اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) در یک هشدار امنیتی اعلام کرد که عوامل سایبری وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از تلگرام بهعنوان زیرساخت فرماندهی و کنترل برای ارسال بدافزار علیه مخالفان ایرانی، روزنامهنگاران منتقد و گروههای اپوزیسیون در سراسر جهان استفاده میکنند.
بر اساس این گزارش، این بدافزارها با هدف جمعآوری اطلاعات، افشای دادهها و آسیب به اعتبار افراد هدف به کار گرفته شدهاند. افبیآی با اشاره به شرایط پرتنش کنونی در خاورمیانه، نسبت به ادامه این فعالیتها هشدار داده و جزئیاتی از شیوهها و تاکتیکهای مورد استفاده در این کارزار سایبری منتشر کرده است.