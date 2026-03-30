بقایی: مواضع روسیه و چین در قبال جنگ ایران را رصد میکنیم
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد روسیه و چین در قبال جنگ ایران گفت: «مواضع کشورها را رصد میکنیم و حتما رویکردهای آنان متقابلا در رویکرد ما اثر خواهد داشت.»
او ادامه داد: «موضعگیری کشورها حتما در شکل گیری معادلات آینده تاثیر دارند. اگر کشورها بیتفاوتی پیشه کنند، تبعاتش دامنگیر همه خواهد شد.»
بقایی همچنین علیه تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را «جنایت» خواند و افزود: «بیتفاوتی آژانس و رافائل گروسی تاسفبار است.»