کشته شدن علی خسروی، عضو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
خبرگزاری فارس گزارش داد علی خسروی، از اعضای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده است.
خبرگزاری فارس گزارش داد علی خسروی، از اعضای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جعفر جاویدی، معترض ۲۹ ساله، ۱۸ دیماه هنگام کمک به مجروحان با شلیک نیروهای سرکوبگر در مشهد کشته شد.
به گفته شاهدان، پس از اصابت گلوله به جاویدی، یک آتشنشان به نام حمید مهدوی که خود او نیز ساعاتی بعد کشته شد، او را بر دوش گرفت و از محل دور کرد.
فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره جزییات این خبر توضیح میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در اظهارنظری جدید، بار دیگر بر موفقیت عملیات نظامی آمریکا در ایران تاکید کرد و گفت: «تغییر در رژیم ایران رخ داده است.»
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این باره توضیح میدهد.
استانداری خوزستان اعلام کرد ساعت پنج بامداد دو نقطه در امیدیه هدف قرار گرفت.
این نهاد همچنین از حمله به نقاطی در خرمشهر و بهبهان خبر داد.
پایگاه خبری دیدهبان ایران نیز گزارش داد صدای انفجار و پرواز جنگنده در تهران به گوش رسیده است.
مارگاریتا روبلس، وزیر دفاع اسپانیا، دوشنبه ۱۰ فروردین اعلام کرد این کشور حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای آمریکایی که در عملیات نظامی در ایران مشارکت دارند، میبندد.
این اقدام نسبت به تصمیم قبلی مادرید برای جلوگیری از استفاده ایالات متحده از پایگاههای مشترک نظامی، یک گام فراتر به شمار میرود.
وزیر دفاع اسپانیا گفت: «ما اجازه استفاده از پایگاههای نظامی یا حریم هوایی خود را برای اقداماتی که با جنگ در ایران مرتبط است، نمیدهیم.»
روزنامه الپائیس نوشت این تصمیم شامل شرایط اضطراری نمیشود.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی مکتوب منتسب به او، کشته شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، را «تبریک و تسلیت» گفت.
خامنهای در این پیام، تنگسیری را «سرباز ایران و پاسدار اسلام» خواند و مناقشه کنونی را «جنگ تحمیلی سوم» توصیف کرد.
این پیام در حالی منتشر شد که هیچ نشانهای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی خامنهای در دسترس نیست.