ویدئویی از یک انفجار در شهرستان لامرد که اِن‌بی‌سی نیوز آن را راستی‌آزمایی کرده است، نشان می‌دهد نهم اسفند، در نخستین روز عملیات خشم حماسی در ایران، موشکی به یک زمین ورزشی در نزدیکی یک مدرسه اصابت کرد، به گوی بزرگی از آتش نارنجی بدل شد و ترکش‌هایی را به محدوده‌ای که معمولا محل حضور دانش‌آموزان است، پرتاب کرد.

این رسانه تاکید کرده است که با قرار دادن داده‌های حاصل از این ویدیو در کنار حمله به مدرسه‌ای دخترانه در مینا در نخستین روز جنگ و همین‌طور حمله‌ای دیگر در قزوین که با فاصله‌ای بسیار اندک از مدرسه پسرانه اتفاق افتاد، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه برنامه‌ریزی و دقت اهداف در این حملات نظامی مطرح شده است.

ان‌بی‌سی به نقل از جفری لوئیس، مدیر برنامه «عدم اشاعه شرق آسیا» موسسه میدلبری در کالیفرنیا که بر پژوهش درباره سلاح‌های هسته‌ای و نظامی متمرکز است، نوشت که موشک دیده‌شده در این ویدئو احتمالا از نوع «موشک حمله دقیق» (PrSM) است؛ موشکی دوربرد که به گفته شرکت سازنده، لاکهید مارتین، برای افزایش برد، دقت و قدرت تخریب طراحی شده است.