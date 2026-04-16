گفت‌وگوی ایران‌اینترنشنال با تعدادی از معترضان حاکی از آن است که آنها پرچم شیروخورشید را نماد ایران در برابر جمهوری اسلامی می‌دانند.

پرچم شیر خورشید را به خیابان بردم و می‌دانستم ممکن است کشته شوم

یکی از نخستین ویدیوهای منتشر شده از انقلاب ملی که در شامگاه ۱۸ دی ماه در یزد منتشر شده، نشان می‌دهد، معترضان پرچم شیروخورشید را بر بالای یک بیلبورد بزرگ، روبه‌روی پایگاه بسیج در بلوار «صدوقی» بالا می‌برند و یکی از حاضران که در حال ثبت این صحنه است، می‌گوید: «پرچم شاهنشاهی به فرمان شاهزاده.»

همان شب ویدیوی دیگری از شهسوار در استان اصفهان منتشر شد که مردم در میان جمعیت، پرچم جمهوری اسلامی را آتش می‌زنند و پرچم شیروخورشید را به اهتزاز درمی‌آورند.

یک جوان حدود ۲۳ ساله که در شب ۱۸ دی در مشهد پرچم شیروخورشید را در خیابان‌ها بالا برد به ایران‌اینترنشنال گفت: «می‌دانستم تک‌تیراندازها از بالای ساختمان‌ها من را شناسایی و ممکن است به سمتم شلیک کنند یا وحشیانه بازداشت شوم، اما نمی‌توانم پرچم شیروخورشید که نماد ایران علیه جمهوری اسلامی است را با خودم به خیابان نبرم.»

او گفت سالهاست این پرچم را بر دیوار خانه‌اش نصب کرده و منتظر فرصتی بوده است تا با خود به خیابان ببرد.

حمله سرکوبگران حکومت پس از شادی به اهتزاز درآمدن پرچم شیروخورشید

در اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ماه، یک جوان در خرم‌آباد در حالی که صورتش را پوشانده بود از میان جمعیت خودش را به مجسمه «زکریای رازی» در میدان این شهر ‌رساند و میان تشویق مردم و شعار «جاوید شاه» پرچم شیروخورشید را در آغوش این مجسمه گذاشت. یکی از معترضان که آن شب در اعتراضات این شهر حضور داشت به ایران‌اینترنشنال گفت که بعد از جمع شدن مردم زیر این مجسمه و به اهتزاز درآمدن پرچم شیروخورشید که با صدای کف و سوت حاضران همراه بود، نیروهای سرکوب حکومت به صورت پرتعداد به جمعیت حمله‌ور شدند و معترضان را به رگبار بستند. او گفت: «در هنگام حمله جوانی که پرچم را در دست داشت آن را به گردنش بست و فرار کرد اما هنوز نمی‌دانیم که آیا او زنده است یا نه.»

روایت یک نوجوان از برافراشتن پرچم شیروخورشید

به روایت شاهدان عینی در اعتراضات تهران و مشهد، معترضان پرچم‌های شیروخورشید را در کاغذهایی با ابعاد مختلف چاپ کرده بودند و در دست داشتند.

یک دختر نوجوان که خود را با نام مستعار «آریانا» به ایران‌اینترنشنال معرفی کرد، گفت شامگاه ۱۸ دی‌ماه در یکی از خیابان‌های تهران، پرچم شیروخورشید را در میان جمعیت معترضان بالا برده است. او درباره دیده‌هایش در آن شب گفت: «جمعیت باورنکردنی به خیابان آمده بود. موقع شعار دادن بعضی‌ها اشک می‌ریختند و بعضی‌ها صدایشان از خشم می‌لرزید.»

آریانا در توصیف لحظه‌ای که پرچم شیروخورشید را بالا برده بود، گفت: «صورتم را پوشانده بودم و منتظر زمان مناسب بودم تا آن را از کوله‌پشتی‌ام بیرون بیاورم و بالا بگیرم. به محض بالا بردن پرچم، اشک‌هایم جاری شد و فقط صدای مردم را می‌شنیدم که به من نزدیک شدند و شعارها را فریاد زدند.»

او درباره احساس شخصی‌اش در آن لحظه نیز گفت: «برای اولین بار در زندگی‌ام غرور و امیدی را احساس کردم که سال‌هاست جمهوری اسلامی برای از بین بردنش تلاش کرده و هر بار با شدت بیشتری شکست خورده است.»

100 %

فریاد حیدر حیدر سرکوبگران حکومت بر پیکر معترضان کشته شده

در ویدیوی دیگری که از بالا بردن پرچم شیروخورشید در شامگاه ۱۸ دی ماه در اصفهان منتشر شده، جوانی در میدان «ارتش» این شهر از یک سازه فلزی بالا می‌رود و در میان تشویق حاضران و سردادن شعار «جاوید شاه»، پرچم شیروخورشید را نصب می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، ماموران سرکوب جمهوری اسلامی در همان شب به جمعیت معترضان حمله‌ور شدند، اما مردم آنها را عقب راندند و حوالی ساعت ۲ بامداد بار دیگر به محل بازگشتند و با شلیک گلوله معترضان را به گلوله بستند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای حکومتی تا اذان صبح بالای پیکرهای معترضان ایستاده بودند و شعار «حیدر حیدر» سر می‌دادند.

100 %

دانشجویی که با پرچم شیروخورشید در دستش کشته شد

بنا بر گزارش‌ها، جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان حدود سی‌هزار و پانصد معترض را کشت که بسیاری از آنان نوجوانان و جوانانی در مسیر پیشرفت تحصیلی، شغلی، ورزشی و هنری خود بودند. به گفته نزدیکانشان، آنها تصمیم گرفتند در ایران بمانند و برای آزادی وطنشان بجنگند.

مجید زنگنه، دانشجوی ۲۵ ساله رشته ادبیات نمایشی، یکی از کشته‌شدگان بود. او ۱۸ دی‌ماه در مشهد، مقابل کلانتری «قاسم‌آباد»، در حالی که پرچم شیروخورشید را در دست داشت، با شلیک گلوله سرکوبگران حکومت به سینه‌اش هدف قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت.

یکی از نزدیکان او به ایران‌اینترنشنال گفت: «مجید حاضر بود برای نابودی جمهوری اسلامی و نجات هموطنانش، جان خود را فدا کند تا نسل‌های بعد در کشوری آزاد و مترقی زندگی کنند.»

او تعریف کرد که خانواده مجید در روستایی کوچک زندگی می‌کنند و او برای رسیدن به رشته مورد علاقه‌اش که ادبیات نمایشی بود، تلاش زیادی کرده بود. به گفته این منبع آگاه، مجید آرزو داشت دخترهای خواهرش که نوجوان هستند، در ایران آزاد و بدون جمهوری اسلامی زندگی کنند.

100 %

پرچم شیروخورشید در مراسم خاکسپاری جاویدنامان

در مراسم تشییع پیکر علی خالدی، معترضی که ۱۸ دی‌ماه در «لردگان» از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت کشته شد، دو شهروند پرچم شیروخورشید را با صدای سرنای یک نوازنده محلی در میان شعارهای «پهلوی برمی‌گرده» برافراشتند. همچنین در مراسم خاکسپاری ابوالفضل کاووسی، ورزشکار ۲۰ ساله و تنها فرزند خانواده‌اش که ۱۹ دی‌ماه با شلیک گلوله ماموران جمهوری اسلامی در «جرقویه» اصفهان کشته شد نیز حاضران پرچم شیروخورشید را بر مزار او گذاشتند و با صدای بلند شعار دادند: «این گل پر پر شده هدیه به میهن شده.»

جاویدنامی که وصیت کرد او را در پرچم شیروخورشید دفن کنند

مجتبی (شاه‌مراد) شهپری، معترضی که در انقلاب ملی ایرانیان با گلوله ماموران حکومتی در ایذه مجروح شد و خانواده‌اش مدتی بعد پیکرش را در یک سردخانه در اصفهان پیدا کردند، وصیت کرده بود که پیکرش را هنگام دفن در پرچم شیروخورشید بپیچند.

معترضان در ایذه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز پرچم شیروخورشید را بارها در اعتراضات برافراشتند. تصاویر متعددی از اوول کورکور، کمر طهماسبی و مصطفی احمد‌پور و محمود احمدی، معترضانی که مدت‌ها در راه مبارزه با جمهوری اسلامی جانشان را دادند، منتشر شده که پرچم شیروخورشید را در دست دارند.

100 %

پرچم شیروخورشید ممسنی درخشید

معترضان در مراسم چهلم جاویدنامان انقلاب ملی که هفتم اسفند در نورآباد ممسنی برگزار شد، تصاویر جاویدنامان را روی بنرهای بزرگ منتشر کردند و در حالی که پرچم‌های شیروخورشید و عکس‌های رضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی را در دست دارند، شعار «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده» سر دادند. یکی از شعارهای سرداده شده در این مراسم نیز این بود: «این سند جنایت اسلام است، این گل پرپر شده ایران است.»

معترضی که در این مراسم حضور داشت به ایران‌اینترنشنال گفت: «پرچم شیروخورشید مرز میان جمهوری اسلامی و ایران است و قابل مصادره نیست.»

انتشار ویدیوهای مراسم چهلم جاویدنامان در ممسنی با وجود قطعی اینترنت در ایران، با واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شد؛ بسیاری از کاربران شجاعت حاضران را ستودند و این تصاویر را به‌طور گسترده بازنشر کردند و آن را نشانه‌ای از تداوم اعتراضات دانستند.

منابع محلی گزارش دادند که پس از برگزاری این مراسم، نیروهای حکومتی بیش از ۱۰ نفر از شهروندان ممسنی را بازداشت کردند؛ افرادی که تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعی از وضعیت آن‌ها در دست نیست.

دانش‌آموزانی که پرچم شیروخورشید را در کلاس برافراشتند

در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دانش‌آموزان نیز در برخی مدارس پرچم شیروخورشید را بر دیوارهای کلاس نصب کردند و شعار «جاوید شاه» و «پهلوی برمی‌گرده» سردادند. یک دانش‌آموز پسر کلاس یازدهم به ایران‌اینترنشنال گفت که آنها پس از نصب پرچم بر دیوار کلاس، با اینکه دوربین‌ها را از کار انداخته بودند و از اعتراضشان فیلمبرداری کرده بودند از سوی مدیر مدرسه بازخواست و اسامی‌شان به نهادهای امنیتی داده شد. به گفته او بازجویان، برای شکنجه یکی از دانش‌آموزان او را مجبور کردند تا پرچم جمهوری اسلامی را در مدرسه در دست بگیرد و متنی را که آنها به عنوان «ندامتنامه» نوشته بودند، با صدای بلند بخواند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر): این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده

بر اساس ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، در جریان انقلاب ملی ایرانیان، شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف نیز اقدام به برافراشتن پرچم شیروخورشید کرده‌اند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده شاخص‌ترین آنها اهتزاز این پرچم در دانشگاه شریف (آریامهر) بود که همزمان با آن دانشجویان پرچم جمهوری اسلامی را آتش زدند و شعار «جاوید شاه» و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. گزارش‌ها همچنین از برافراشتن این پرچم در میان دانشجویان دانشگاه‌های دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه سمنان، دانشگاه گلستان و دانشگاه کرمان حکایت دارد.

حکومت از نمایش پرچم شیروخورشید برای سرکوب استفاده می‌کند

شیما بزرگی، حقوقدان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره سرکوب معترضانی مانند آرشام رضایی با اتهاماتی مربوط به پرچم شیروخورشید گفت: «در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، حمل پرچم شیروخورشید به‌طور مشخص جرم‌انگاری نشده اما چون پرچم رسمی از منظر حاکمیت، پرچم جمهوری اسلامی است، پرچم‌های دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شوند.»

این حقوقدان تاکید کرد که به دلیل نبود آزادی بیان در جمهوری اسلامی نحوه برخورد با چنین مواردی، به تفسیر نهادهای قضایی از مفاهیمی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» و میزان حساسیت نسبت به آن بستگی دارد.

روح‌الله خمینی: بیرق‌های ما باید نمادهای اسلامی باشد

روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در دهم اسفند ۱۳۵۷ در مدرسه فیضیه قم خواستار تغییر پرچم شیروخورشید ایران شد. او در آن سخنرانی گفت: «ما یک مملکت محمدی ایجاد می‌کنیم و بیرق‌های ما باید نمادهای اسلامی باشد.» او به همه وزارتخانه‌ها و ادارات دستور داد نشان «شیروخورشید» در پرچم ایران با نماد «الله» که نماد اسلام است، جایگزین شود.

جوانان ایران پرچم شیروخورشید را در برابر پرچم «الله» به خیابان‌ها بردند

محسن بنایی، پژوهش‌گر تاریخ ایران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، آغاز اعتراضات جمعی ایرانیان برای بازپس‌گری هویت ملی‌شان را از سال ۹۵ می‌داند؛ زمانی که هزاران شهروند ایرانی در هفتم آبان آن سال به پاسارگاد رفتند و در بزرگداشت روز کوروش، پرچم شیروخورشید را بالا بردند و شعار «جاوید شاه» سر دادند.

بنایی با تاکید بر اینکه در مبارزات مردم ایران، ایران‌گرایی در برابر اسلام‌گرایی ایستاده است، گفت: «برای مبارزه با مشروعه که نماد آن پرچم جمهوری اسلامی و الله است، نیاز به یک پرچم مشروطه داریم که نماد آن شیروخورشید است.»

او ادامه داد که جوانان ایرانی پرچم شیروخورشید را در برابر پرچم «الله» به خیابان‌ها بردند.

این پژوهشگر تاریخ ایران با اشاره به بالا بردن عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی در کنار پرچم شیروخورشید در جریان انقلاب ملی از سوی ایرانیان گفت: «شاهزاده رضا پهلوی کسی است که از پرچم شیروخورشید پاسداری کرد و هیچ‌گاه این پرچم را کنار نگذاشت.»

حماسه شاهنامه فردوسی که به خیابان‌ها آمد

در یکی از ویدیوهای منتشرشده از شامگاه ۱۸ دی‌ماه، در میان انبوه معترضان مجروح، جوانی با پیکری خونین بر تخت بیمارستان «امام حسین» تهران دیده می‌شود که درفش کاویانی در آغوشش است.

تصویر او، در حالی که آثار جراحت بر بدنش پیداست و پرچم اسطوره‌ای ایران را بر سینه فشرده، به یکی از نمادین‌ترین صحنه‌های انقلاب ملی ایرانیان تبدیل شد. تصویری که یادآور مبارزه کاوه‌ها و گردآفریدهای ایران در برابر ضحاک است.