پاریس در پی تکرار تاریخ؛ لیورپول در جست‌وجوی اعاده حیثیت

حساس‌ترین نبرد امشب میان پاری‌سن‌ژرمن و لیورپول در پاریس برگزار می‌شود. پاریسی‌ها که مدافع عنوان قهرمانی هستند، پس از درهم‌کوبیدن ۸ بر ۲ چلسی در مجموع دو بازی، با روحیه‌ای خوب به این مرحله رسیدند.

تیم لوئیس انریکه با درخشش عثمان دمبله، برنده توپ طلا، در صدر جدول لیگ یک فرانسه می‌تازد و به دنبال دفاع از تاج و تخت اروپایی خود است.

در سمت مقابل، لیورپول آرنه اشلوت در بدترین فرم خود قرار دارد.

آن‌ها که با پیروزی ۵ بر ۱ مقابل گالاتاسرای به این مرحله رسیدند، در بازی‌های اخیر خود در انگلستان متحمل شکست‌های سنگینی شده‌اند؛ از جمله باخت ۴ بر صفر مقابل منچسترسیتی در جام حذفی که تعداد شکست‌های این فصل آن‌ها را به عدد ۱۵ رساند.

حالا لیگ قهرمانان تنها راه نجات فصل برای قرمزهای آنفیلد است.

کلید موفقیت لیورپول در این بازی، درخشش دومینیک سوبوسلای در میانه میدان برای مهار ستاره‌های خلاق پاریس خواهد بود.

تقابل تکراری در نیوکمپ؛ شطرنج فلیک و سیمئونه

در دیگر دیدار حساس، بارسلونا میزبان اتلتیکو مادرید است. این دو تیم که به خوبی از تفکرات یکدیگر آگاهند، پنجمین تقابل خود در دو ماه اخیر را تجربه می‌کنند.

بارسا شنبه شب در لالیگا موفق شد با گل دراماتیک روبرت لواندوفسکی، اتلتیکو را ۲ بر ۱ شکست دهد.

شاگردان هانسی فلیک برای رسیدن به این مرحله، مقتدرانه ۷ بر ۲ نیوکاسل را (۸ بر ۳ در مجموع) شکست دادند.

اتلتیکو مادرید اما متخصص حذف بارسلونا در این مرحله است؛ آن‌ها در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ با عبور از سد کاتالان‌ها در یک‌چهارم نهایی به فینال رسیدند.

تیم دیگو سیمئونه با برتری ۷ بر ۵ مقابل تاتنهام نشان داده که در اروپا تیمی سرسخت است.

دنی اولمو، ستاره بارسا، این بازی را نبرد «مرگ و زندگی» خوانده و معتقد است کیفیت تیمی بارسا کلید پیروزی خواهد بود.

در مقابل، سیمئونه با ستایش از قدرت تهاجمی بارسا، این بازی را چالشی در بالاترین سطح ممکن توصیف کرد.

امشب مشخص خواهد شد که آیا تجربه و فرم ایده‌آل میزبانان غلبه خواهد کرد یا انگیزه انتقام‌جویی مهمانان، معادلات را بر هم می‌زند