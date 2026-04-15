با دستور دولت جمهوری اسلامی، باشگاههای سپاهان و فولاد خوزستان از لیگ برتر کنار کشیدند
خبرگزاری مهر، گزارش داده که در پی هدف قرار گرفتن دو کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان در جنگ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامهای به سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرده دو باشگاه سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در مسابقات لیگ برتر و دیدارهای رسمی شرکت نخواهند کرد.
این دو کارخانه در جریان جنگ در چند نوبت هدف حملات قرار گرفتند و به گفته مقامات جمهوری اسلامی، از چرخه تولید خارج شدهاند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، نیز امروز در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد برگزاری ادامه لیگ برتر پیش از برگزاری جام جهانی به صلاح نیست: «ما واقعا نمیدانیم و نمیتوانیم پیشبینی کنیم در یک تا ۲ ماه آینده جنگ چه میشود؛ تصمیم جدی ما این بود که لیگ را تا ۲۰ اردیبهشت برگزار کنیم. برای این منظور با اینفانتینو صحبت و به امیر قلعهنویی هم گفته بودیم اما در ادامه دیدیم کسی نمیتواند به ما بگویند پلن آینده چیست.»
نشریه پولتیکو در گزارشی به تلاشهای جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی آمریکا پرداخته است.
به نوشته پولتیکو، در حالی که مذاکرات صلح اسلامآباد با شکست به پایان رسید، اینفانتینو هفتههاست که «دیپلماسی رفتوبرگشتی» خود را میان تهران و واشینگتن دنبال میکند.
رییس فیفا در میان تصمیم کشوری که نمیخواهد در خاک آمریکا بازی کند و میزبانی که میگوید برایش «اهمیتی ندارد» تیم ایران حضور داشته باشد یا خیر، به دنبال راه خروج میگردد.
با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، مقامات تهران آشکارا از عدم حضور تیم ملی در این جام جهانی سخن گفتهاند و وزیر ورزش خواستار انتقال بازیهای تیم ملی از لسآنجلس و سیاتل به مکزیک شده است؛ درخواستی که فیفا آن را رد کرد.
یک مقام ارشد فوتبال در آمریکای شمالی به پولتیکو گفت: «جیانی باید دو کار انجام دهد؛ اول، ترامپ را متقاعد کند که بازیهای ایران مشکلساز نخواهند شد؛ و دوم، تهران را راضی کند که از بازی در آمریکا نترسد. گزینههای دیگر مثل دومینو باعث سقوط فیفا میشوند.»
بازی با اعتبار فیفا
ایستادگی در برابر خواستههای تهران و واشینگتن، بزرگترین چالش ژیوپلیتیک برای اینفانتینو است.
او برای ساختن رابطهای نزدیک با ترامپ تلاش زیادی کرده، اما حالا این پیوند با اصول اصلی فیفا در تضاد قرار گرفته است.
غیبت تیمی که بر اساس لیاقت ورزشی صعود کرده، ضربه شدیدی به اعتبار فیفا و شخص اینفانتینو خواهد بود.
میگل مادورو، رییس سابق کمیته نظارت فیفا، معتقد است: «فدراسیونهای قدرتمندی مثل روسیه و چین به اینفانتینو فشار میآورند تا حضور ایران در جامجهانی تضمین شود. با فهم این موضوع متوجه میشویم که چرا اینفانتینو ناامیدانه به دنبال راهی برای نگهداشتن ایران در این رقابتها است.»
مشکلات از دسامبر گذشته شروع شد؛ زمانی که وزارت خارجه آمریکا برای تمام اعضای هیات اعزامی ایران جهت حضور در مراسم قرعهکشی ویزا صادر نکرد.
پس از تهدید ایران به کنارهگیری از مراسم، فیفا میانجیگری کرد و در نهایت گروه کوچکی به واشینگتن رفتند. در همان مراسم، اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اهدا کرد.
میزبانی در مکزیک و بازی احتمالی در دالاس
ایران پیشنهاد داده است بازیهایش به مکزیک منتقل شود و دولت مکزیک نیز برای این موضوع اعلام آمادگی کرده، اما فیفا به دلیل پیچیدگیهای لجستیکی با آن مخالفت کرده است.
حتی اگر بازیهای گروهی منتقل شود، در صورت صعود ایران، بازیهای مرحله حذفی حتما باید در آمریکا برگزار شود.
دراماتیکترین سناریو زمانی رخ میدهد که ایران و آمریکا هر دو در گروههای خود دوم شوند. در این صورت، این دو کشور باید ۱۳ تیر ماه در دالاس به مصاف هم بروند؛ دیداری که میتواند سیاسیترین مسابقه تاریخ فوتبال لقب بگیرد.
امشب در چارچوب مرحله برگشت یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دو دیدار حساس برگزار میشود و تکلیف نیمی از تیمهای صعودکننده به نیمهنهایی روشن خواهد شد.
لیورپول - پاریسنژرمن؛ در انتظار معجزه در آنفیلد
لیورپول امشب در حالی میزبان مدافع عنوان قهرمانی است که برای صعود، به یکی از آن شبهای تاریخی و بازگشتهای جادویی در آنفیلد نیاز دارد.
شاگردان آرنه اشلوت در بازی رفت در پاریس با نتیجه ۲-۰ شکست خوردند؛ دیداری که در آن لیورپول با رویکردی تدافعی و بدون حضور محمد صلاح در ترکیب اصلی، نمایش تهاجمی ضعیفی داشت.
پیروزی با گلهای دزیره دوئه و کواراتسخلیا در پاریس، شاگردان لوئیس انریکه را در وضعیت برتر قرار داده است.
با این حال، لیورپول پس از پایان دادن به زنجیره سه شکست متوالی با پیروزی ۲-۰ مقابل فولام در لیگ برتر، روحیه تازهای گرفته است.
آمارها نشان میدهد قرمزها در ۵ بازی اخیر خانگی خود شکست نخوردند و ۱۵ گل هم به ثمر رساندهاند.
در مقابل، پاریسنژرمن با استراحت کامل به مرسیساید آمده است. لوئیس انریکه که سال گذشته نیز در همین ورزشگاه طعم پیروزی ۱-۰ را چشیده، تاکید کرده که تیمش برای دفاع نمیآید: «کلید برتری این است که برای گلزنی بازی کنیم، نه دفاع.»
پاریسیها امسال در تمامی بازیهای خارج از خانه گلزنی کردهاند و با ثبت ۳۱ گل در ۱۱ بازی این فصل لیگ قهرمانان، خطری جدی برای هر تیمی محسوب میشوند.
اگرچه جو سنگین آنفیلد به کمک لیورپول خواهد آمد، اما آمادگی بالای شاگردان انریکه کار را برای کامبک قرمزها بسیار دشوار خواهد کرد.
اتلتیکو مادرید - بارسلونا؛ قلعه نظامی سیمئونه
در مادرید، بارسلونا، صدرنشین لالیگا، میهمان است و میخواهد شکست ۲-۰ بازی رفت را جبران کند.
در بازی رفت در نیوکمپ، اخراج زودهنگام پائو کوبارسی مسیر پیروزی را برای شاگردان دیگو سیمئونه هموار کرد. آنها با گلهای خولیان آلوارز و الکساندر سورلوث، پیروزی بازی رفت را از آن خود کردند.
بارسلونا، آخر هفته با درخشش لامین یامال و فران تورس، اسپانیول را ۴-۱ شکست دادند و فاصله خود با رئال مادرید را به ۹ امتیاز افزایش دادند.
اتلتیکو که در لالیگا با ۵۷ امتیاز در رده چهارم قرار دارد، آخر هفته با ترکیب ذخیره مقابل سویا تن به شکست ۲-۱ داد تا ستارههایش برای امشب تازهنفس باشند.
تاریخ به سود مادریدیهاست؛ آنها در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز در همین مرحله بارسلونا را حذف کردند.
هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پیش از بازی گفت: «ما کیفیت لازم برای تغییر شرایط را داریم و باید برای پیروزی و وقوع یک معجزه بجنگیم.»
با توجه به رکورد درخشان اتلتیکو در ورزشگاه خانگی و برتری ۲ گله بازی رفت، بارسلونا شب سختی برای عبور از سد دفاعی مستحکم شاگردان سیمئونه در پیش رو خواهد داشت.
رسانههای حکومتی با انتشار فهرستی از چهرههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی خبر دادهاند که اموال زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان و مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی ایران هم مصادره شده است. زهرا قنبری به دلیل تهدیدهای امنیتی علیه مادرش، از پناهندگی در استرالیا منصرف شد.
کاپیتان تیم ملی زنان پس از تهدیدهای امنیتی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا پناهنده شده بود، چند روز بعد و با تهدیدهای امنیتی علیه مادرش، از حضور در استرالیا منصرف شد و با تیم ملی زنان به ایران برگشت.
مسعود شجاعی هم در روز بیستم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در استوریای در صفحه اینستاگرام خود با گرامیداشت یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان درباره خانوادههای آنها نوشت: «چرا این اتفاقات زودتر رقم نخورد که چه بسا شاید الان عزیزانشان کنارشان بودند و این روزها را میدیدند و کنار هم جشن میگرفتند؟»
او نوشت: «در این چند روز گذشته که رویای آزادی وطنمان در حال تحقق است و چیزی نمانده تا شروعی برای ساختن روزهای درخشان و طلایی برای داشتن سرزمینی که نام بردن از آن باعث سربلندی و افتخارمان باشد، یکسره و خودآگاه خانوادههایی که در این مدت عزیزانشان را از دست دادهاند و با شجاعت بیمثال و جلوتر از خیلی از ما جان و آینده خود را فدای فردای بهتر کشورمان کردند، ذهن و فکرم را به شدت به خود مشغول کرده و به این فکر میکنم که چه در ذهن و دلهایشان میگذرد!»
در فهرستی که رسانههای حکومتی منتشر کردهاند، نام علی کریمی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم به چشم میخورد.
کلودیا شاینباوم، رییسجمهور مکزیک روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که فیفا با وجود جنگ در خاورمیانه، تصمیم گرفت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را از ایالات متحده به مکزیک منتقل نکند: «فیفا در نهایت تصمیم گرفت که مسابقات نمیتواند از محلهای اولیه خود منتقل شود.»
او افزود که از نگاه فیفا، این اقدام مستلزم «تلاش لجستیکی عظیم» بوده است.
جمهوری اسلامی پس از حمله آمریکا و اسرائیل به این کشور در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و حدود ۴۰ روز درگیری که در روزهای اخیر با آتشبس شکنندهای متوقف شده، درخواست کرده بود سه دیدار مرحله گروهی تیم ملی را در آمریکا برگزار نکند.
اظهارات جدید رییس جمهور مکزیک درحالی است که او پیشتر گفته بود اگر فیفا موافقت کند، مکزیک هیچ مشکلی برای میزبانی مسابقات ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهد داشت.
فیفا، نهاد حاکم بر فوتبال جهان پیشتر نیز درخواست جمهوری اسلامی برای انتقال دیدارهای تیم ملی مقابل بلژیک، نیوزیلند و مصر در جام جهانی را رد کرده بود.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، با وجود روابط پرتنش میان تهران و واشینگتن، بر حضور ایران در این رقابتها تاکید کرده بود.
او دو هفته پیش به شبکههای مکزیکی N+ یونیویژن گفت: «ما میخواهیم ایران بازی کند؛ و ایران در جام جهانی بازی خواهد کرد. هیچ برنامه ب، ج یا د وجود ندارد؛ فقط برنامه الف وجود دارد.»
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، نیز بهتازگی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته بود تیم ایران آمریکا را تحریم میکند، اما جام جهانی را تحریم نخواهد کرد؛ خبرگزاری دولتی ایرنا این اظهارات را منتشر کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته است حضور ایران را «برای جان و امنیت خودشان» مناسب نمیداند.
در پی این اظهارات، مقاماتی در جمهور اسلامی از جمله احمد دنیامالی، وزیر ورزش و همچنین سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک از تلاش برای تغییر محل بازیهای تیم ملی خبر دادند.
از سوی دیگر، پیشتر، وزارت ورزش با صدور یک دستورالعمل تمامی تیمها و نمایندگان ورزشی ایران را از حضور در کشورهایی که «متخاصم» خوانده بود، منع کرد.
با وجود ادعای پیشین وزارت ورزش درباره ممنوعیت سفر تراکتور به عربستان سعودی، خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، به صداوسیما گفت که این تیم صبح روز شنبه از مسیر زمینی راهی ترکیه شده و از آنجا برای دیدار با شباب الاهلی در لیگ نخبگان آسیا به جده میرود.
عزیزی دراینباره گفت: «فردا ساعت ۸ صبح، کاروان تراکتور از تبریز راهی مرز میشود. ما همراه با فدراسیون درخواست کردیم محل برگزاری بازی تغییر کند، اما این درخواست پذیرفته نشد.»
او گفت: «بعد از آتشبس، AFC به ما اعلام کرد چون الان جنگ و درگیری نیست، باید بیایید و اگر برای بازی با شبابالاهلی حاضر نشویم، از لیگ نخبگان کنار گذاشته میشویم. حتی احتمال جریمه و کاهش سهمیه آسیایی ایران هم وجود دارد.»
سرپرست تراکتور گفت: «با وجود اینکه ۴۰ روز تمرین نداشتیم، باشگاه تصمیم گرفت تیم را برای این مسابقه آماده کند و حالا با تمام توان مقابل تیم اماراتی بازی خواهیم کرد.»
همچنین باشگاه تراکتور در چند نوبت از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته بود تا مسابقه این تیم در کشور دیگری برگزار شود اما ایافسی با درخواست این باشگاه مخالفت کرده بود.