انفجارهای بامدادی از جنوب تا شمال غرب
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان، شهرهای بندرعباس، شیراز، اراک، آباده، ساری، سلماس، نطنز و چابهار شاهد انفجارهایی در شامگاه سهشنبه ۱۱ فروردین و بامداد چهارشنبه ۱۲ فروردین بودهاند.
پیامهایی از بندرعباس از شنیده شدن صدای انفجار از حوالی ۱ تا ۲ بامداد چهارشنبه ۱۲ در سه نقطه در محله ۱۲ فروردین و چهار انفجار بسیار شدید در محدود تیپ تفنگداران دریایی و ستاد فرماندهی انتظامی خبر دادهاند.
پیامهای دریافتی از شیراز از «حمله به ساختمان اطلاعات در محله تپه تلویزیون»، دو انفجار در شمال شهر حوالی منطقه صدرا و شنیده شدن صدای جنگنده و دو انفجار مهیب در محدوده تپه تلویزیون، انفجارهای شدید و مداوم در سطح شهر و همینطور «هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی و فرودگاه شیراز» بین ۲ تا ۲:۳۰ بامداد خبر میدهد.
یک شهروند از آباده نیز از «چند انفجار پیاپی در شهر» خبر داده است.
شهروندان اصفهانی نیز نوشتند که از حدود ساعت ۱ بامداد چندین انفجار در شرق شهر و در محدوده فرودگاه و پایگاه هشتم شکاری به گوش رسید.
دو پیام دریافتی از نطنز در دو ساعت مختلف؛ یکی حوالی ۹ شب سهشنبه و دیگری حوالی یک بامداد چهارشنبه از چندین انفجار در محدوده طرقرود خبر دادهاند.
یک پیام از شهر دزفول نیز میگوید که حوالی ساعت ۹ شب سهشنبه صدای پدافند از پایگاه چهارم شکاری شنیده شد.
یک شهروند از شهر ساری از شنیده شدن صدای آژیر در نخستین دقایق روز چهارشنبه ۱۲ فروردین خبر داد.
شهروندان تبریز هم از فعال شدن پدافند و صدای انفجارهای پیدرپی در آخرین دقایق روز سهشنبه ۱۱ فروردین خبر دادند.
یک پیام دریافتی از شهر سلماس در استان آذربایجان غربی از حمله موشکی به «یک مرکز تحقیقاتی در جاده سلماس-تسوج در عصر روز سهشنبه خبر داد.
پیامی دریافتی از اراک میگوید حوالی ساعت ۱:۱۵ بامداد چهارشنبه «حدود ۱۵ انفجار شدید در مسیر اراک به سلفچگان» به گوش رسید.
پیامهای دریافتی از چابهار نیز از «پرواز و گشتزنی مداوم جنگندهها بر فراز شهر» بین ۳ تا ۳:۱۵ بامداد چهارشنبه گزارش دادهاند.