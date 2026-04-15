این دیدار در حالی برگزار می‌شود که باواریایی‌ها با پیروزی ارزشمند ۲-۱ در بازی رفت در مادرید، گام بلندی برای صعود به نیمه‌نهایی برداشته‌اند.

فرم ایده‌ال شاگردان وینسنت کمپانی

شاگردان وینسنت کمپانی در بهترین فرم خود قرار دارند. آن‌ها با رکورد خیره‌کننده ۱۵ بازی بدون شکست (۱۳ برد و ۲ تساوی) در تمامی رقابت‌ها، با اعتمادبه‌نفس کامل میزبان کهکشانی‌ها خواهند بود.

پیروزی مقتدرانه ۵-۰ برابر سن‌پائولی در اخر هفته گذشته، فاصله آن‌ها را با تیم دوم جدول بوندس‌لیگا به ۱۲ امتیاز افزایش داد و کسب سی‌وپنجمین عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها را تقریبا قطعی کرد.

هری کین که در بازی رفت موفق به گلزنی شد، امید اول خط حمله بایرن است.

100 %

بحران در مادرید

در نقطه مقابل، رئال مادرید در بدترین روزهای فصل خود به سر می‌برد.

تساوی ناامیدکننده ۱-۱ مقابل ژیرونا در روز جمعه، عملا امیدهای شاگردان آلوارو آربلوا را برای رقابت با بارسلونای صدرنشین از بین برد و اکنون فاصله با رقیب دیرینه به ۹ امتیاز رسیده است.

غیبت تیبو کورتوا و رودریگو به دلیل مصدومیت و محرومیت شوامنی، کار را برای رئال سخت خواهد کرد.

تمام امید مادریدی‌ها به ساق‌های کیلیان امباپه است؛ فوق‌ستاره‌ای که با ۱۴ گل، بهترین گلزن این فصل رقابت‌هاست. اما مصدومیت از ناحیه صورت در تمرینات اخیر، حضور او در بازی امشب را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

تاریخ نشان می‌دهد رئال از ۱۴ سفر خود به مونیخ تنها ۳ بار پیروز بازگشته و ۹ شکست را تجربه کرده است؛ اماری که کار را برای جبران نتیجه سخت‌تر می‌کند.

100 %

آرسنال - اسپورتینگ؛ در جست‌وجوی دومین صعود متوالی

در دیگر دیدار حساس امشب، آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان اسپورتینگ لیسبون است.

توپچی‌ها که بازی رفت در پرتغال را ۱-۰ به سود خود به پایان برده‌اند، در موقعیت مناسبی برای صعود به جمع چهار تیم برتر برای دومین سال پیاپی قرار دارند.

با این حال، شاگردان میکل آرتتا در روزهای اخیر با افت محسوسی روبه‌رو شده‌اند. آن‌ها در چهار بازی اخیر خود تن به ۳ شکست داده‌اند که اخرین ان، باخت ۲-۱ خانگی مقابل بورنموث بود.

100 %

با وجود فرم ضعیف در لیگ برتر، ارسنالی‌ها در لیگ قهرمانان شکست‌ناپذیر بوده‌اند و از ۱۱ بازی خود به ۱۰ پیروزی و یک تساوی دست یافته‌اند.

در سمت مقابل، اسپورتینگ که برای نخستین صعود تاریخی خود به نیمه‌نهایی می‌جنگد، کار دشواری در لندن دارد.

آن‌ها در مسابقات اروپایی خارج از خانه این فصل تنها یک برد کسب کرده‌اند، اما پیروزی روحیه‌بخش اخر هفته برابر استرلا، باعث شده آن‌ها با انگیزه بیشتری به لندن سفر کنند تا شاید بتوانند طلسم ناکامی در خاک بریتانیا را بشکنند.