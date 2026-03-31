ترامپ: آمریکا ظرف ۲ تا ۳ هفته از ایران خارج خواهد شد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، عصر ۱۱ فروردین به وقت شرق آمریکا در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا «خیلی زود، ظرف دو تا سه هفته» از ایران خارج خواهد شد. او تاکید کرد که خروج از این جنگ الزاما با توافق با جمهوری اسلامی همراه نخواهد بود.
او بار دیگر تاکید کرد که «حکومت در ایران هماکنون تغییر کرده و این گروه جدید که بر سر کار آمده خیلی بهتر از حکومت قبلی است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به توافق با مقامهای کنونی حکومت ایران پیشنیازی برای پایان دادن به این درگیری از سوی آمریکاست، گفت: «آنها نیازی به توافق با من ندارند. البته میخواهند توافق کنند. اما شرط پایان دادن به این عملیات این است که ایران به عصر حجر بازگردانده شود و دیگر نتواند بهزودی به سلاح هستهای دست یابد.»
او همچنین افزود که حکومت ایران اکنون نیروی دریایی و هوایی ندارد و شاید ظرف ۱۵ سال دوباره بتواند به سلاح هستهای برسد، اما آنوقت یک رییسجمهوری مثل من باید جلوی آنها را بگیرد.»