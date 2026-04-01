شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای یک جنایت نابخشودنی دیگر است
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال اعدام قریبالوقوع دستکم پنج زندانی سیاسی در ایران، بامداد چهارشنبه ۱۲ فروردین در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای ارتکاب «جنایتی نابخشودنی دیگر» است.
او با اشاره به گزارشها درباره انتقال این زندانیان به مکانی نامعلوم، اعلام کرد که محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، از جمله افرادی هستند که پس از مشارکت در اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شدهاند و اکنون در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
شاهزاده پهلوی تاکید کرد این افراد «نه بهخاطر کاری که انجام دادهاند، بلکه بهدلیل آنچه نمایندگی میکنند» محکوم شدهاند و افزود دادگاههای جمهوری اسلامی «در پی اجرای عدالت نیستند، بلکه بهدنبال ایجاد وحشت و وادار کردن جامعه به سکوتاند».
او همچنین از مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فوراً» برای جلوگیری از اجرای این احکام و نجات جان این زندانیان مداخله کنند.