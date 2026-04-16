در حالی که غبار نبرد ۱۸۰ دقیقه‌ای میان دو غول فوتبال اروپا، بایرن مونیخ و رئال مادرید، فرونشست، این شاگردان وینسنت کمپانی بودند که در میان فریادهای کرکننده هواداران خود در آلیانتس آرنا، جشن صعود به نیمه‌نهایی و تقابل با پاری‌سن‌ژرمن را برپا کردند.

این دیدار که با نتیجه ۴ بر ۳ به سود بایرن (مجموع دو دیدار ۶ بر ۴) خاتمه یافت، فراتر از یک مسابقه فوتبال و شبیه به یک درام کلاسیک بود.

رئال مادرید که سه بار در طول مسابقه پیش افتاده بود، در دقایق پایانی کنترل اعصاب و بازی را به شکلی باورنکردنی از دست داد تا بایرن با بازگشتی خیره‌کننده، بلیت صعود به نیمه‌نهایی را به دست آورد.

طوفان آردا گولر و اشتباهات عجیب

بازی به شکلی ناباورانه آغاز شد. تنها ۳۵ ثانیه از سوت آغاز گذشته بود که مانوئل نویر با اشتباهی فاحش، توپ را در فضای خالی به آردا گولر سپرد. .

ستاره جوان ترک با هوشمندی تمام از فاصله ۴۰ متری دروازه خالی را باز کرد تا شوک اولیه به باواریایی‌ها وارد شود.

با این حال، بایرن سریعا واکنش نشان داد و الکساندر پاولوویچ در دقیقه ۶، روی اشتباه لونین، بازی را به تساوی کشاند.

در نیمه اول، در حالی که ضدحملات مرگبار امباپه و وینیسیوس بایرن را آزار می‌داد، آردا گولر بار دیگر با یک ضربه آزاد تماشایی در دقیقه ۲۹ گلزنی کرد.

هری کین ۱۱ دقیقه بعد، با زدن دوازدهمین گل فصل خود در لیگ قهرمانان، بازی را به تساوی کشاند.

در ادامه و پیش از پایان نیمه اول، کیلیان امباپه روی پاس وینیسیوس گل سوم رئال را به ثمر رساند تا مادریدی‌ها با برتری راهی رختکن شوند.

فروپاشی انضباطی مادرید و درخشش دیاز و اولیسه

نیمه دوم تحت تاثیر تنش‌های عصبی و تصمیمات داوری بود. ادواردو کاماوینگا که در دقیقه ۶۲ وارد زمین شده بود، در دقیقه ۸۶ مرتکب اشتباهی نابخشودنی شد.

او که یک کارت زرد داشت، پس از خطا روی کین، توپ را در آغوش گرفت و از دادن آن امتناع کرد. اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، بدون درنگ کارت زرد دوم و قرمز را نشان داد تا رئال ۱۰ نفره شود.

تنها دو دقیقه بعد، لوئیز دیاز با پاس فداکارانه جمال موسیالا و شوتی که پس از برخورد به میلیتائو تغییر مسیر داد، بازی را ۳-۳ مساوی کرد.

اما این پایان کار نبود؛ در وقت‌های تلف‌شده، میشل اولیسه با ضربه‌ای کات‌دار و تماشایی، گل چهارم و تیر خلاص را شلیک کرد.

پس از سوت پایان، خشم مادریدی‌ها به اوج رسید و آردا گولر نیز به دلیل اعتراض شدید به داور، در راه رختکن کارت قرمز دریافت کرد تا شب تلخ رئال با یک فصل بدون جام احتمالی، تکمیل شود.

آرسنال و عبور دشوار از سد اسپورتینگ

در دیگر دیدار شب گذشته، آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان اسپورتینگ لیسبون بود.

توپچی‌ها که با ارائه یک بازی مبتنی بر کنترل و صبر، به دنبال حفظ نتیجه بودند، در نهایت با تساوی ۰-۰ و با تکیه بر پیروزی یک بر صفر بازی رفت، راهی نیمه‌نهایی شدند تا حریف اتلتیکو مادرید شوند.

اگرچه بازی برای هواداران آرسنال پر از اضطراب و استرس بود و اسپورتینگ با ساختار دفاعی مستحکم خود کار را دشوار کرده بود، اما شاگردان میکل آرتتا هشتمین کلین‌شیت خود را ثبت کردند.

آرسنالی‌ها حالا تنها یک قدم با اولین فینال خود پس از سال‌ها فاصله دارند.