ایست بازرسی نیروهای مسلح بسیجی در اکباتان
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «چند نیروی بسیجی مسلح در اکباتان، زیر پل ابوالحسن ابراهیمی ایست بازرسی برپا کردهاند و خودروها را بازرسی میکنند.»
بیست و یکمین روز جنگ، همزمان با آخرین روز سال ۱۴۰۴ در حالی فرا رسید که قطع اینترنت در ایران به بیش از ۴۸۰ ساعت رسیده و تنها راه ارتباطی، پیامهای مخاطبان و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال است که همگی از ادامه حملات در نقاط مختلف کشور حکایت دارند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، پایگاه هوایی بندرعباس و سایت موشکی برازجان جمعه ۲۹ اسفند هدف حمله قرار گرفتند.
گزارش دیگری حاکی است سایت موشکی چمران در شهرستان جم استان بوشهر نیز ظهر جمعه بمباران شده است.
ویدیویی که بعدازظهر ۲۹ اسفند از منطقه نظامی شیراز و حوالی فرودگاه ارسال شده، دود ناشی از چند انفجار را نشان میدهد.
همزمان با ادامه درگیریها، از شهرهای مختلف ایران خبرهایی درباره شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها و وقوع انفجار منتشر شده است.
به گفته مخاطبان، در نورآباد ممسنی صدای جنگندهها شنیده شده و در یزد صدای انفجار همراه با مشاهده نوری در آسمان گزارش شده است.
در بوشهر نیز یک انفجار شنیده شده و در بندرعباس چهار انفجار بزرگ گزارش شده است.
یک شهروند اصفهانی در ویدیویی که به ایراناینترنشنال فرستاده، از حملات بامداد جمعه و لرزش خانه خود خبر داده است.
در سمنان نیز گزارشهایی از هدف قرار گرفتن پایگاه بسیج امیرکبیر و سپاه آلمحمد پیش از پل جهاد منتشر شده و گفته شده صبح جمعه سه نقطه در این شهر هدف حمله قرار گرفته است.
همچنین بر اساس پیامهای رسیده، صبح جمعه صدای دو انفجار مهیب در اهواز شنیده شده و حوالی ساعت ۱۰ صبح نیز در مناطق کوروش و شیبان این شهر صدای انفجارهای شدید گزارش شده است.
در یک ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال انفجار شدیدی در پایگاه سپاه پاسداران کرمان در شامگاه پنجشنبه ۲۸ اسفندماه رخ میدهد.
در منطقه سرخون استان چهارمحال و بختیاری نیز عبور چند جنگنده و وقوع حدود پنج انفجار همراه با لرزش گزارش شده و در شاهینشهر هم بامداد جمعه صدای جنگندهها و سپس یک انفجار مهیب شنیده شده است.
جزییات پیامهای رسیده از مخاطبان از تحولات بیستمین روز جنگ در ایران:
شیراز (استان فارس): ساعت ۹:۵۵ محدوده میدان معلم هدف قرار گرفت و صدای انفجار شدید شنیده شد.
تبریز (آذربایجان شرقی): حدود ساعت ۰۰:۱۵ بامداد پرواز مداوم جنگندهها در آسمان شهر گزارش شد.
قرچک (تهران): ساعت ۴:۳۰ بامداد صدای چندین انفجار شدید شنیده شد.
شهرری (تهران): ساعت ۴:۲۳ چندین صدای انفجار شدید گزارش شد.
کرمان (استان کرمان): ساعت ۳:۵۸ بامداد صدای انفجارهای پیاپی شنیده شد.
شهرضا (استان اصفهان): در پی یک انفجار، لرزش شدید در منازل احساس شد.
یزد (استان یزد): حدود ساعت ۱ بامداد منطقه پشت پارک کوهستان هدف قرار گرفت.
کرج (استان البرز): ساعت ۴:۱۹ بامداد یک صدای انفجار در محدوده مهرویلا شنیده شد.
اصفهان (استان اصفهان): ساعت ۰۲:۰۰ در بهارستان ۴ تا ۵ صدای انفجار شدید شنیده شد و پادگان و لانچرها هدف قرار گرفتند.
شیراز (استان فارس): استقرار نیروهای سرکوب در چند نقطه از جمله مدارس امام رضا، مسجد رقیه در بلوار فدک و نمایشگاه بینالمللی شهرک گلستان گزارش شد.
تهران (استان تهران): ساعت ۰۴:۲۵ صدای انفجارهای متعدد از سمت شمالشرق شهر شنیده شد.
تهران (استان تهران): ساعت ۰۵:۰۰ از حدود نیم ساعت پیش شرق تهران هدف حملات سنگین قرار گرفت؛ پدافندهای دستی در لویزان و حکیمیه اقدام به شلیک کردند و صدای انفجارهای متعدد شنیده شد.
سمنان (استان سمنان):صبح جمعه سه نقطه در شهر هدف قرار گرفت.
شیراز (استان فارس): ساعت ۱۲:۱۸ چند موشک از شهر شلیک شد.
کرج (استان البرز): ساعت ۰۴:۲۰ بامداد در مهر ویلا، خیابان ابوریحان شرقی یک ساختمان چهار طبقه هدف قرار گرفت.
سمنان (استان سمنان): سپاه المحمد پیش از پل جهاد و پایگاه بسیج امیرکبیر هدف قرار گرفتند.
شهمیرزاد (استان سمنان):: خوابگاه پاسداران در کلاهدوز هدف قرار گرفت.
بندرعباس (استان هرمزگان): ساعت ۱۲:۳۰ پایگاه هوایی هدف قرار گرفت و صدای چهار انفجار بزرگ شنیده شد.
بوشهر (استان بوشهر): ساعت ۱۲:۳۰ صدای یک انفجار در شهر شنیده شد.
یزد (استان یزد): ساعت ۱۱:۳۰ صدای انفجار شنیده شد و پس از آن نور در آسمان دیده شد.
نورآباد ممسنی (استان فارس): ساعت ۱۰:۰۰ صدای پرواز جنگندهها در آسمان شنیده شد.
دیگر تحولات بیستمین روز جنگ با ایران
بر اساس گزارشها در این روز ، بندر لنگه هدف حمله قرار گرفته و آتشسوزی در اسکله این بندر رخ داد.
در عرصه بینالمللی، اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال بررسی طرحهایی برای تصرف یا محاصره جزیره خارک است تا از این طریق جمهوری اسلامی را برای بازگشایی تنگه هرمز تحت فشار قرار دهد.
همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای کشته شدن علیمحمد نایینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی این نهاد را تایید کرد.
در این روز شاهزاده رضا پهلوی نیز در یادداشتی در روزنامه الشرق طرحی برای دوران پس از سقوط جمهوری اسلامی ارائه کرد و از کشورهای عربی خواست از «گذار برنامهریزیشده در ایران» حمایت کنند.
در منطقه خلیج فارس، وزارت دفاع عربستان سعودی از رهگیری و انهدام ۱۸ پهپاد خبر داد. در بحرین نیز صدای انفجار شنیده شد و گزارش شده سقوط ترکش به آتشسوزی محدود انجامیده است.
یک شهروند جمعه ۲۹ اسفند ویدیویی از استقرار ایست بازرسی بسیج در بلوار اردستانی ارسال کرده است.
طی روزهای اخیر ایستبازرسیها هدف حمله پهپادی قرار گرفتهاند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، از حضور نیروهای امنیتی، برپایی ایستهای بازرسی و شنیده شدن صدای انفجار در نقاط گوناگون کشور حکایت دارند.
یکی از مخاطبان پنجشنبه ۲۸ اسفند خبر داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ماشینهای سرکوب مشکی از سه روز گذشته در مدرسه دخترانه ابوعلی سینا در غرب تهران مستقر شدهاند.
او نشانی دقیق این مدرسه را چهارراه خسرو جنوبی، روبهروی دانشکده نفت عنوان کرد.
در پیام دیگری آمده است کلانتری فاز ۱۱ پردیس تهران در ابتدای بلوار ابتکار تخلیه شده و نیروهای حکومت به یک پارکینگ عمومی در همان منطقه منتقل شدهاند و اکنون در یک کیوسک حضور دارند.
او افزود روبهروی محل سابق کلانتری، یک پایگاه بسیج قرار دارد که تابلوهای آن برداشته شدهاند، اما نیروها همچنان با تجهیزات در آن مستقر هستند.
به گفته این شهروند، در پشت این پایگاه نیز یک مجموعه ورزشی واقع شده که داخل آن تجهیزات سرکوب نگهداری میشود.
مخاطب دیگری از تهران خبر داد از ۲۸ اسفند، زیر پلی در مقابل ایرانمال یک ایست بازرسی برپا شده است.
بر اساس گزارشها، نیروهای سپاه پاسداران در خیابان دکتر قریب، مقابل بیمارستان خمینی، طی دو شب اخیر ایست بازرسی برقرار کردهاند.
در اتوبان باقری (شمال) زیر پل زینالدین، بلوار کاشانی جنب مسجد رضا و مسجد امام علی منطقه شهران پس از فلکه دوم نیز ایست بازرسی به چشم میخورد.
همچنین نیروها و خودروهای موسوم به «ضد شورش» زیر پل حافظ مستقر شدهاند.
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقامهای جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاهها و مراکز درمانی منتشر شده است.
ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آنکه در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی است.
پیامهای بسیاری نیز از سایر نقاط ایران به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
خرمآباد (استان لرستان): نیروهای جمهوری اسلامی بر سر مزار جاویدنامان حضور یافتهاند و میکوشند افرادی را که برای گرامیداشت یاد آنان در آخرین پنجشنبه سال راهی این محل شدهاند، شناسایی کنند.
شیراز (استان فارس): زیر پل چهارراه زندان، حدود ۵ نیرو با فاصله کم از یکدیگر در یک خط مستقر شدهاند.
به گفته شهروندی دیگر، ورودی شهر از سمت جاده بوشهر ایست بازرسی در زیر پل برقرار شده است.
کیش (استان هرمزگان): نیروهای انتظامی ظاهر خودروهای خود را تغییر داده و بدون چراغ گردان در سطح شهر تردد میکنند.
بهبهان (استان خوزستان): در ورودی شهر، محدوده «دانشگاه خاتمالانبیا»، ایست بازرسی سنگین برپا شده است.
شهرقدس (استان تهران): در مسیر ورودی از کمربندی شهریار، مقابل امامزاده «حضرتین»، ایست بازرسی بسیج برقرار است و نیروهای سرکوب داخل امامزاده مستقر شدهاند.
جاده خوی به ماکو (آذربایجان غربی): نیروهای سپاه پاسداران در ورودی شهر قرهضیاالدین ایست بازرسی برقرار کردهاند.
ارومیه (آذربایجان غربی): ابتدای جاده سرو، کنار دانشگاه، ایست بازرسی مستقر شده است.
گلسار (استان البرز): در ورودی گلسار در جاده قدیم قزوین-کرج و همچنین اتوبان قزوین-کرج بعد از هشتگرد، ایستهای بازرسی شبانه از ساعت ۲۰ تا ۲۱ برپا هستند.
هشتگرد (استان البرز): ایست بازرسی بین دو نقطه جابهجا میشود؛ روزها در میدان ولیعصر (ورودی بلوار کارگر) و شبها در بلوار مصلی.
بهشت سکینه کرج (استان البرز): در پنجشنبه پایانی سال، حضور نیروهای امنیتی بسیار گسترده بود. از ابتدای اتوبان تا ورودی آرامستان و مقابل در اصلی، ایستهای بازرسی در سه نقطه مستقر شده بودند.
حتی در کنار سه دستفروش گل در مسیر نیز افرادی با لباس شخصی و سلاح کمری دیده میشدند.
همچنین بر بام ساختمان سرویس بهداشتی نزدیک زمین بازی کودکان، فردی سیاهپوش با صورت پوشیده مستقر بود که بهنظر میرسید نقش تکتیرانداز داشته باشد.
کرمانشاه (استان کرمانشاه): در بلوار طاقبستان (محدوده گروه طالبی و فرهنگیان فاز ۲) ایستهای بازرسی متعدد و مسلح برپا شدهاند.
رشت (استان گیلان): در ورودیهای شهر ایست بازرسی شبانه برقرار است.
در داخل شهر نیز در میدانهای معلم، مادر، رازی و توحید گلسار، حضور نیروهای لباسشخصی گزارش شده است.
ادامه حملات به نقاط مختلف ایران
اسرائیل در روزهای اخیر کوشیده است با هدف قرار دادن مقرهای نظامی و انتظامی و ایستهای بازرسی در سطح شهرها، توان سرکوب جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل، ۲۷ اسفند با انتشار یک پیام ویدیویی تاکید کرد حملات این کشور به ایستهای بازرسی بسیج در ایران ادامه خواهد یافت.
او خطاب به نیروهای سرکوب گفت: «هیچ نقطه اختفایی برای شما پناهگاه نخواهد بود. سوءاستفاده شرمآور شما از شهروندان ایران بهعنوان سپر انسانی تضمینی برای امنیت شما نیست.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات امروز در مناطق مختلف کشور گزارش کردند.
قشم (استان هرمزگان): ساعت ۱۵:۰۰ دو انفجار پیاپی در جزیره قشم شنیده شد.
تهران: ساعت ۰۸:۳۰ صبح در تهرانپارس و ساعت ۰۹:۴۰صبح در غرب تهران صدای انفجار به گوش رسید.
اهواز (استان خوزستان): ساعت ۰۵:۳۰ و ۰۶:۳۰ انفجارهایی در محدوده گلستان رخ داد.
ساری (استان مازندران): ساعت ۰۵:۰۰ صدای انفجار به گوش رسید.
فومن (استان گیلان): ساعت ۰۵:۰۰ صدای انفجار شنیده شد.
حوالی بندرعباس (استان هرمزگان): یکی از مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در روستای شهرو در صبح پنجشنبه خبر داد.