گروه بینالمللی بحران: اعتماد میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی از میان رفته است
یاسمین فاروق، مدیر پروژه خلیج فارس و شبهجزیره عربی در گروه بینالمللی بحران، در گفتوگو با الجزیره گفت که اعتماد میان کشورهای خلیج فارس و ایران از بین رفته است.
او اعلام «عنصر نامطلوب» بودن وابستگان نظامی و دیپلماتهای جمهوری اسلامی در قطر، عربستان سعودی و امارات اقدامی «مهم» خواند، هرچند برخی کشورها مانند عمان، مصر و ترکیه همچنان تلاش میکنند نقش میانجی را ایفا کنند.
فاروق تاکید کرد که نبود اعتماد، «نهتنها بر زمان پایان این جنگ، بلکه بر نوع مذاکراتی که پس از آن شکل خواهد گرفت نیز تاثیر خواهد گذاشت.»
به گفته او، در میان مقامهای کشورهای خلیج فارس نوعی آگاهی وجود دارد برای نشان دادن مقاومت و خویشتنداری، زیرا میخواهند نشان دهند که راهبرد ایران نتیجهبخش نخواهد بود.