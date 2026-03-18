روسیه و جمهوری اسلامی حمله در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر را تایید کردند
خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت روساتم، گزارش داد که سهشنبه ۲۶ اسفند حملهای در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر رخ داده است. به گفته مقامهای روسیه این حمله خسارت جانی یا نشت مواد اتمی به دنبال نداشت.
لیخاچف گفت: «در پی یک حمله، منطقهای در نزدیکی ساختمان خدمات مترولوژی در محوطه نیروگاه هستهای بوشهر، در نزدیکی واحد فعال نیروگاه، هدف قرار گرفت.»
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای مرتبط با این حمله اعلام کرد: «هیچگونه خسارت مالی، فنی یا انسانی وارد نشده و هیچ بخشی از نیروگاه آسیب ندیده است.»