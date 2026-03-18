فرمانده سنتکام: بر اهداف نظامی خود در ایران متمرکز میمانیم
دریاسالار، برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، در یک پیام کوتاه ویدیویی اعلام کرد که نیروهای تحت فرماندهیاش همچنان بر اهداف نظامی خود متمرکز باقی میمانند. او گفت که این اهداف «از بین بردن تهدیدهای موشکهای بالستیک، پهپادها و توان دریایی» جمهوری اسلامی را شامل میشود.
کوپر در این پیام که بامداد چهارشنبه ۳۷ اسفند در حساب رسمی وزارت جنگ ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «تا امروز، خلبانان نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی ما در مجموع بیش از ۶هزار ماموریت رزمی پروازی انجام دادهاند که نشاندهنده توان بینظیر نیروهای مشترک آمریکا در حفظ برتری هوایی بر فراز آسمان ایران است.»
او خطاب به تمام اعضای تیم عملیات خشم حماسی گفت: «به پیشروی ادامه دهید، استوار بمانید و برای پیروزی بجنگید.»