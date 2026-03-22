نام سه نظامی ترکیه که در سانحه سقوط هلیکوپتر در قطر کشته شدند، اعلام شد
یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در بیانیهای نام سه نظامی این کشور را که در جریان سقوط یک هلیکوپتر در قطر کشته شدند، اعلام و آنها را «قهرمانان میهن» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: «سینان تاشتکین، ستوان ارشد، سلیمان جمره و اسماعیل انسجان همراه با یکی از تکنسینهای شرکت آسلسان در پی سقوط یک هلیکوپتر متعلق به نیروهای مسلح قطر، در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۶ به شهادت رسیدند.»
این وزارتخانه پیشتر اعلام کرده بود که هلیکوپتر به دلیل مشکل فنی حین پرواز آموزشی سقوط کرده است. همزمان مقامهای قطر اعلام کردند که بررسیهایی برای تعیین علت دقیق سقوط در جریان است.
در این سانحه چهار نظامی قطری نیز جان باختند.