حملات شدید اسرائیل به بیروت در بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از رسانههای محلی لبنان نوشت که بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند، مرکز بیروت دستکم دو بار هدف حمله قرار گرفت. خبرنگاران این رسانه صدای انفجارهای شدید، پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین و آژیر آمبولانسها را در سراسر پایتخت شنیدند.
ویدیوهای منتشرشده از یکی از محلهای اصابت نشان میدهد دو واحد آپارتمانی در یک ساختمان چند طبقه که که روی هم قرار داشتند، بهطور کامل تخریب شدهاند.
اندکی بعد، دو حمله دیگر حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد که موجب برخاستن شعلههای آتش و دود به آسمان شد. تاکنون گزارشی فوری از تلفات یا زخمیها در این حملات منتشر نشده است.