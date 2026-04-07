به نوشته این روزنامه، در حالی که تنها چند ساعت به پایان ضرب‌الاجل دونالد ترامپ باقی مانده، تهران هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نمی‌دهد و همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند.

لوموند می‌نویسد که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به ابزاری برای تثبیت حاکمیت خود تبدیل کرده است و قصد دارد حتی پس از پایان جنگ، از این مسیر مهم استراتژیک برای چانه‌زنی‌های اقتصادی و سیاسی استفاده کند.

بی‌اعتنایی تهران به «جهنم» ترامپ

دونالد ترامپ تهدید کرده که در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز یا پذیرش آتش‌بس، ایران را به «جهنم» تبدیل می‌کند، اما این تهدید تاثیری در تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی نداشته و تهران همچنان نسبت به این سخنان بی‌تفاوت است.

به‌نوشته لوموند، فشارهای نظامی و توهین‌های اخیر رییس‌جمهوری آمریکا نه‌تنها تهران را تسلیم نکرده، بلکه باعث شده است با اعتمادبه‌نفس بیشتری خود را نماد «مقاومت» در برابر آمریکا و اسرائیل معرفی کند.

در همین زمینه، مجتبی فردوسی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در قاهره، به‌صراحت اعلام کرد که آنها یک آتش‌بس ساده را نمی‌پذیرند و پیش از هر توافقی، باید تضمین داده شود که هیچ حمله‌ دیگری علیه ایران صورت نخواهد گرفت.

تنگه هرمز ارزشمندتر از بمب اتم

به‌نوشته لوموند، برای تهران کنترل بر تنگه هرمز اکنون از برنامه هسته‌ای هم باارزش‌تر شده است، چرا که بستن این تنگه به‌طور مستقیم به اقتصاد جهان ضربه می‌زند.

آمارهای اقتصادی نیز نشان‌دهنده عمق فاجعه برای بازار جهانی است. کاهش عرضه روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت، معادل ۱۱ درصد عرضه جهانی، ضربه بزرگی به بازار انرژی زده است.

لوموند نوشته است تنگه هرمز سلاحی کارآمد است که برخلاف سلاح هسته‌ای، بستن آن آسان و عملی است و جمهوری اسلامی می‌تواند هر زمان که بخواهد فشار را زیاد و پس از دریافت امتیاز، مسیر را باز کند.

شکاف در جبهه غرب

در حالی که ترامپ از عدم‌همراهی اروپا خشمگین است و ایده حمله زمینی برای بازگشایی تنگه را مطرح می‌کند، فرانسه راه خود را جدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، ایده‌های نظامی را «غیرواقعی» خواند و تاکید کرد که جهان به آرامش نیاز دارد، نه یک نمایش تبلیغاتی.

از سوی دیگر، کارشناسان نظامی هشدار می‌دهند که حمله برای بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند آمریکا را وارد یک جنگ چریکی بی‌پایان کند. جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادها، قایق‌های تندرو و زیردریایی‌های کوچک، می‌تواند هزینه‌ای سنگین به نیروهای آمریکایی تحمیل کند.

تحلیلگران بر این باورند که ایرانی‌ها حاضرند برای دفاع از هر وجب از خاک و جزایر خود، هزاران سرباز را فدا کنند.

مهندسی عبور و مرور؛ فقط برای «دوستان»

تنگه هرمز به‌طور کامل مسدود نشده است، اما حکومت ایران با ایجاد ناامنی برای کشتی‌های کشورهایی که آنها را «متخاصم» می‌خواند، باعث شده است هزینه بیمه کشتی‌رانی به‌شدت افزایش یابد و عملا حرکت در این مسیر متوقف شود.

در مقابل، جمهوری اسلامی مسیر را برای کشورهای «دوست» باز نگه داشته است.

در این آخر هفته، تنها ۲۱ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که پیش از این در مدت زمان مشابه، ۱۳۵ کشتی از این مسیر می‌گذشتند.

اکنون نفت‌کش‌های عراقی و کشتی‌های هندی با توافق و چراغ سبز تهران اجازه عبور یافته‌اند.

به‌نوشته لوموند، جمهوری اسلامی با استفاده از این موقعیت استراتژیک، جهان را به گروگان گرفته است. از نظر تهران، تنگه هرمز دیگر صرفا یک مسیر تجاری نیست، بلکه ابزاری دائمی برای تعریف نظم جدید در خاورمیانه پس از جنگ است و این کشور حتی به دنبال آن است که برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها، مبالغی را تحت عنوان حق عبور دریافت کند.