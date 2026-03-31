آسوشیتدپرس: آمریکا نسبت به مذاکرات غیرمستقیم و انتخاب پاکستان بدبین است
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامهایی آمریکایی نوشت که هرچند آمریکا از تمایل پاکستان برای کمک به میانجیگری در بحران ایران استقبال کردند، اما اکنون نسبت به مذاکرات غیرمستقیم با ایران و انتخاب اسلامآباد بهعنوان محل برگزاری گفتوگوها بدبین شدهاند.
این مقامها که به دلیل حساسیت تلاشهای دیپلماتیک نخواستند نامشان فاش شود، گفتند تجربه استفاده از عمان بهعنوان میانجی پیش از جنگ نشان داده که این روش کارآمد نیست و اگر بتوان مذاکرات مستقیم را آغاز کرد، بسیار موثرتر خواهد بود.
بر اساس این گزارش که شامگاه سهشنبه ۱۱ فروردین منتشر شد، این مقامها همچنین نسبت به انتخاب اسلامآباد بهعنوان محل برگزاری مذاکرات احتمالی آینده، به دلیل خطرات امنیتی ابراز تردید کردند. آنها گفتهاند که سفر به این شهر مستلزم پرواز بر فراز یکی از دو منطقه جنگی روسیه-اوکراین یا خاورمیانه است، یا باید یک مسیر بسیار طولانی انتخاب شود.
یک دیپلمات سازمان ملل که با این مذاکرات آشناست و او نیز به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، این خطر را با توجه به نزدیکی پاکستان به ایران تایید کرد، اما افزود که چون این کشور جنوب آسیا یکی از معدود کشورهای منطقه است که پایگاه هوایی آمریکا در آن وجود ندارد، میتواند گزینهای امنتر باشد.