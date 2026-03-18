اِنبیسی: آمریکا به تمام سفارتخانههای خود دستور بازبینی امنیتی داد
شبکه خبری اِنبیسی گزارش داد که سندی را مشاهده کرده که طبق آن وزارت امور خارجه ایالات متحده به سفارتخانههای خود در سراسر جهان دستور داده است بهسرعت انجام یک بازبینی امنیتی را در دستور کار قرار دهند.
در این سند به «وضعیت جاری و در حال تحول خاورمیانه و احتمال سرایت پیامدهای آن» اشاره شده است.
این سند داخلی همچنین بر ضرورت حفظ هوشیاری مستمر تاکید کرده و به «تمامی نمایندگیها در سراسر جهان» دستور داده که بیدرنگ یک کمیته اقدام اضطراری تشکیل دهند، وضعیت امنیتی خود را بررسی کنند و نتایج را به واشینگتن گزارش دهند.