به گزارش وای‌نت، اسرائیل پس از پرهزینه‌ترین جنگ تاریخ خود - با هزینه‌ای بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد شکل (۱۶.۲ تا ۱۹.۴ میلیارد دلار) در حدود ۴۰ روز - اکنون وارد مرحله‌ای از ابهام و نگرانی شده است. تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس، بنیامین نتانیاهو، وزرای دولت و فرماندهان ارشد ارتش سکوت اختیار کردند و شهروندان خبر توقف جنگ را از منابع خارجی دریافت کردند.

اهداف اعلام‌شده بدون تحقق باقی ماند

بر اساس این گزارش، اهداف اصلی اسرائیل از جنگ، از جمله کنترل اورانیوم غنی‌شده ایران، سرنگونی نظام حاکم، نابودی توان موشکی بالستیک و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی، هیچ‌کدام به‌طور کامل محقق نشده‌اند.

این وضعیت، در کنار سکوت مقامات، فضای سردرگمی را در داخل اسرائیل تشدید کرده است؛ به‌ویژه برای شهروندانی که هفته‌ها زیر حملات موشکی حکومت ایران به پناهگاه‌ها پناه می‌بردند و اکنون با پرسش‌های بی‌پاسخ روبه‌رو هستند.

خلا رهبری و تصمیم‌گیری‌های پراکنده

وای‌نت می‌نویسد در نبود موضع‌گیری رسمی، برخی نهادهای محلی به‌طور مستقل اقدام به تصمیم‌گیری کرده‌اند، از جمله بازگشایی مدارس، در حالی که فرماندهی جبهه داخلی هنوز دستورالعمل جدیدی صادر نکرده و محدودیت‌های جنگی را لغو نکرده است. همچنین گزارش‌های متناقضی درباره ادامه یا توقف عملیات اسرائیل علیه حزب‌الل ه در لبنان منتشر شده است.

جنگی با هزینه‌های بی‌سابقه

برآوردها نشان می‌دهد هزینه روزانه جنگ به‌طور میانگین حدود یک میلیارد شکل بوده و در روزهای نخست حتی به ۲ تا ۳ میلیارد شکل در روز رسیده است. این هزینه‌ها شامل عملیات گسترده نیروی هوایی، مصرف بالای مهمات و استفاده گسترده از سامانه‌های پدافند هوایی بوده است.

مقام‌های دفاعی هشدار داده‌اند که حتی در صورت عدم تشدید دوباره درگیری‌ها، تا پایان سال به حدود ۳۴ میلیارد شکل (۱۱ میلیارد دلار) دیگر برای تامین هزینه عملیات و برنامه‌های نظامی نیاز خواهد بود.

تکرار الگوی جنگ‌های پیشین

به نوشته وای‌نت، این جنگ ممکن است از نظر نتیجه، مشابه درگیری‌های پیشین با غزه باشد: آغاز با شعارهای قاطع و پایان با نوعی بن‌بست شکننده. با این تفاوت که این‌بار حکومت ایران توانسته در مدت کوتاهی کل خاک اسرائیل - از ایلات در جنوب تا حیفا در شمال - را با موشک‌های بالستیک هدف قرار دهد.

ورود به محیط امنیتی پرریسک‌تر

این گزارش هشدار می‌دهد که اسرائیل ممکن است اکنون با محیط امنیتی بدتری نسبت به پیش از جنگ مواجه باشد. توافق‌های احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی می‌تواند آزادی عمل اسرائیل برای اقدام نظامی در آینده را محدود کند، در حالی که حکومت ایران توانایی خود برای وارد کردن خسارات گسترده را به‌نمایش گذاشته است.

حتی بدون محدودیت رسمی از سوی آمریکا، بازگشت به سیاست «کارزار میان جنگ‌ها» می‌تواند به چرخه‌ای از درگیری‌های مکرر و پرهزینه منجر شود؛ مشابه آنچه پیش از ۷ اکتبر در مواجهه با حماس رخ می‌داد.

فشار بر اقتصاد و نیروی انسانی

وای‌نت تاکید می‌کند که ادامه این وضعیت می‌تواند فشار سنگینی بر اقتصاد اسرائیل وارد کند، بودجه دفاعی را افزایش دهد و وابستگی به نیروهای ذخیره را تشدید کند؛ آن هم در شرایطی که کمبود نیروی انسانی وجود دارد و معافیت‌های خدمت نظامی برای برخی گروه‌ها همچنان پابرجاست.

در حال حاضر، بودجه دفاعی اسرائیل ۱۴۳ میلیارد شکل (۴۶.۳ میلیارد دلار) است که حتی پس از افزایش اخیر نیز به گفته مقامات، پاسخگوی نیازهای فعلی نیست.

پایان جنگ یا وقفه‌ای موقت؟

مقام‌های دفاعی اسرائیل می‌گویند هنوز برای اعلام پایان جنگ زود است. در عین حال، نشانه‌ای از کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه دیده نمی‌شود.

به گزارش وای‌نت، هنوز مشخص نیست آتش‌بس فعلی به پایان واقعی درگیری منجر خواهد شد یا صرفاً وقفه‌ای موقت است، اما در هر دو حالت، اسرائیل با چالش‌های امنیتی و اقتصادی جدی‌تری نسبت به قبل از جنگ روبه‌رو خواهد بود.

