یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت که جنگ این کشور و آمریکا با جمهوری اسلام باید تا زمانی ادامه یابد که توان جمهوری اسلامی تا حدی که مردم ایران بتوانند قیام و حکومت را سرنگون کند، ادامه یابد.

او یک‌شنبه ۲ فروردین به این رسانه گفت: «این کارزار زمانی پایان خواهد یافت که دیگر هیچ نهادی در تهران وجود نداشته باشد که بتواند منطقه را تهدید کند.»

لایتر افزود: «به نظر من حضور نیرو در میدان لازم است، اما این باید نیروهای ایرانی باشند و فکر می‌کنم این اتفاق در راه است.»

او وضعیت جاری در ایران را با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط حکومت کمونیستی رومانی در اواخر دهه ۱۹۸۰ مقایسه کرد: «یک نقطه انفجار وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌دانست چه زمانی اتحاد جماهیر شوروی فرو می‌پاشد یا رومانیایی‌ها چه زمانی از اسلحه‌های خود علیه دولت‌شان استفاده می‌کنند. اما بالاخره این اتفاق افتاد. اگر ما آنها [جمهوری اسلامی] را به اندازه کافی تضعیف کنیم، مردم ایران خواهند گفت دیگر بس است و یک نظام متفاوت می‌خواهند.»

لایتر افزود: «آنچه اکنون باید بر آن تمرکز کنیم، تضعیف این حکومت تا جایی است که دیگر هیچ قدرتی برایش باقی نماند. امیدواریم این روند به آن نقطه انفجار منجر شود که مردم بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. تمرکز ما باید بر تضعیف این حکومت تا حدی باشد که دیگر تهدیدی برای ما، منطقه و جهان نباشد.»

او گفت چنین نتیجه‌ای می‌تواند از طریق حملات هوایی آمریکا و اسرائیل حاصل شود.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: «این کارزار قرار نیست تا ابد ادامه پیدا کند.»