طلای تاریخی شاهین بداغی، کشتیگیر ایرانیالاصل برای قطر در کشتی قهرمانی آسیا
شاهین بداغی، فرنگیکار ایرانیالاصل تیم ملی قطر، با پیروزی ۴ بر ۳ برابر محمدامین حسینی از ایران، به مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ رسید و تاریخسازی کرد. این نخستین مدال طلای قطر در تاریخ کشتی قهرمانی آسیا در تمام ردههای سنی است.
بداغی برای صعود به فینال، ابراگیم ماگومدوف، قهرمان آسیا در سال ۲۰۲۳ از قزاقستان، را مغلوب کرد.
شاهین بداغی که اهل ایذه است، پیشتر برای ایران در رقابتهای نوجوانان و جوانان جهان مدال کسب کرده بود. او سال گذشته با دوبنده قطر به مدال برنز آسیا رسید و امسال با دو پله صعود، عنوان قهرمانی را به دست آورد.
این مسابقات در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، در حال برگزاری است.
در دومین شب رقابتهای دور رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، نگاه فوتبال دوستان به دو ورزشگاه پارک دو پرنس و نیوکمپ دوخته شده است؛ جایی که قدرتهای برتر اروپا برای هموار کردن مسیر صعود به مصاف هم میروند.
پاریس در پی تکرار تاریخ؛ لیورپول در جستوجوی اعاده حیثیت
حساسترین نبرد امشب میان پاریسنژرمن و لیورپول در پاریس برگزار میشود. پاریسیها که مدافع عنوان قهرمانی هستند، پس از درهمکوبیدن ۸ بر ۲ چلسی در مجموع دو بازی، با روحیهای خوب به این مرحله رسیدند.
تیم لوئیس انریکه با درخشش عثمان دمبله، برنده توپ طلا، در صدر جدول لیگ یک فرانسه میتازد و به دنبال دفاع از تاج و تخت اروپایی خود است.
در سمت مقابل، لیورپول آرنه اشلوت در بدترین فرم خود قرار دارد.
آنها که با پیروزی ۵ بر ۱ مقابل گالاتاسرای به این مرحله رسیدند، در بازیهای اخیر خود در انگلستان متحمل شکستهای سنگینی شدهاند؛ از جمله باخت ۴ بر صفر مقابل منچسترسیتی در جام حذفی که تعداد شکستهای این فصل آنها را به عدد ۱۵ رساند.
حالا لیگ قهرمانان تنها راه نجات فصل برای قرمزهای آنفیلد است.
کلید موفقیت لیورپول در این بازی، درخشش دومینیک سوبوسلای در میانه میدان برای مهار ستارههای خلاق پاریس خواهد بود.
تقابل تکراری در نیوکمپ؛ شطرنج فلیک و سیمئونه
در دیگر دیدار حساس، بارسلونا میزبان اتلتیکو مادرید است. این دو تیم که به خوبی از تفکرات یکدیگر آگاهند، پنجمین تقابل خود در دو ماه اخیر را تجربه میکنند.
بارسا شنبه شب در لالیگا موفق شد با گل دراماتیک روبرت لواندوفسکی، اتلتیکو را ۲ بر ۱ شکست دهد.
شاگردان هانسی فلیک برای رسیدن به این مرحله، مقتدرانه ۷ بر ۲ نیوکاسل را (۸ بر ۳ در مجموع) شکست دادند.
اتلتیکو مادرید اما متخصص حذف بارسلونا در این مرحله است؛ آنها در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ با عبور از سد کاتالانها در یکچهارم نهایی به فینال رسیدند.
تیم دیگو سیمئونه با برتری ۷ بر ۵ مقابل تاتنهام نشان داده که در اروپا تیمی سرسخت است.
دنی اولمو، ستاره بارسا، این بازی را نبرد «مرگ و زندگی» خوانده و معتقد است کیفیت تیمی بارسا کلید پیروزی خواهد بود.
در مقابل، سیمئونه با ستایش از قدرت تهاجمی بارسا، این بازی را چالشی در بالاترین سطح ممکن توصیف کرد.
امشب مشخص خواهد شد که آیا تجربه و فرم ایدهآل میزبانان غلبه خواهد کرد یا انگیزه انتقامجویی مهمانان، معادلات را بر هم میزند
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی تحلیلی، وضعیت پیچیده شهر گوادالاخارا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ را بررسی کرده است.
این شهر که پایگاه اصلی یکی از مخوفترین کارتلهای جهان است، اکنون تلاش میکند میان سایه سنگین جرم و جنایت و زرقوبرق یک رویداد مهم بینالمللی تعادل برقرار کند.
پس از مرگ «ال منچو»، رهبر کارتل نسل جدید خالیسکو (CJNG)، موجی از حملات هماهنگ شهر را فرا گرفت که به تعطیلی دوروزه مدارس و کسبوکارها منجر شد.
با این حال، ساکنان محلی معتقدند کارتل برای جلوگیری از مداخله گسترده ارتش، ترجیح میدهد نظم را حفظ کند و از جلب توجه بیش از حد بپرهیزد.
نرخ قتل در گوادالاخارا ۱۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است؛ رقمی که در مقیاس جهانی نگرانکننده، اما در مقایسه با استانداردهای مکزیک «متوسط» ارزیابی میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنان امروز خود دو بار به اعدام صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ سالهای که به اتهام مشارکت در قتل دو مامور امنیتی در جریان اعتراضات ۱۸ دی در قم در روز آخر سال ۱۴۰۴ به دار آویخته شد، اشاره کرد.
او در نشست خبری خود درباره احتمال ازسرگیری اعتراضات در ایران گفت: «مردم ایران باید این کار را بکنند، اما پیامدها وخیم است. همانطور که میدانید اگر اعتراض کنند، فورا به آنها شلیک میشود. ببینید برای آن کشتیگیر جوان چه اتفاقی افتاد. او یکی از بهترین کشتیگیران جهان بود. او و دو دوستش را دار زدند. تنها چیزی که میخواستند، آزادی بود، اما آنها را با خشونت اعدام کردند.»
ترامپ گفت: «احتمالا ۴۵ هزار نفر کشته شدهاند. به همین دلیل در خانه میمانند، چون میدانند اگر از خانه خارج شوند، به آنها شلیک میشود و کشته خواهند شد.»
رییسجمهوری آمریکا پیش از این نشست خبری، در سخنرانی مراسم عید پاک در کاخ سفید نیز درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی گفت: «مردم ایران وقتی صدای انفجار نمیشنوند، ناراحت میشوند. آنها میخواهند صدای بمبها را بشنوند، چون میخواهند آزاد باشند. و تنها دلیلی که به خیابان نمیآیند ـ شما این را میدانید ـ این است که به آنها گفته شده اگر اعتراض کنند، مانند آن کشتیگیر و دوستانش، فورا به آنها شلیک خواهد شد.»
صالح شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورده بود.
جمهوری اسلامی، صالح محمدی را بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به اتهام مشارکت در کشتن دو مامور در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ اعدام کرد. او متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود.
باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیهای از تعلیق همکاری با افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه، به دلیل «سفر به آمریکا» همزمان با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خبر داد. پرسپولیس مدعی شده که این سفر «مورد تایید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است».
این در حالیاست که ۱۰ روز پیش که علی بازگشا، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، در واکنش به خبر رسانههای حکونی درباره اخراج پیروانی گفته بود او پیش از شروع جنگ با مدیران باشگاه برای سفر به آمریکا هماهنگ کرده است.
در بیانیه باشگاه پرسپولیس درباره اخراج پیروانی که امروز منتشر شده، آمده است: «در روزها و ایامی که شاهد حملات کشور متخاصم آمریکا به کشور عزیزمان هستیم، سفر اخیر مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به این کشور مورد تایید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است. بر همین اساس و در راستای صیانت از جایگاه و شان باشگاه پرسپولیس، همکاری با ایشان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.»
پیش از این، روزنامه حکومتی «فرهیختگان» با انتقاد از پیروانی به دلیل سفر به آمریکا نوشته بود: «حالا که مدیر یکی از بزرگترین تیمهای فوتبال ایران اقامت آمریکا را به وطنش ترجیح داده، میتواند تا هر وقت که خواست آنجا بماند، مهم نیست. اما اگر دوباره میخواست به ایران برگردد، بهتر است دیگر در فکر بازگشت به نیمکت پرسپولیس که خیلی از طرفدارانش را زیر بمب و موشکهای همین آمریکا از دست داده، نباشد.»
احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی دوباره بر موضع پیشین خود برای تغییر میزبانی بازیهای تیم ملی در جام جهانی از آمریکا به مکزیک تاکید کرده است: «درخواست ما از فیفا برای انتقال بازیهای ایران از آمریکا به مکزیک همچنان معتبر است اما هنوز پاسخی دریافت نکردهایم.»
به نوشته ایسنا، دنیامالی همچنین گفت: «اگر این درخواست پذیرفته شود، حضور ایران در جام جهانی قطعی خواهد بود. در غیر این صورت، تصمیم نهایی با دولت ایران است.»
او همچنین گفت: «بر اساس مقررات فیفا، کشور میزبان باید امنیت تیمها را تضمین کند. با توجه به نزدیک شدن جام جهانی، ارائه این تضمینها در شرایط کنونی قابل تردید است.»
وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی همچنین در جریان دیدار با وزیر ورزش روسیه در آنتالیای ترکیه گفت: «اگر هر کشوری غیر از آمریکا میزبان جام جهانی بود از این شرایط محروم میشد اما شاهد سکوت این مجامع هستیم.»
این اظهارات دنیامالی درحالی است که جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال، هفته گذشته تاکید کرد تیم ملی فوتبال ایران طبق برنامه در جام جهانی شرکت خواهد کرد.
پیش از این تایمز لندن خبر داده بود که فیفا با انتقال بازیهای جام جهانی ایران به مکزیک موافقت نخواهد کرد.
با این حال مهدی تاج سه هفته پیش درباره حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: «در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی در کشور مکزیک برگزار شود.»