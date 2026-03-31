هگست: تنگه هرمز فقط مسئله آمریکا نیست و دیگر کشورها باید از خود دفاع کنند
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد: «تنگه هرمز فقط مسئله آمریکا نیست و دیگر کشورها باید از خود دفاع کنند. کشورها نمیتوانند فقط پرچم داشته باشند، باید سلاح داشته باشند و برای خود بجنگند.»
او با بیان این که «الان کشتیهای بیشتری از تنگه هرمز عبور میکنند»، افزود: «ترامپ گفته یا باید تنگه باز بشه یا طور دیگری رفتار میکنیم.»
هگست گفت: «قرار بود یک نیروی دریایی سلطنتی وارد عمل شود اما هنوز وارد نشده است.»
وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد: «مذاکرات با ایران جدی است و از آن استقبال میکنیم اما همزمان با بمب هم مذاکره میکنیم تا بدانند توافق برایشان بهتر است.»
او در زمینه اعزام نیروهای زمینی به ایران نیز گفت: «هیچ گزینهای از جمله اعزام نیروی زمینی را از پیش فاش نمیکنیم و دلیلی برای بیاعتمادی به ترامپ وجود ندارد. دشمن میداند که ما چندین گزینه برای اعزام نیروی زمینی داریم و اگر لازم باشد این کار را میکنیم و اگر لازم نباشد نمیکنیم.»
هگست تاکید کرد: «رییس جمهوری گفته که ما از عراق درس گرفتیم و آن اشتباهات را تکرار نمیکنیم.»
او گفت: «به دشمن نمیگوییم چه زمانی چه کاری انجام میدهیم و زمان پایان حملات را اعلام نمیکنیم. چهار تا شش هفته یا هر بازهای مطرح نیست و تا رسیدن به اهدافمان ادامه میدهیم.»