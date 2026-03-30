دولت استرالیا برای سه ماه مالیات سوخت و گازوئیل را به نصف کاهش داد
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، دوشنبه اعلام کرد که این کشور برای سه ماه مالیات سوخت و گازوئیل را به نصف کاهش خواهد داد تا هزینههایی را که به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران افزایش یافته است، کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در یک نشست رسانهای در شهر کانبرا گفت که کاهش ۵۰ درصدی مالیات، که به عنوان مالیات غیرمستقیم سوخت شناخته میشود، هزینه سوخت را ۲۶.۳ سنت استرالیا در هر لیتر کاهش میدهد.
آلبانیزی افزود: «ما درک میکنیم که فشارهای هزینهای برای مردم بسیار واقعی است، زیرا تأثیر جنگ در آن سوی جهان، اینجا خود را نشان میدهد.»
به نوشته رویترز، دولت استرالیا همچنین هزینه استفاده از وسایل نقلیه سنگین توسط کاربران جاده را به مدت سه ماه متوقف خواهد کرد.
انتظار میرود این اقدامات برای دولت ۲.۵۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۷۵ میلیارد دلار) هزینه داشته باشد.