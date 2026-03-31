آسوشیتدپرس: سومین ناو هواپیمابر آمریکا به جنگ در خاورمیانه میپیوندد
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که ناو هواپیمابر یواِساِس جورج بوش روز سهشنبه مستقر شد و قرار است به خاورمیانه برود.
در حال حاضر دو ناو هواپیمابر جرالد فورد و آبراهام لینکلن در منطقه هستند. ناو فورد در نخستین روزهای جنگ آسیب دید و اکنون در حال تعمیر است و در یک پایگاه دریایی در نزدیک جزیره کرت پهلو گرفته است.
این مقامات که به شرط ناشناس ماندن با این خبرگزاری درباره برنامههای حساس نظامی صحبت کردند، خاطرنشان کردند که برنامههای استقرار کشتیها همیشه در معرض تغییر است.