یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، در تجمع ایرانیان مقابل کنگره آمریکا گفت: «آزادی برای مردم ایران به این معناست که بتوانند آزادانه حرف بزنند و خواسته‌هایشان را بیان کنند.»

او افزود: «صلح واقعی در خاورمیانه زمانی شکل می‌گیرد که قدرت از دیکتاتورها به مردم منتقل شود. تروریسم و بی‌ثباتی نتیجه استمرار چنین ساختارهایی است و آثار آن فراتر از مرزها نیز دیده می‌شود.»

یاسمین پهلوی همچنین گفت: «زمستان تاریک در حال پایان است و شیر و خورشید در حال برخاستن است. ما آینده خود را پس خواهیم گرفت و نوروز را در یک ایران آزاد جشن خواهیم گرفت.»