امشب در چارچوب رقابتهای دور برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، فوتبالدوستان چشم به ورزشگاه آلیانتس آرنا دوختهاند، جایی که بایرن مونیخ و رئال مادرید برای بیستونهمین بار در تاریخ این مسابقات به مصاف هم میروند.
این دیدار در حالی برگزار میشود که باواریاییها با پیروزی ارزشمند ۲-۱ در بازی رفت در مادرید، گام بلندی برای صعود به نیمهنهایی برداشتهاند.
فرم ایدهال شاگردان وینسنت کمپانی شاگردان وینسنت کمپانی در بهترین فرم خود قرار دارند. آنها با رکورد خیرهکننده ۱۵ بازی بدون شکست (۱۳ برد و ۲ تساوی) در تمامی رقابتها، با اعتمادبهنفس کامل میزبان کهکشانیها خواهند بود.
پیروزی مقتدرانه ۵-۰ برابر سنپائولی در اخر هفته گذشته، فاصله آنها را با تیم دوم جدول بوندسلیگا به ۱۲ امتیاز افزایش داد و کسب سیوپنجمین عنوان قهرمانی در این رقابتها را تقریبا قطعی کرد.
هری کین که در بازی رفت موفق به گلزنی شد، امید اول خط حمله بایرن است.
بحران در مادرید در نقطه مقابل، رئال مادرید در بدترین روزهای فصل خود به سر میبرد.
تساوی ناامیدکننده ۱-۱ مقابل ژیرونا در روز جمعه، عملا امیدهای شاگردان آلوارو آربلوا را برای رقابت با بارسلونای صدرنشین از بین برد و اکنون فاصله با رقیب دیرینه به ۹ امتیاز رسیده است. غیبت تیبو کورتوا و رودریگو به دلیل مصدومیت و محرومیت شوامنی، کار را برای رئال سخت خواهد کرد.
تمام امید مادریدیها به ساقهای کیلیان امباپه است؛ فوقستارهای که با ۱۴ گل، بهترین گلزن این فصل رقابتهاست. اما مصدومیت از ناحیه صورت در تمرینات اخیر، حضور او در بازی امشب را در هالهای از ابهام قرار داده است.
تاریخ نشان میدهد رئال از ۱۴ سفر خود به مونیخ تنها ۳ بار پیروز بازگشته و ۹ شکست را تجربه کرده است؛ اماری که کار را برای جبران نتیجه سختتر میکند.
آرسنال - اسپورتینگ؛ در جستوجوی دومین صعود متوالی در دیگر دیدار حساس امشب، آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان اسپورتینگ لیسبون است.
توپچیها که بازی رفت در پرتغال را ۱-۰ به سود خود به پایان بردهاند، در موقعیت مناسبی برای صعود به جمع چهار تیم برتر برای دومین سال پیاپی قرار دارند. با این حال، شاگردان میکل آرتتا در روزهای اخیر با افت محسوسی روبهرو شدهاند. آنها در چهار بازی اخیر خود تن به ۳ شکست دادهاند که اخرین ان، باخت ۲-۱ خانگی مقابل بورنموث بود.
با وجود فرم ضعیف در لیگ برتر، ارسنالیها در لیگ قهرمانان شکستناپذیر بودهاند و از ۱۱ بازی خود به ۱۰ پیروزی و یک تساوی دست یافتهاند. در سمت مقابل، اسپورتینگ که برای نخستین صعود تاریخی خود به نیمهنهایی میجنگد، کار دشواری در لندن دارد.
آنها در مسابقات اروپایی خارج از خانه این فصل تنها یک برد کسب کردهاند، اما پیروزی روحیهبخش اخر هفته برابر استرلا، باعث شده آنها با انگیزه بیشتری به لندن سفر کنند تا شاید بتوانند طلسم ناکامی در خاک بریتانیا را بشکنند.
نشریه پولتیکو در گزارشی به تلاشهای جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی آمریکا پرداخته است.
به نوشته پولتیکو، در حالی که مذاکرات صلح اسلامآباد با شکست به پایان رسید، اینفانتینو هفتههاست که «دیپلماسی رفتوبرگشتی» خود را میان تهران و واشینگتن دنبال میکند.
رییس فیفا در میان تصمیم کشوری که نمیخواهد در خاک آمریکا بازی کند و میزبانی که میگوید برایش «اهمیتی ندارد» تیم ایران حضور داشته باشد یا خیر، به دنبال راه خروج میگردد.
با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، مقامات تهران آشکارا از عدم حضور تیم ملی در این جام جهانی سخن گفتهاند و وزیر ورزش خواستار انتقال بازیهای تیم ملی از لسآنجلس و سیاتل به مکزیک شده است؛ درخواستی که فیفا آن را رد کرد.
یک مقام ارشد فوتبال در آمریکای شمالی به پولتیکو گفت: «جیانی باید دو کار انجام دهد؛ اول، ترامپ را متقاعد کند که بازیهای ایران مشکلساز نخواهند شد؛ و دوم، تهران را راضی کند که از بازی در آمریکا نترسد. گزینههای دیگر مثل دومینو باعث سقوط فیفا میشوند.»
بازی با اعتبار فیفا
ایستادگی در برابر خواستههای تهران و واشینگتن، بزرگترین چالش ژیوپلیتیک برای اینفانتینو است.
او برای ساختن رابطهای نزدیک با ترامپ تلاش زیادی کرده، اما حالا این پیوند با اصول اصلی فیفا در تضاد قرار گرفته است.
غیبت تیمی که بر اساس لیاقت ورزشی صعود کرده، ضربه شدیدی به اعتبار فیفا و شخص اینفانتینو خواهد بود.
میگل مادورو، رییس سابق کمیته نظارت فیفا، معتقد است: «فدراسیونهای قدرتمندی مثل روسیه و چین به اینفانتینو فشار میآورند تا حضور ایران در جامجهانی تضمین شود. با فهم این موضوع متوجه میشویم که چرا اینفانتینو ناامیدانه به دنبال راهی برای نگهداشتن ایران در این رقابتها است.»
مشکلات از دسامبر گذشته شروع شد؛ زمانی که وزارت خارجه آمریکا برای تمام اعضای هیات اعزامی ایران جهت حضور در مراسم قرعهکشی ویزا صادر نکرد.
پس از تهدید ایران به کنارهگیری از مراسم، فیفا میانجیگری کرد و در نهایت گروه کوچکی به واشینگتن رفتند. در همان مراسم، اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اهدا کرد.
میزبانی در مکزیک و بازی احتمالی در دالاس
ایران پیشنهاد داده است بازیهایش به مکزیک منتقل شود و دولت مکزیک نیز برای این موضوع اعلام آمادگی کرده، اما فیفا به دلیل پیچیدگیهای لجستیکی با آن مخالفت کرده است.
حتی اگر بازیهای گروهی منتقل شود، در صورت صعود ایران، بازیهای مرحله حذفی حتما باید در آمریکا برگزار شود.
دراماتیکترین سناریو زمانی رخ میدهد که ایران و آمریکا هر دو در گروههای خود دوم شوند. در این صورت، این دو کشور باید ۱۳ تیر ماه در دالاس به مصاف هم بروند؛ دیداری که میتواند سیاسیترین مسابقه تاریخ فوتبال لقب بگیرد.
امشب در چارچوب مرحله برگشت یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دو دیدار حساس برگزار میشود و تکلیف نیمی از تیمهای صعودکننده به نیمهنهایی روشن خواهد شد.
لیورپول - پاریسنژرمن؛ در انتظار معجزه در آنفیلد
لیورپول امشب در حالی میزبان مدافع عنوان قهرمانی است که برای صعود، به یکی از آن شبهای تاریخی و بازگشتهای جادویی در آنفیلد نیاز دارد.
شاگردان آرنه اشلوت در بازی رفت در پاریس با نتیجه ۲-۰ شکست خوردند؛ دیداری که در آن لیورپول با رویکردی تدافعی و بدون حضور محمد صلاح در ترکیب اصلی، نمایش تهاجمی ضعیفی داشت.
پیروزی با گلهای دزیره دوئه و کواراتسخلیا در پاریس، شاگردان لوئیس انریکه را در وضعیت برتر قرار داده است.
با این حال، لیورپول پس از پایان دادن به زنجیره سه شکست متوالی با پیروزی ۲-۰ مقابل فولام در لیگ برتر، روحیه تازهای گرفته است.
آمارها نشان میدهد قرمزها در ۵ بازی اخیر خانگی خود شکست نخوردند و ۱۵ گل هم به ثمر رساندهاند.
در مقابل، پاریسنژرمن با استراحت کامل به مرسیساید آمده است. لوئیس انریکه که سال گذشته نیز در همین ورزشگاه طعم پیروزی ۱-۰ را چشیده، تاکید کرده که تیمش برای دفاع نمیآید: «کلید برتری این است که برای گلزنی بازی کنیم، نه دفاع.»
پاریسیها امسال در تمامی بازیهای خارج از خانه گلزنی کردهاند و با ثبت ۳۱ گل در ۱۱ بازی این فصل لیگ قهرمانان، خطری جدی برای هر تیمی محسوب میشوند.
اگرچه جو سنگین آنفیلد به کمک لیورپول خواهد آمد، اما آمادگی بالای شاگردان انریکه کار را برای کامبک قرمزها بسیار دشوار خواهد کرد.
اتلتیکو مادرید - بارسلونا؛ قلعه نظامی سیمئونه
در مادرید، بارسلونا، صدرنشین لالیگا، میهمان است و میخواهد شکست ۲-۰ بازی رفت را جبران کند.
در بازی رفت در نیوکمپ، اخراج زودهنگام پائو کوبارسی مسیر پیروزی را برای شاگردان دیگو سیمئونه هموار کرد. آنها با گلهای خولیان آلوارز و الکساندر سورلوث، پیروزی بازی رفت را از آن خود کردند.
بارسلونا، آخر هفته با درخشش لامین یامال و فران تورس، اسپانیول را ۴-۱ شکست دادند و فاصله خود با رئال مادرید را به ۹ امتیاز افزایش دادند.
اتلتیکو که در لالیگا با ۵۷ امتیاز در رده چهارم قرار دارد، آخر هفته با ترکیب ذخیره مقابل سویا تن به شکست ۲-۱ داد تا ستارههایش برای امشب تازهنفس باشند.
تاریخ به سود مادریدیهاست؛ آنها در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز در همین مرحله بارسلونا را حذف کردند.
هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پیش از بازی گفت: «ما کیفیت لازم برای تغییر شرایط را داریم و باید برای پیروزی و وقوع یک معجزه بجنگیم.»
با توجه به رکورد درخشان اتلتیکو در ورزشگاه خانگی و برتری ۲ گله بازی رفت، بارسلونا شب سختی برای عبور از سد دفاعی مستحکم شاگردان سیمئونه در پیش رو خواهد داشت.
رسانههای حکومتی با انتشار فهرستی از چهرههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی خبر دادهاند که اموال زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان و مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی ایران هم مصادره شده است. زهرا قنبری به دلیل تهدیدهای امنیتی علیه مادرش، از پناهندگی در استرالیا منصرف شد.
کاپیتان تیم ملی زنان پس از تهدیدهای امنیتی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا پناهنده شده بود، چند روز بعد و با تهدیدهای امنیتی علیه مادرش، از حضور در استرالیا منصرف شد و با تیم ملی زنان به ایران برگشت.
مسعود شجاعی هم در روز بیستم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در استوریای در صفحه اینستاگرام خود با گرامیداشت یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان درباره خانوادههای آنها نوشت: «چرا این اتفاقات زودتر رقم نخورد که چه بسا شاید الان عزیزانشان کنارشان بودند و این روزها را میدیدند و کنار هم جشن میگرفتند؟»
او نوشت: «در این چند روز گذشته که رویای آزادی وطنمان در حال تحقق است و چیزی نمانده تا شروعی برای ساختن روزهای درخشان و طلایی برای داشتن سرزمینی که نام بردن از آن باعث سربلندی و افتخارمان باشد، یکسره و خودآگاه خانوادههایی که در این مدت عزیزانشان را از دست دادهاند و با شجاعت بیمثال و جلوتر از خیلی از ما جان و آینده خود را فدای فردای بهتر کشورمان کردند، ذهن و فکرم را به شدت به خود مشغول کرده و به این فکر میکنم که چه در ذهن و دلهایشان میگذرد!»
در فهرستی که رسانههای حکومتی منتشر کردهاند، نام علی کریمی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم به چشم میخورد.
کلودیا شاینباوم، رییسجمهور مکزیک روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که فیفا با وجود جنگ در خاورمیانه، تصمیم گرفت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را از ایالات متحده به مکزیک منتقل نکند: «فیفا در نهایت تصمیم گرفت که مسابقات نمیتواند از محلهای اولیه خود منتقل شود.»
او افزود که از نگاه فیفا، این اقدام مستلزم «تلاش لجستیکی عظیم» بوده است.
جمهوری اسلامی پس از حمله آمریکا و اسرائیل به این کشور در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و حدود ۴۰ روز درگیری که در روزهای اخیر با آتشبس شکنندهای متوقف شده، درخواست کرده بود سه دیدار مرحله گروهی تیم ملی را در آمریکا برگزار نکند.
اظهارات جدید رییس جمهور مکزیک درحالی است که او پیشتر گفته بود اگر فیفا موافقت کند، مکزیک هیچ مشکلی برای میزبانی مسابقات ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهد داشت.
فیفا، نهاد حاکم بر فوتبال جهان پیشتر نیز درخواست جمهوری اسلامی برای انتقال دیدارهای تیم ملی مقابل بلژیک، نیوزیلند و مصر در جام جهانی را رد کرده بود.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، با وجود روابط پرتنش میان تهران و واشینگتن، بر حضور ایران در این رقابتها تاکید کرده بود.
او دو هفته پیش به شبکههای مکزیکی N+ یونیویژن گفت: «ما میخواهیم ایران بازی کند؛ و ایران در جام جهانی بازی خواهد کرد. هیچ برنامه ب، ج یا د وجود ندارد؛ فقط برنامه الف وجود دارد.»
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، نیز بهتازگی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته بود تیم ایران آمریکا را تحریم میکند، اما جام جهانی را تحریم نخواهد کرد؛ خبرگزاری دولتی ایرنا این اظهارات را منتشر کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته است حضور ایران را «برای جان و امنیت خودشان» مناسب نمیداند.
در پی این اظهارات، مقاماتی در جمهور اسلامی از جمله احمد دنیامالی، وزیر ورزش و همچنین سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک از تلاش برای تغییر محل بازیهای تیم ملی خبر دادند.
از سوی دیگر، پیشتر، وزارت ورزش با صدور یک دستورالعمل تمامی تیمها و نمایندگان ورزشی ایران را از حضور در کشورهایی که «متخاصم» خوانده بود، منع کرد.