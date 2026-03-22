ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی: ۲۵ سرباز دشمن دستگیر شدند
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیهای مدعی شد که «۲۵ نفر از سربازان» اسرائیل دستگیر و ۱۵ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
در این بیانیه که عصر یکشنبه دوم فروردین به وقت ایران منتشر شد، آمده است: «۲۳ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونیستی در استان مرکزی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین یک هسته دو نفره در استان گلستان که با طراحی نقشهای در صدد خلع سلام ماموران یک مرکز و پس از آن حمله به مراکز انتظامی به قصد بهدست آوردن سلاح و مهمات بیشتر بودند، شناسایی و بازداشت شدند.»
وزارت اطلاعات این افراد را به «ارتباط با ستاد رسانهای» اسرائیل و «ارسال مختصات اماکن نظامی و محل استقرار نیروهای حافظ امنیت» برای ایراناینترنشنال، «ارتباط با گروهکهای تروریستی تجزیهطلب» متهم کرد.