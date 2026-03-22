وزیر خزانهداری آمریکا: ترامپ از تنها زبانی که حکومت ایران میفهمد استفاده میکند
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، گفت دونالد ترامپ با تهدید به نابودی نیروگاههای ایران در صورت باز نکردن کامل تنگه هرمز از سوی تهران، از «تنها زبانی که ایرانیها میفهمند» استفاده میکند.
بسنت در گفتوگو با شبکه اِنبیسی گفت ترامپ «هر اقدامی که لازم باشد» برای دستیابی به اهداف خود در جنگ با جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
از او درباره اظهارنظر هفته گذشته پرسیده شد که ترامپ در حال بررسی «کاهش تدریجی» عملیات نظامی است و اینکه آیا اکنون در حال تشدید درگیری است یا نه.
بسنت در پاسخ گفت: «این دو با هم تناقضی ندارند. گاهی برای کاهش تنش، باید آن را افزایش داد.»