را آتش زدند و شعار «جاوید شاه» و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. گزارشها همچنین از برافراشتن این پرچم در میان دانشجویان دانشگاههای دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه سمنان، دانشگاه گلستان و دانشگاه کرمان حکایت دارد.
حکومت از نمایش پرچم شیروخورشید برای سرکوب استفاده میکند شیما بزرگی، حقوقدان در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره سرکوب معترضانی مانند آرشام رضایی با اتهاماتی مربوط به پرچم شیروخورشید گفت: «در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، حمل پرچم شیروخورشید بهطور مشخص جرمانگاری نشده اما چون پرچم رسمی از منظر حاکمیت، پرچم جمهوری اسلامی است، پرچمهای دیگر به رسمیت شناخته نمیشوند.»
این حقوقدان تاکید کرد که به دلیل نبود آزادی بیان در جمهوری اسلامی نحوه برخورد با چنین مواردی، به تفسیر نهادهای قضایی از مفاهیمی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» و میزان حساسیت نسبت به آن بستگی دارد.
روحالله خمینی: بیرقهای ما باید نمادهای اسلامی باشد روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در دهم اسفند ۱۳۵۷ در مدرسه فیضیه قم خواستار تغییر پرچم شیروخورشید ایران شد. او در آن سخنرانی گفت: «ما یک مملکت محمدی ایجاد میکنیم و بیرقهای ما باید نمادهای اسلامی باشد.» او به همه وزارتخانهها و ادارات دستور داد نشان «شیروخورشید» در پرچم ایران با نماد «الله» که نماد اسلام است، جایگزین شود.
جوانان ایران پرچم شیروخورشید را در برابر پرچم «الله» به خیابانها بردند محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ ایران در گفتوگو با ایراناینترنشنال، آغاز اعتراضات جمعی ایرانیان برای بازپسگری هویت ملیشان را از سال ۹۵ میداند؛ زمانی که هزاران شهروند ایرانی در هفتم آبان آن سال به پاسارگاد رفتند و در بزرگداشت روز کوروش، پرچم شیروخورشید را بالا بردند و شعار «جاوید شاه» سر دادند.
بنایی با تاکید بر اینکه در مبارزات مردم ایران، ایرانگرایی در برابر اسلامگرایی ایستاده است، گفت: «برای مبارزه با مشروعه که نماد آن پرچم جمهوری اسلامی و الله است، نیاز به یک پرچم مشروطه داریم که نماد آن شیروخورشید است.»
او ادامه داد که جوانان ایرانی پرچم شیروخورشید را در برابر پرچم «الله» به خیابانها بردند. این پژوهشگر تاریخ ایران با اشاره به بالا بردن عکسهای شاهزاده رضا پهلوی در کنار پرچم شیروخورشید در جریان انقلاب ملی از سوی ایرانیان گفت: «شاهزاده رضا پهلوی کسی است که از پرچم شیروخورشید پاسداری کرد و هیچگاه این پرچم را کنار نگذاشت.»
حماسه شاهنامه فردوسی که به خیابانها آمد در یکی از ویدیوهای منتشرشده از شامگاه ۱۸ دیماه، در میان انبوه معترضان مجروح، جوانی با پیکری خونین بر تخت بیمارستان «امام حسین» تهران دیده میشود که درفش کاویانی در آغوشش است.
تصویر او، در حالی که آثار جراحت بر بدنش پیداست و پرچم اسطورهای ایران را بر سینه فشرده، به یکی از نمادینترین صحنههای انقلاب ملی ایرانیان تبدیل شد. تصویری که یادآور مبارزه کاوهها و گردآفریدهای ایران در برابر ضحاک است.
شاهزاده رضا پهلوی، در پیامی ویدیویی خطاب به «هممیهنان و ملت بزرگ ایران» گفت میداند خبر آتشبس دوهفتهای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری را دلسرد کرده است، اما امروز نه زمان ناامیدی، که زمان باور بیشتر به پیروزی است.
او در این پیام که شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین منتشر شد، افزود: «آنها که مدعی بودند هرگز تن به آتشبس نمیدهند، امروز هم رهبر و فرماندهانشان را از دست دادهاند، هم جنگ را باختهاند، هم آتشبس را پذیرفتهاند و هم به میز مذاکره برای تسلیم کامل کشانده شدهاند.»
شاهزاده رضا پهلوی در ابتدای این پیام ویدیویی با اشاره به اعتراضات دی ماه در جریان انقلاب ملی ایرانیان گفت: «به همه شما که در این صد روز برای آزادی و بازپسگیری ایران ایستادید، با فداکاری در برابر گلولهها سینه سپر کردید و در ۴۰ روز گذشته خطر بمباران را به جان خریدید، درود میفرستم.»
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود خطاب به مردم ایران افزود: «آنچه در این ۴۰ روز رخ داد، دقیقا در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست و بعد از جانفشانی در خیابانهای ایران، در تظاهرات روز جهانی اقدام در ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) نیز فریاد زد.»
او گفت: «ضرباتی که در تنها ۴۰ روز بر پیکر جمهوری اسلامی وارد شد، بیسابقه بوده و برای این رژیم جبرانناپذیر است. حذف علی خامنهای، قاتل دهها هزار ایرانی شجاع، به تنهایی دستاوردی تاریخی برای ملت ماست. حال آنکه بهجز او، دهها تن از فرماندهان و عاملان اصلی سرکوب در سپاه و بسیج و دستگاههای اطلاعاتی رژیم نیز از میان برداشته شدند. هزاران نیروی سرکوب به هلاکت رسیدند. ساختار فرماندهی و کنترل سرکوب فلج شده و فرو پاشیده است.»
بهگفته شاهزاده رضا پهلوی، اکنون «زیرساختهای نظامی که نه برای دفاع از ایران، بلکه برای صدور تروریسم و بیثباتی ساخته شده بودند، نابود شدهاند. منابع مالی رژیم برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج بهشدت کاهش یافته است. جمهوری اسلامی امروز در منطقه و جهان از همیشه منزویتر و منفورتر است.»
او افزود: «آنچه برای این رژیم باقی مانده، تکیه بر مزدوران بیگانه و اقلیتی خونریز و خونشوی است که منافعشان در بقای این رژیم است. رژیمی که در میدان واقعیت شکستی سخت خورده، اما با قطع اینترنت بر ۹۰ میلیون ایرانی و از طریق ماشین دروغپردازیاش هنوز ژست پیروزی میگیرد و رجز میخواند.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «ما اما از آغاز میدانستیم که جمهوری اسلامی تنها با حذف فرماندهی و تضعیف دستگاه سرکوب از طریق حملات هوایی سقوط نمیکند. از همین رو بود که در تمام پیامهایم به شما تاکید کردم که این ما ملت ایران هستیم که باید ضربه نهایی را به رژیم ضعیف شده وارد و آن را سرنگون کنیم.»
او گفت: «میخواهم بدانید که من وضعیت شما در ایران را بسیار دقیق زیر نظر دارم. میدانم که جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، اما هنوز توانایی سرکوب آن بهطور کامل از بین نرفته است.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تکتک شما برای من ارزشمند است. پس از شما میخواهم که شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید و با باور به پیروزی و آمادگی کامل در انتظار لحظه تعیینکننده بمانید. در این فاصله، من و همه هممیهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است، فریاد خواهیم زد.»
شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود به مردم ایران تاکید کرد: «ایمان داشته باشید که هیچ نیرویی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت متحد را ندارد. جمهوری اسلامی اینبار راه گریز و بختی برای بقا ندارد و به دستان پرقدرت شما ملت بزرگ ایران سرنگون خواهد شد.»