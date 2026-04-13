دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا دوشنبه و ساعاتی پس از آغاز محاصره دریایی کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌خواهد به توافق برسد و او هیچ توافقی را نخواهد پذیرفت که به تهران اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد.

او گفت: «امروز صبح از سوی افراد درست درباره ایران با ما تماس گرفته شده است.»

ترامپ گفت که مذاکرات به یک مانع مرتبط با مسائل هسته‌ای برخورد کرده و جمهوری اسلامی تاکنون موافقت نکرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد، اما آمریکا مواد هسته‌ای غنی‌شده را از جمهوری اسلامی پس خواهد گرفت.

او گفت که اگر جمهوری اسلامی در مورد هسته‌ای توافق نکند، «هیچ توافقی در کار نخواهد بود. هرگز توافقی شکل نخواهد گرفت.»

رییس‌جمهور آمریکا ادامه داد: «ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم یک کشور از دنیا باج‌گیری یا آن را تهدید کند، چون دقیقا همین کار را می‌کنند. آن‌ها واقعا دارند از دنیا باج‌گیری می‌کنند. ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد.

ترامپ تاکید کرد که معاونش، جی‌دی ونس در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی «کار بسیار خوبی انجام داده است.»