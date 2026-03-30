در پی تهدیدات جمهوری اسلامی، دانشگاه آمریکایی ایروان به آموزش آنلاین روی آورد
دانشگاه آمریکایی ارمنستان در شهر ایروان با انتشار بیانیهای اعلام کرد تمامی کلاسهای این مرکز آموشی در روز دوشنبه بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
این تصمیم پس از «تهدیدهای ایران برای هدف قرار دادن دانشگاههای آمریکایی» در خاورمیانه اتخاذ شده است.
بر اساس این بیانیه، دانشگاه آمریکایی ایروان «هیچ تهدید مستقیمی» دریافت نکرده، با این حال، این اقدام را «از روی احتیاط» انجام داده است.
پیشتر دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه آمریکایی مدبا در اردن تصمیمات مشابهی اتخاذ کرده بودند.