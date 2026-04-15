به نوشته پولتیکو، در حالی که مذاکرات صلح اسلام‌آباد با شکست به پایان رسید، اینفانتینو هفته‌هاست که «دیپلماسی رفت‌وبرگشتی» خود را میان تهران و واشینگتن دنبال می‌کند.

رییس فیفا در میان تصمیم کشوری که نمی‌خواهد در خاک آمریکا بازی کند و میزبانی که می‌گوید برایش «اهمیتی ندارد» تیم ایران حضور داشته باشد یا خیر، به دنبال راه خروج می‌گردد.

با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، مقامات تهران آشکارا از عدم حضور تیم ملی در این جام جهانی سخن گفته‌اند و وزیر ورزش خواستار انتقال بازی‌های تیم ملی از لس‌آنجلس و سیاتل به مکزیک شده است؛ درخواستی که فیفا آن را رد کرد.

یک مقام ارشد فوتبال در آمریکای شمالی به پولتیکو گفت: «جیانی باید دو کار انجام دهد؛ اول، ترامپ را متقاعد کند که بازی‌های ایران مشکل‌ساز نخواهند شد؛ و دوم، تهران را راضی کند که از بازی در آمریکا نترسد. گزینه‌های دیگر مثل دومینو باعث سقوط فیفا می‌شوند.»

بازی با اعتبار فیفا

ایستادگی در برابر خواسته‌های تهران و واشینگتن، بزرگ‌ترین چالش ژیوپلیتیک برای اینفانتینو است.

او برای ساختن رابطه‌ای نزدیک با ترامپ تلاش زیادی کرده، اما حالا این پیوند با اصول اصلی فیفا در تضاد قرار گرفته است.

غیبت تیمی که بر اساس لیاقت ورزشی صعود کرده، ضربه شدیدی به اعتبار فیفا و شخص اینفانتینو خواهد بود.

میگل مادورو، رییس سابق کمیته نظارت فیفا، معتقد است: «فدراسیون‌های قدرتمندی مثل روسیه و چین به اینفانتینو فشار می‌آورند تا حضور ایران در جام‌جهانی تضمین شود. با فهم این موضوع متوجه می‌شویم که چرا اینفانتینو ناامیدانه به دنبال راهی برای نگه‌داشتن ایران در این رقابت‌ها است.»

ماجرای ویزا و جایزه صلح

مشکلات از دسامبر گذشته شروع شد؛ زمانی که وزارت خارجه آمریکا برای تمام اعضای هیات اعزامی ایران جهت حضور در مراسم قرعه‌کشی ویزا صادر نکرد.

پس از تهدید ایران به کناره‌گیری از مراسم، فیفا میانجی‌گری کرد و در نهایت گروه کوچکی به واشینگتن رفتند. در همان مراسم، اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اهدا کرد.

میزبانی در مکزیک و بازی احتمالی در دالاس

ایران پیشنهاد داده است بازی‌هایش به مکزیک منتقل شود و دولت مکزیک نیز برای این موضوع اعلام آمادگی کرده، اما فیفا به دلیل پیچیدگی‌های لجستیکی با آن مخالفت کرده است.

حتی اگر بازی‌های گروهی منتقل شود، در صورت صعود ایران، بازی‌های مرحله حذفی حتما باید در آمریکا برگزار شود.

دراماتیک‌ترین سناریو زمانی رخ می‌دهد که ایران و آمریکا هر دو در گروه‌های خود دوم شوند. در این صورت، این دو کشور باید ۱۳ تیر ماه در دالاس به مصاف هم بروند؛ دیداری که می‌تواند سیاسی‌ترین مسابقه تاریخ فوتبال لقب بگیرد.