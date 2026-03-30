اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشستی خبری اعلام کرد از زمان آخرین دور مذاکرات تاکنون، هیچ گفت‌وگوی مستقیمی با ایالات متحده انجام نشده است.

به گفته او، پیام‌هایی درباره تمایل آمریکا به مذاکره از طریق واسطه‌هایی از جمله پاکستان دریافت شده است.

او ادامه داد درخواست‌های ایالات متحده که از طریق میانجی‌ها منتقل شده، «زیاده‌خواهانه، غیرواقع‌بینانه و غیرمنطقی» بوده‌اند.

بقایی افزود دستگاه «دیپلماسی» همراه با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «وظایف خود را پیش می‌برند».