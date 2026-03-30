سولههای ویرانشده صباباتری در جاده آدران-شهریار
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، ویرانی سولههای صباباتری را در جاده آدران-شهریار به تصویر کشید.
او گفت: «ترامپ تقریبا همهجا را زده و چیزی به براندازی این رژیم باقی نمانده است.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سهشنبه فروردین برای بررسی چگونگی مواجهه با اختلال در بازارهای جهانی انرژی بهدلیل جنگ ایران گفتوگو خواهند کرد.
ارتش سوریه اعلام کرد حمله پهپادی گسترده به پایگاههای این کشور در نزدیکی مرز با عراق دفع شده است.
در سوی دیگر، وزارت دفاع عراق اعلام کرد پایگاه هوایی محمد علاء هدف حمله راکتی قرار گرفته و یک هواپیمای آنتونوف۱۳۲ نابود شده است.
تاکنون گزارشی درباره تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.
وزارت دفاع عراق هویت عاملان این حمله را اعلام نکرد.
ایرانیان خارج از کشور همچنان به حمایت خود از مردم ایران و انقلاب ملی ادامه میدهند.
شهروندان ایرانی مقیم بروکسل یکشنبه برای دوازدهمین هفته متوالی در پایتخت بلژیک تجمع کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «در ایران، تغییر در رژیم رخ داده است.»
ترامپ افزود واشینگتن با طیف جدیدی از مذاکرهکنندگان در ایران وارد گفتوگو شده که طرح ۱۵ مادهای او را «کموبیش» پذیرفتهاند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، اعلام کرد بیش از ۷۲۰ ساعت از زمانی که ایران از اینترنت جهانی جدا شده، میگذرد و این قطعی سراسری اکنون به روز سیویکم رسیده است.
این نهاد افزود با کشیده شدن این وضعیت به ماه دوم، فضای خالی ناشی از نبود اطلاعات بیش از پیش با «اخبار نادرست و پروپاگاندا هم در داخل کشور و هم در سطح بینالمللی» پر میشود.