ترامپ: تلاش برای وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز را کنار نمیگذاریم
دونالد ترامپ به سیبیاس نیوز گفت: «فعلا آماده نیست تلاش برای وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز را کنار بگذارد.»
ترامپ افزود: «در مقطعی این کار را خواهم کرد، اما هنوز نه. کشورها باید وارد شوند و خودشان مسئولیت را بر عهده بگیرند. جمهوری اسلامی عملا درهم شکسته شده اما آنها باید کار خودشان را انجام دهند.»
او همچنین با وجود ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتیها و زیرساختهای کشورهای خلیج فارس، بار دیگر گفت «هیچ تهدید واقعی» در تنگه هرمز وجود ندارد.