پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال و گزارشرسانهها در ایران از ادامه پرواز جنگندهها و شنیده شدن صدای انفجارها در تهران و برخی دیگر از شهرها حکایت دارد.
بر اساس پیامهای مخاطبان از تهران، شامگاه یکشنبه نهم فروردین، صدای پرواز جنگندهها در محدوده حسینآباد و هروی در ارتفاع پایین شنیده شد. همچنین منطقه پارچین هدف قرار گرفت.
بر اساس این پیامها، در بامداد دوشنبه دهم فروردین، صدای جنگندهها با ارتفاع بسیار پایین در محدوده میدان سلماس یوسفآباد شنیده شد، و در خیابان فدائیان اسلام، انفجار شدید موجب شکستن شیشههای منازل اطراف محل انفجار شد.
همچنین محدوده بلوار دهحقی و میدان شاهد هدف قرار گرفت و چند حمله انجام شد.انفجار شدید در محدوده حکیمیه و انفجار در جنوبشرق تهران نیز در پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال مورد اشاره قرار گرفته است.
در نارمک نیز صدای جنگندهها که در ارتفاع پایین پرواز میکردند، شنیده شد.
علاوه بر این، قطعی گسترده برق در تهران تا نیمه شب ادامه داشته است.
همچنین در کرج، قطعی گسترده برق در سطح شهر گزارش شده است.
بر اساس پیام یکی از مخاطبان، شامگاه یکشنبه صدای پرواز جنگندهها، فعالیت پدافند، و انفجار در شهر زاهدان شنیده شد. یکی دیگر از مخاطبان در استان سیستانو بلوچستان از شنیده شدن صدای چهار انفجار در چابهار خبر داد.
یک مخاطب هم نوشت که صدای ۱۲ انفجار در بندرعباس شنیده شد.
بر اساس پیامهای مخاطبان، صدای انفجارهای متعدد از اطراف شهر ساری شنیده شد و در کلاردشت، چند جنگنده در آسمان پرواز کردند.
یک مخاطب نیز از وقوع انفجار در اطراف بزرگراه قم خبر داد و مخاطب دیگری از رباطکریم در استان تهران نوشت یک سوله در کنار کارخانه صبا باتری در جاده شهریار-ادران هدف قرار گرفت و آتشسوزی و دود غلیظ ایجاد شد.
علاوه بر این، در تبریز صدای پرواز جنگندهها و چند انفجار بزرگ همراه با صدای فعالیت پدافند شنیده شده است.
رسانهها درایران نیز از صدای پرواز جنگنده و دو انفجار در شیراز خبر دادند و نوشتند «به یک ساختمان مسکونی در محدوده ایرانزمین حصارک کرج» حمله شد ولی این حمله تلفاتی به همراه نداشته است.
به نوشته این رسانهها، انفجارهای پی در پی در تهران شنیده شده است.
به نوشته کانال تلگرامی اسکاننیوز، مناطقی که در تهران هدف قرار گرفتهاند، «خیابان لنگری در منطقه یک، محدوده شیان در منطقه چهار، بوستان سرخهحصار در منطقه ۱۳، حوالی قصر فیروزه در منطقه ۱۵ و محدوده چوگان و حوالی بیمارستان صنیعخانی در منطقه ۲۱» بودهاند.
رسانهها همچنین از شنیده شدن صدای جنگندهها در قم و شهریار خبر دادند.